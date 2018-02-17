Лыжницы добыли бронзу, хоккеисты вышли в четвертьфинал. Как это было

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.
18:50 На этом все. В воскресенье будет разыграно 5 комплектов наград. Наши надежды связаны с лыжной эстафетой у мужчин, фристайлом и конькобежным спортом. Не пропустите!
18:45 Завершим онлайн комментарием еще одного героя дня – Николая Прохоркина.
«Трибуны заводили нас, и американцы хорошо играли»
18:40 Олег Знарок: «Были лучше американцев во всем»
18:35 «У Буре есть все шансы сыграть на следующей Олимпиаде в Китае и догнать меня по голам». Ковальчук шутит.
18:23 Владислав Третьяк: «Мы достойно сыграли с США»
18:15 «Может, спрашиваю, не стоит ставить меня на последний этап? Нет, отвечают, побежишь!». Евгений Дзичковский поговорил с лыжницей Анной Нечаевской.
18:05 Немного старика Пихлера вам в лентуhttps://www.instagram.com/p/BfTQhwDnEdt/?taken-by=dzichkovskiy
17:55 Соревновательная программа дня завершена. Ждем комментарии хоккеистов и еще что-нибудь интересное.
17:45 Словенцы все-таки одержали победу над словаками в серии буллитов и стали вторыми в нашей группе!
17:40 Леонид Слуцкий присутствовал на арене и сказал, что ему все понравилось. Еще бы, это не Чемпионшип с бровки смотреть.
17:25 А вот и финальная сирена в нашем матче. ОАР – США – 4:0
17:22 Все, словаки не смогли одержать победу над Словенией в основное время, а это значит, что команда России выходит с первого места в четвертьфинал.
17:15 Польский прыгун с трамплина Камил Стох взял золото в личном первенстве у мужчин. Россияне Евгений Климов и Денис Корнилов показали 26-й и 30-й результат соответственно.https://www.instagram.com/p/BfTQGJQn2zu/?taken-by=pyeongchang2018
16:55 Словаки все-таки сравнивают счет. Любит эта команда начинать играть при счете 0:2. Отличился бывший игрок «Амура» Марцел Гашчак.
16:52 ГОООООООЛ! Ковальчук не щадит американцев и становится лучшим снайпером сборной на Олимпиадах. ОАР – США – 4:0
16:45 Биатлонистка Татьяна Акимова спрашивала, что и зачем она делает, но ей никто не ответил.
16:40 Россияне Евгений Климов и Денис Корнилов пробились в финал в прыжках с трамплина в личном первенстве.
16:37 Британка Элизабет Ярнольд завоевала золото в соревнованиях скелетонисток.https://twitter.com/Olympics/status/964855559311605760
16:35 ГОООООООЛ! За 0.2 секунды до сирены Илья Ковальчук забивает третий гол в ворота соперника. ОАР – США – 3:0
16:33 Наши керлингистки потерпели четвертое поражение в пяти матчах. ОАР – Япония – 5:10
16:30 Антон Шипулин от души по-братски поздравил Анастасию Кузьмину с золотом Игр-2018.https://www.instagram.com/p/BfTKLWUnyCI/
16:28 Словаки сократили отставание в счете под занавес второго периода – 1:2.
16:18 Сократили отставание в керлинге перед двумя последними эндами. ОАР – Япония – 5:8
16:12 В Корею приехал Леонид Слуцкий и сказал, когда Россия возьмет первое золото.
16:06 А вот в керлинге все не так успешно. Проигрываем 4:8 после семи эндов.
16:02 И тут же словенцы забрасывают вторую шайбу. Пока все складывается идеально для российской команды.
16:00 ГОООООООЛ! Прохоркин оформляет дубль броском из-под защитника. ОАР – США – 2:0
15:57 Ого. Словения выходит вперед в матче со Словакией. На данный момент команда Олега Знарка занимает первое место в группе и напрямую попадает в четвертьфинал.
15:50 Илья Буров присоединился к Павлу Кротову в финале акробатического фристайла.https://twitter.com/Olympic_Russia/status/964845928606765056
15:43 После первого периода ОАР – США – 1:0. Словаки со словенцами – по нулям.
