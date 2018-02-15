Олимпиада. LIVE. Акимова ждет звонка тренера. Мы без медалей в парном катании

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

15:01 Наблюдаем за одновременной стрельбой братьев Бё. Тарьей отработал на ноль на втором рубеже, но уступил Фуркаду 16,8 секунды. А Йоханнес точно отработал на второй лёжке и возглавил гонку!

14:55 Пока борьба разворачивается между Фуркадом и Пайффером.

14:52 Фуркад сегодня стреляет медленее обычного. Мартен пока второй. Точно отстрелялся на первой лёжке и улучшил время Пайффера на 9,6 секунды.

14:50 Вот как дела обстоят после двух огневых рубежей.

14:47 Бабиков на первой лёжке закрывает все пять мишеней. С рубежа россиянин уходит седьмым (+13,5)!

14:40 Бегут уже и Елисеев с Бабиковым, вскоре у Матвея первый огневой рубеж.

14: 35 Под 23-м номером стартовал Мартен Фуркад, он сегодня может стать четырехкратным олимпийским чемпионом!

14:20 Началась мужская индивидуальная гонка на 20 км! Под первым номером стартует Фредрик Линдстрём, Йоханнес Бё – под девятым.

14:00 До начала соревнования можно успеть немного потанцевать.

13:57 В 14:20 (мск) старт индивидуальной гонки на 20 км по биатлону. Матвей Елисеев стартует 26-м, Антон Бабиков – 35-м.

13:25 Тренер хоккейной сборной Харийс Витолиньш объявил, что наш штаб продолжает верить в вратаря Василия Кошечкина, который ошибался во вчерашнем проигранном матче со Словакией.

12:59 Других хороших новостей пока нет.

12:53 Тут подоспела невероятная новость!!!

12:41 Татьяна Акимова после гонки сказала в эфире «Матч ТВ»: «Ни один тренер по ходу Олимпиады мне не писал и не звонил».

Почему бы не позвонить такой девушке?

12:37 Анна Эберг выигрывает золото Олимпиады. Акимова – 15-я; Кайшева – 23-я.

12:31 Дарья Домрачева, допустившая сразу три промаха на последнем огневом рубеже и закончившая сегодня без медали, сказала в эфире «Матч ТВ»: «Разочарование нахлынуло после последней стрельбы. Со трельбой не справилась, а это определяет итог гонки. Нужно переступить через эту ситуацию и готовиться к следующим стартам».

12:21 Ульяна Кайшева, занимающая пока 19 место в женской гонке на 15 км, сказала в эфире «Матч ТВ»: «Мой ход сегодня был ужасным. Не могла зацепиться ни за кем. Чем это объяснить – не знаю. Мы в Корее уже 15 дней, вопрос точно не в акклиматизации. Оцениваю себя на «тройку».

12:20 Родители Анастасии Кузьминой, выступающей за сборную Словакии, Владимира и Алла Шипулины поделились эмоциями от выступления дочери в индивидуальной гонке на Олимпйиских играх.

– Очень сильно переживали. Надеялись, потому что Настя пообещала Антону (Шипулину – прим. ред.) еще одну медальку выиграть. Так что она бежала за Антона. Брату не удалось попасть на Олимпийские игры, и теперь она работает за двоих. Ходом гонку прошла нормально, хорошо. Хотелось бы лучше. Зависит от того, как выступят остальные спортсменки, – приводит слова родителей спортсменки «Матч ТВ».

12:10 Первой в женском биатлоне финиширует шведка Анна Эберг. Ульяна Кайшева ушла с заключительного рубежа девятой (+3:12,8). Акимова закрыла все пять мишеней на второй лёжке. 11-й идёт Татьяна (+1:34,4).

12:07 Наша женская сборная по хоккею пропускает третью шайбу от Финляндии и не может забить в третьем матче на ОИ-2018. В мужском турнире счет в матче Норвегия – Швеция не меняется. По-прежнему 0:2.

12:03 Кузьмина долго выцеливала последний патрон на 4-й стрельбе. Промахов она больше не допустила, а по дистанции наша соотечественница из сборной Словакии идет шустро.

Кайшева третью стрельбу миновала безупречно. У нее было 2.46 отставания от лидера и 14-е на тот момент место. У Акимовой один промах на двух рубежах.

11:59 Кайшева, молодец! Ульяна точно отработала на третьем огневом рубеже и ушла с него 12-й (+2:46,0).

11:49 Ульяна Кайшева четко стреляла поначалу, но на втором рубеже допустила две ошибки.

11:46 Положение дел в биатлоне после третьего огневого рубежа.

11:39 Наши хоккеистки пропускают вторую шайбу от финок сразу в начале второго периода. Печаль.

11:36 Ульяна Кайшева начинает очень неплохо! Закрывает без промахов первый огневой рубеж!

11:20 Отвлечемся на хоккей. Наши девушки только что пропустили шайбу от финок. Пока проигрываем 0:1, скоро начнется второй период. А у мужчин шведы после первого периода выигрывают у норвежцев со счетом 2:0.

11:10 Через 5 минут стартует биатлон. Индивидуальная гонка у женщин на 15 км. За нашу команду выступят Ульяна Кайшева и Татьяна Акимова.

10:34 Итак, результаты лыжной гонки у женщин на 10 км с раздельным стартом. Рагнхиль Хага завоевывает золотую медаль.На втором месте шведка Шарлотта Калла, бронзовые награды у двух спортсменок – норвежки Марит Бьорген и фински Кристы Пярмякоски. Анастасия Седова – восьмая. Анна Нечаевская – десятая.

