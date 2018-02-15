Второй матч российских хоккеистов, сани Трегубова и акробатика Орловой. Что смотреть в пятницу

В пятницу, 16 февраля, на Олимпиаде в Корее будет разыграно 7 комплектов наград. За медали поборются представители горнолыжного спорта, фристайла, сноуборда, лыжных гонок, конькобежного спорта и скелетона.

Главное – скелетон

После двух попыток в соревнованиях мужчин Никита Трегубов занимает второе место, отставая от лидера на 0,74 секунды. Этим самым лидером на данный момент является кореец Юн Сун Бин. Представители его страны еще ни разу не были на олимпийском пьедестале в скелетоне. Тот же Сун Бин на Играх в Сочи стал лишь 16-м. Но в последние сезоны кореец сильно прибавил и даже был вторым на чемпионате мира в Иглсе. В Пхенчхане безусловное преимущество ему дает домашняя трасса, которую он знает вдоль и поперек.

Трегубову 23 года. Свою карьеру на взрослом уровне он начинал в 2015-м, сразу заехав на четвертое место чемпионата мира. А в 2017-м завоевал бронзу в Кенингсзее на главном старте сезона. Сейчас Никита находится в Пхенчхане без тренеров и партнеров по команде, которых МОК не пригласил на Олимпиаду. Но все равно российский скелетонист опережает после двух попыток пятикратного чемпиона мира, двукратного серебряного призера Олимпиад Мартиньша Дукурса из Латвии. В Корее с Трегубовым пообщался наш спецкор. Интервью со спортсменом читайте здесь.

03:30 3 попытка. Мужчины («Матч! Наш спорт»)

05:15 4 попытка. Мужчины («Матч! Наш спорт»)

Обязательно к просмотру

Хоккей

«Красная машина сломалась», «Российские футболисты переодевайтесь, мы вас узнали» - эти и другие банальные шутки стали гулять по соцсетям после поражения наших хоккеистов в стартовом матче Олимпиады против словаков (2:3). В пятницу команде Знарка играть против сборной Словении, которая в своем стартовом матче обыграла США.

Шансов выйти в четвертьфинал напрямую (в эту стадию автоматически попадает лучшая команда группы) у россиян стало меньше, но они еще есть. Владимир Крикунов, тренировавший сборную России на Олимпиаде в Турине, в своем блоге на сайте «Матч ТВ» считает, что поражение от словаков должно пойти нам на пользу.

10:30 ОАР – Словения. Мужчины («Матч! Игра»)

Лыжные гонки

Не перестаем верить в русские лыжи. В пятницу мужчины побегут 15 километров свободным стилем. За нашу команду выступят: Андрей Ларьков, Денис Спицов, Андрей Мельниченко и Алексей Виценко. По силам бороться с норвежцами Андрею Ларькову. На последнем чемпионате мира он был пятым в этой дисциплине. Денис Спицов на нынешней Олимпиаде был в шаге от подиума в скиатлоне, заняв четвертое место, и сейчас очень хочет быть в призерах на 15-километровке.

В заключительной группе на старт выйдут представители экзотических для лыжного спорта стран: два северокорейца, индус, боливиец, колумбиец. А под 110 номером выступит Пита Тауфатофуа – тот самый знаменосец сборной Тонга, который собрал на себя все внимание на церемониях открытия летней Олимпиады в Рио и нынешних зимних Игр в Пхенчхане. Только не ждите, что Пита побежит на лыжах в юбке и обмазанный кокосовым маслом, как это было на открытии. Спортивный комбинезон у него все-таки есть.

08:50 15 км свободным стилем. Мужчины («Матч! Арена»)

Фристайл

Квалификация в финал женской акробатики проходила в два этапа. На первом лучший результат показала россиянка Александра Орлова. При этом в профайле фристайлистки нет больших побед на крупных соревнованиях. На Играх в Сочи она была 20-й, на последнем чемпионате мира – 9-й. Успех в первой квалификации позволил ей избежать второго этапа и сразу пройти в финал. Так же как и Кристине Спиридоновой, занявшей четвертое место.

По итогам второй квалификации место в финале получила и Любовь Никитина. Таким образом, в число 12 лучших спортсменов, которые принимают участие в решающей стадии, попали сразу три российские фристайлистки. Шансы на медали очень хорошие.

13:55 Акробатика. Женщины («Матч! Арена»)

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Фигурное катание

Короткую программу покажут мужчины. Российские фигуристы в этой дисциплине не являются претендентами на медали. Чемпион России Михаил Коляда неважно выступил в командном турнире. 18-летний Алиев завоевал серебро на последнем (кстати, дебютном для него) чемпионате Европы, но проиграл достаточно много испанцу Хавьеру Фернандесу.

Помимо Фернадеса на Олимпиаде выступает обладатель мировых рекордов за короткую, произвольную программу и их сумму японец Юдзуру Ханю, первый фигурист, исполнивший каскад «четверной лутц - тройной тулуп» китаец Цзинь Боян. А еще: Шома Уно (Япония), Патрик Чан (Канада), Нетан Чен (США). Но все равно поболеем за наших парней.

03:55 Короткая программа. Мужчины («Матч! Арена»)

Конькобежный спорт

Женщины побегут дистанцию 5000 метров. Всего на старт выйдут 12 участниц. Среди них и Наталья Воронина. Она побежит в заключительном забеге в паре с трехкратной олимпийской чемпионкой Мартиной Сабликовой. С чешской спортсменкой Воронина бежала в Пхенчхане и на дистанции 3000 метров, когда заняла 10 место. На пятикилометровке у россиянки шансов добраться до подиума больше.

13:55 5000 метров. Женщины («Матч! Наш спорт»)

Сноуборд

В пятницу девушки выйдут на старт бордер-кросса. Это одна из самых жестких дисциплин сноуборда, что подтвердили соревнования мужчин. Многие участники не доехали до финиша, получив серьезные травмы. В том числе россиянин Николай Олюнин. У серебряного призера Олимпиады в Сочи был диагностирован перелом голени.

Пожелаем Николаю здоровья, а всем участникам пятничного старта обойтись без падений и травм. За нашу команду выступят Мария Васильцова и Кристина Пауль.

06:10 Бордер-кросс. Женщины («Матч! Наш спорт»)

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, РИА Новости/Владимир Астапкович, globallookpress.com, РИА Новости/Рамиль Ситдиков