15:40 «Чаек попьем с шоколадкой и по кроватям». Лыжница Анастасия Седова о том, как будет отмечать с подругами бронзовую медаль в эстафете.
15:30 Вот это исход в финале шорт-трека на 1000 метров. Корейские фавориты упали и буквально подарили золото канадцу Самуэлю Жирару. Семен Елистратов в итоге стал в этом виде седьмым.https://www.instagram.com/p/BfTFRPCHXr8/?taken-by=pyeongchang2018
15:21 ГОООООООЛ! Николай Прохоркин открывает счет в матче с США.
15:20 Кореянка Мин-Йон Чхой завоевала золото в шорт-треке на дистанции 1500 метров.https://twitter.com/Olympics/status/964836749280096256
15:15 Российский фристайлист Павел Кротов пробился в финал акробатических соревнований.https://twitter.com/Olympic_Russia/status/964834496687288320
15:10 Смотрим хоккей. Российская команда начала матч против США. Никаких рукопожатий, только борьба! Одновременно стартовала встреча словаков и словенцев.https://www.instagram.com/p/BfS7hovhsZH/?taken-by=matchtv_channel
14:53 Победу в масс-старте одержала сестра Антона Шипулина – Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию. Второй стала белоруска Дарья Домрачева. Замкнула тройку Тирил Экхофф из Норвегии. Акимова с 6-минутным отставанием уверенно последняя.https://www.instagram.com/p/BfS_wd0H857/?taken-by=pyeongchang2018
14:50 После падения Акимова отметилась пятью промахами на третьем огневом рубеже. Все-таки без медали в биатлоне сегодня.
14:47 Увы, Семен стал последним в своем забеге и отправится в финал В, где поборется за места с 6 по 8-е.
14:45 Елистратов выходит на полуфинальный забег. Держим кулаки.
13:38 Это невероятно, но, похоже, Акимова не сможет побороться за золото в масс-старте…
14:36 После двух эндов в керлинге ОАР – Япония – 1:2.
14:30 «Что от меня можно ожидать, кроме мата?». Вот и более обстоятельное интервью с Еленой Вяльбе.
14:20 Биатлонистки массово стартовали на 12,5 км.
14:17 Наши бронзовые лыжницыhttps://www.instagram.com/p/BfS7bTgH5WH/?taken-by=dzichkovskiy
14:13 Софья Просвирнова: «Пока у меня нет такой базы, чтобы бегать длинные дистанции»
14:10 Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала бронзу наших девушек в эстафете заслуженной. А вот так прославленная спортсменка болела за своих подопечных на трибуне.Елена Вяльбе болеет за российских спортсменок
14:05 Стартовал матч в керлинге ОАР – Япония. Болеем за наших девушек, которые на данный момент одержали всего одну победу в четырех играх на Олимпиаде.
14:00 Елистратов стал первым в своем забеге и вышел в полуфинал. И в этом же четвертьфинале завершил борьбу один из конкурентов россиянина голландец Сьинки Кнегт, которого судьи дисквалифицировали.
13:45 А теперь борьбу за медали в шорт-треке на дистанции 1000 метров начали мужчины. Впереди четвертьфинал, полуфинал и финал. Россию представит первый медалист страны на Играх-2018 Семен Елистратов.
13:40 Россиянки Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова не смогли пробиться в полуфинал в шорт-треке на 1500 метров и завершили выступления.
13:36 А вот и состав нашей мужской команды в лыжной эстафете: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Гонка пройдет 18 февраля.
13:35 Пока можно почитать текст нашего корреспондента в Пхенчхане Виталия Панова о мужском фигурном катании.
13:30 Совсем скоро начнутся матч ОАР – Япония в керлинге и женский масс-старт в биатлоне, где Россию представит Татьяна Акимова. А еще шорт-трек и хоккей. Вечер насыщенный, так что никуда не уходим.
13:22 Нечаевская не смогла составить конкуренцию великой Марит Бьорген и Стине Нильссон, но есть уверенная бронза!https://www.instagram.com/p/BfS10Vkh2wP/?taken-by=matchtv_channel
13:10 Седова не удержала первую позицию на своем отрезке. Проигрываем шведкам совсем немного перед последним этапом, на котором побежит Анна Нечаевская. Идущая следом Норвегия тоже рядом.