10:25 Вот, что происходит пока у лыжниц. На медали претендуют Марит Бьорген, Рагнхильд Хага и Ингвильд Эстеберг, а также шведка Шарлотта Калла. Россиянки Анна Нечаевская и Анастасия Седова – в первой десятке.

10:08 В лыжной гонке у женщин еще не все взяли старт, ориентиром пока служит результат австралийки Барбары Езершек – 27.42,5. На отметке 6,5 км лучшее время у норвежки Марит Бьерген. Анна Нечаевская пока проигрывает ей около 26 секунд.

9:54 Алиса Жамбалова по окончании первого круга показывает четвертый результат,

9:40 Кстати, сегодня американская горнолыжница Микаела Шиффрин стала олимпийской чемпионкой! Поздравляем Шиффрину с победой!

Серебро в гигантском слаломе. досталось Ранхильде Мовинкель из Норвегии, замкнула тройку лучших Федерика Бриньоне (Италия). Наша Анастасия Силантьева финишировала 30-й.

9:30 Стартует лыжная гонка у женщин на 10 км с раздельным стартом. На старт выйдут наши: Алиса Жамбалова (19-й стартовый номер), Анна Нечаевская (29-й стартовый номер), Анастасия Седова (42-й стартовый номер). Поехали!

9:22 Российский саночник Семён Павличенко сообщил, что его без предупреждения отправляют домой с зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане раньше запланированного срока и без объяснения причин.

»Причины моего раннего отъезда нет. Купили билет и отправили на почту. Написали смс, билет на 15-е число. Со мной никто не разговаривает – ни главный тренер, ни президент федерации. Наверное, решили сделать сюрприз, чтобы дома раньше оказался», – приводит слова спортсмена РИА Новости.

По итогам соревнований в одиночных санях Павличенко стал 14-м, уступив всем своим соотечественникам – Степану Фёдорову (13-й) и Роману Репилову (восьмой). После завершения заездов Павличенко рассказал о конфликте в национальной команде, помешавшем ему хорошо выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане.

9:17 По информации наших корреспондентов на турнире по сноуборду, россиянин Николай Олюнин сломал ногу. Желаем скорейшего выздоровления!

9:12 Олимпийским чемпионом в мужском бординг-кроссе становится француз Пьр Вольтье. Наши искренние.

9:05 Денис Тихомиров, главный тренер наших сноубордистов: «Николай Олюнин в медицинском центре. С ногой что-то серьезное. Пока это вся информация».

9:03 К слову о травматизме на бординг-кроссе. Прямо сейчас австралией Камерон Болтон проводит малый финал со сломанной рукой.

9:00 Минутка милоты. Праздничный прикид от сборной Норвегии по керлингу.

8:54 Интервью с олимпийской чемпионкой!

Алена Савченко: «Верила, что найду партнера, который сможет привести меня к золоту».

8:51 По травме Николая Олюнина пока новостей нет, но наш спортсмен в сознании, будем надеяться, что ничего страшного не случилось.

8:34 Николай Олюнин на одном из виражей сталкивается с соперником и падает. К сожалению, выбывает из борьбы Николай, к тому же получает серьезное повреждение. Спортсмена увозят на носилках. Здоровья!

8:15 Тем временем Николай Олюнин вновь выигрывает свой заезд в бордер-кроссе и проходит в полуфинал!

8:05 Владимир Морозов: «Карьеру завершать не планируем».

Российский фигурист Владимир Морозов прокомментировал непопадание в тройку призеров в парном катании с Евгенией Тарасовой на Олимпиаде-2018.

7:55 Владимир Морозов: «Это нервы. Много сильных пар, слишком большой накал борьбы, последний стартовый номер… Необъяснимая ошибка на выбросе, который всегда у нас стабильный. Сложно подбирать слова. Нужно пару дней, чтобы прийти в себя. Но утешать нас не надо. Надеюсь, это не последняя Олимпиада. Справимся, переживем».

7:50 А теперь о хорошем. Сноуборд. Николай Олюнин выигрывает свой заезд и проходит в ¼ финала.

7:40 Результаты соревнования по фигурному катанию в парах. Победители – Алена Савченко/Бруно Массо (Германия), на втором месте Суй Вэнцзин/Хань Цун (Китай), на третье – Меган Дюамель/Эрик Рэдфор (Канада).

7:30 Увы, и у нашей пары программа не задалась. Допустили ошибки и остались без медалей. Только четвертое место.

7:19 Только что откатались китайские фигуристы, и сделали это с ошибками. Следующими на лед выйдут Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Верим!!!

7:07 Немецкая пара фигуристов Алена Савченко/Бруно Массо набрала 159,31 балла в произвольной программе. В сумме 235,90. Это мировой рекорд и серьезная заявка на победу.

7:00 Всем доброе олимпийское утро! Мы продолжаем вести онлайн-трансляцию олимпийских событий Пхенчхана. 15 февраля разыгрываются 9 комплектов наград. Прямо сейчас ждем выступления Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в короткой программе у фигуристов. Нашей паре по силам взять золото. Они уступают меньше одного балла китайским спортсменам Суй Вэньцзин и Хань Цун.

Что уже случилось:

Фигурное катание. После произвольной программы наша пара Забияко/Энберт пока на втором месте (138,53).

Сноуборд. Первая квалификация в борд-кроссе у мужчин завершилась. Николай Олюнин в первой квалификации показал четвертое время, а Даниил Дильман итогам второй квалификации занял 8-е место.

Скелетон. По итогам двух заездов Никита Трегубов на втором месте, пропустив вперед корейца Юн Сун Бина. Владислав Марченков – 18-й.

Керлинг. Наши девушки победили сборную Китая во втором матче турнира.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; Gettyimages/Fotobank.ru