13:07 В мужском хоккее тоже не обошлось без разгрома. Швейцарцы буквально уничтожили хозяев турнира, забросив 8 шайб.
13:04 Определились все полуфинасты женского хоккейного турнира. Сборная Финляндии не оставила шансов шведкам и поспорит за выход в финал с США. Российская команда сыграет с Канадой в другом полуфинале.
12:58 Остаемся лидерами после двух этапов. На третьем за нашу команду бежит Анастасия Седова.
12:55 Белорукова пытается оторваться от соперниц! Уже семь секунд отрыва от норвежки Якобсен.
12:50 Канадский саночник Сэм Эдни разделил свою медаль с Ричардом Паундом. В честь борьбы с допингом.https://twitter.com/samueledney/status/964777787109163008
12:45 Первый этап сложился в пользу россиянок! Непряева отправила Белорукову первой в гонку.
12:35 Непряева с первых метров бросилась в борьбу. Спустя пять минут после начала гонки россиянка идет первой.
12:20 Через 10 минут стартует женская эстафетная гонка. Команду ОАР представит квартет Непряева – Белорукова – Седова – Нечаевская.
12:10 Минутка мотивации от олимпийского твиттера. Они почему-то не уточнили, что помимо упорства и труда нужно еще иметь неограниченный доступ к олимпийской трассе…https://twitter.com/Olympics/status/964788330817662976
11:55 Вот как борются со стрессом финские олимпийцы. Они вяжут! Одеялко для новорожденного сына президента Финляндии. Малышу меньше двух недель от роду.https://twitter.com/OlympicTeamFI/status/962870948318728193
11:35 Олимпийская чемпионка горнолыжница Ледецкая ослеплена вспышками фотокорреспондентов.https://twitter.com/Olympics/status/964746953601925120
11:20 Впервые за все время Олимпиады хоккеисты не будут приветствовать друг друга перед матчем и после его окончания рукопожатиями. Угадайте, кто попал под «санкции»? Конечно, сборные США и России. И вот почему.
11:05 Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд тоже готовится к хоккею. В игровой комнате олимпийской деревни рубится с товарищем. Интересно, за кого он будет болеть – Россию или США? Хотя, о каком хоккее идет речь? Наверняка, его мысли заняты своим собственным выступлением. Первые заезды – 22 февраля. Еще больше олимпийских будней – в дневнике Алены Заварзиной.
10:50 Готовимся к яркому олимпийскому вечеру: совсем скоро начнется лыжная эстафета, потом забеги Семена Елистратова и хоккей. Не забываем про биатлон: нам есть, за кого поболеть в женском масс-старте.
10:22 Помните, Ковальчук прошелся по женщинам-хоккеисткам, сказав, что это все-таки мужской вид спорта. Это не прошло незамеченным! Может быть, Илье придумать новую яркую мотивацию перед женским полуфиналом Россия – Канада?
10:15 Галерея самых ярких фотографий олимпийского дня в режиме LIVE.
10:05 Еще немного о гении фигурного катания этого дня. Ханю признался, что травма колена его по-прежнему немного беспокоит. А еще сказал, что счастлив за товарища по тренировочной команде. «Я очень рад за Хавьера Фернандеса. В Сочи он не получил медали, а сейчас он – медалист, и рядом со мной. У нас один тренер Брайан Орсер. Мы часто тренируемся вместе, и многому в своей программе и в своей карьере я обязан Хавьеру». Но самое главное: Ханю готов продолжать карьеру до Пекина-2022. Если сможет полностью залечить травму.
9:40 Таталина строга к себе. Так закаляется сталь!https://www.instagram.com/p/BfC9HuPFiyK
9:25 Японец Ханю, ставший двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию, вписал свое имя в историю не только благодаря яркой победе. На церемонии награждения, которая состоится вечером, он получит 1000-ю в истории золотую медаль зимних Олимпийских игр. Точно не меньше тысячи Винни Пухов Ханю насобирает и по итогам Олимпиады. Напомним, что фигурист обожает этого героя, поэтому фанаты активно скупают игрушки перед каждым его выступлением.https://twitter.com/taokino1964/status/964742462139908096
9:15 Вы точно знаете состав американской команды на Олимпиаде без Кейна и Оши? Если нет, то читайте в нашем материале-представлении сборной США, с которой россияне встретятся уже сегодня.
9:00 Гид по главным стартам дня. Наши против США в хоккее, километр Елистратова и эстафета лыжниц. Что смотреть в субботу
8:50 Канадцы и чехи определили сильнейшего на хоккейном льду в серии буллитов: европейцы оказались точнее. А вот немного важной статистики. Так как они не смогли определить сильнейшего в основное время, российской сборной с большой вероятностью придется играть еще и матч 1/8 финала. Чтобы этого не случилось, надо занимать первое место в группе: побеждать США и надеяться на потерю Словакией очков в игре со Словенией.
8:45 Наши фигуристы после выступления. Дмитрий Алиев: «После первого падения хотелось встать, выстоять до конца». Михаил Коляда: «Я старался ничего не читать и не заходить в интернет».https://twitter.com/Olympic_Russia/status/964730308582133760
8:30 12-е место в финале слоупстайла заняла российская фристайлистка Анастасия Таталина. Это первая Олимпиада для 17-летней спортсменки, будем верить, что большое спортивное будущее у нее впереди. Золото и серебро завоевали железные швейцарки.
8:17 Российская женская сборная по хоккею – в полуфинале Олимпийских игр! Это лучшее достижение в истории нашей страны. Россиянки уступали, но уперлись, сравняли и уверенно победили швейцарок со счетом 6:2. Впереди – испытание Канадой, которое наши девушки уже однажды не прошли на этой Олимпиаде.
8:10 Юзуру Ханю – двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию. Он не оставил соперникам шансов, а казалось, что травма не позволит вернуться на вершину. Серебро – у еще одного японца Шомы Уно. Хавьер Фернандес из Испании отстоял честь европейского континента и стал третьим. На седьмом месте – Дмитрий Алиев из ОАР, восьмая строчка – у Михаила Коляды.
8:00 Первая золотая медаль дня отправилась в Чехию. Эстер Ледецкая одержала победу в супергиганте, серебро у австрийки Анны Файт, Тина Вайратер из Лихтенштейна – третья. Вы удивитесь, но Ледецкая не только горнолыжница, но еще и сноубордистка. Она – первая чешская победительница этапа Кубка мира в параллельном гигантском слаломе, которой предстоит еще один старт на Олимпиаде в этой дисциплине.https://www.instagram.com/p/BeacLFMlsoG
7:50 Женская сборная России по хоккею самоотверженно бьется в четвертьфинале олимпийского турнира с командой Швейцарии. Идет третий период, наши девушки впереди 3:2.
7:40 Немного ужасов от травмированного сноубордиста Николая Олюнина. Вот так выглядит его многострадальная нога.https://www.instagram.com/p/BfRuY9NnuH1
7:30 Увы, Алиев не справился с волнением, сорвал несколько прыжков. На данный момент он идет третьим, впереди еще пять участников. Еще из грустного: российские керлингистки потерпели очередное поражение на Олимпиаде, проиграв команде США. И больше ошибаться нельзя. «Нам не стоит думать о трех поражениях в четырех матчах, если мы будем тревожиться, то вряд ли процент выполнения бросков станет лучше. Нужно выкладываться в каждой игре», – сказала член сборной Галина Арсенькина.
7:20 Отвлечемся от прекрасного. 17-летняя Анастасия Таталина прямо сейчас стартовала в финале слоупстайла по фристайлу. Шансов на медаль практически нет: первая попытка не удалась.
7:11 Мини-сенсация на ледовом катке Пхенчхана уже произошла: американец Натан Чен, заваливший короткую программу, впервые в истории исполнил шесть (!) четверных прыжков в произвольной. Он получил на 11 баллов больше своего предыдущего личного рекорда и захватил лидерство. Но сильнейшая разминка – впереди.https://twitter.com/LynnRutherford/status/964699159327461376
7:00 Привет, друзья! Вы проснулись очень вовремя, ведь самое интересное в мужском фигурном катании начинается прямо сейчас: на лед вот-вот выйдет Дмитрий Алиев со своей произвольной программой. После первого дня соревнований он занял пятое место, что для 18-летнего дебютанта – просто вау! Михаил Коляда уже завершил соревнования. На данный момент он идет третьим.
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