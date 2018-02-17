Лыжницы добыли бронзу, хоккеисты вышли в четвертьфинал. Как это было

Sportbox.ru и Matchtv.ru ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В наших обновляемых новостях (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

18:50 На этом все. В воскресенье будет разыграно 5 комплектов наград. Наши надежды связаны с лыжной эстафетой у мужчин, фристайлом и конькобежным спортом. Не пропустите!

18:45 Завершим онлайн комментарием еще одного героя дня – Николая Прохоркина.

«Трибуны заводили нас, и американцы хорошо играли»

18:40 Олег Знарок: «Были лучше американцев во всем»

18:35 «У Буре есть все шансы сыграть на следующей Олимпиаде в Китае и догнать меня по голам». Ковальчук шутит.

18:23 Владислав Третьяк: «Мы достойно сыграли с США»

18:15 «Может, спрашиваю, не стоит ставить меня на последний этап? Нет, отвечают, побежишь!». Евгений Дзичковский поговорил с лыжницей Анной Нечаевской.

18:05 Немного старика Пихлера вам в ленту

17:55 Соревновательная программа дня завершена. Ждем комментарии хоккеистов и еще что-нибудь интересное.

17:45 Словенцы все-таки одержали победу над словаками в серии буллитов и стали вторыми в нашей группе!

17:40 Леонид Слуцкий присутствовал на арене и сказал, что ему все понравилось. Еще бы, это не Чемпионшип с бровки смотреть.

17:25 А вот и финальная сирена в нашем матче. ОАР – США – 4:0

17:22 Все, словаки не смогли одержать победу над Словенией в основное время, а это значит, что команда России выходит с первого места в четвертьфинал.

17:15 Польский прыгун с трамплина Камил Стох взял золото в личном первенстве у мужчин. Россияне Евгений Климов и Денис Корнилов показали 26-й и 30-й результат соответственно.

16:55 Словаки все-таки сравнивают счет. Любит эта команда начинать играть при счете 0:2. Отличился бывший игрок «Амура» Марцел Гашчак.

16:52 ГОООООООЛ! Ковальчук не щадит американцев и становится лучшим снайпером сборной на Олимпиадах. ОАР – США – 4:0

16:45 Биатлонистка Татьяна Акимова спрашивала, что и зачем она делает, но ей никто не ответил.

16:40 Россияне Евгений Климов и Денис Корнилов пробились в финал в прыжках с трамплина в личном первенстве.

16:37 Британка Элизабет Ярнольд завоевала золото в соревнованиях скелетонисток.

16:35 ГОООООООЛ! За 0.2 секунды до сирены Илья Ковальчук забивает третий гол в ворота соперника. ОАР – США – 3:0

16:33 Наши керлингистки потерпели четвертое поражение в пяти матчах. ОАР – Япония – 5:10

16:30 Антон Шипулин от души по-братски поздравил Анастасию Кузьмину с золотом Игр-2018.

16:28 Словаки сократили отставание в счете под занавес второго периода – 1:2.

16:18 Сократили отставание в керлинге перед двумя последними эндами. ОАР – Япония – 5:8

16:12 В Корею приехал Леонид Слуцкий и сказал, когда Россия возьмет первое золото.

16:06 А вот в керлинге все не так успешно. Проигрываем 4:8 после семи эндов.

16:02 И тут же словенцы забрасывают вторую шайбу. Пока все складывается идеально для российской команды.

16:00 ГОООООООЛ! Прохоркин оформляет дубль броском из-под защитника. ОАР – США – 2:0

15:57 Ого. Словения выходит вперед в матче со Словакией. На данный момент команда Олега Знарка занимает первое место в группе и напрямую попадает в четвертьфинал.

15:50 Илья Буров присоединился к Павлу Кротову в финале акробатического фристайла.

15:43 После первого периода ОАР – США – 1:0. Словаки со словенцами – по нулям.

15:40 «Чаек попьем с шоколадкой и по кроватям». Лыжница Анастасия Седова о том, как будет отмечать с подругами бронзовую медаль в эстафете.

15:30 Вот это исход в финале шорт-трека на 1000 метров. Корейские фавориты упали и буквально подарили золото канадцу Самуэлю Жирару. Семен Елистратов в итоге стал в этом виде седьмым.

15:21 ГОООООООЛ! Николай Прохоркин открывает счет в матче с США.

15:20 Кореянка Мин-Йон Чхой завоевала золото в шорт-треке на дистанции 1500 метров.

15:15 Российский фристайлист Павел Кротов пробился в финал акробатических соревнований.

15:10 Смотрим хоккей. Российская команда начала матч против США. Никаких рукопожатий, только борьба! Одновременно стартовала встреча словаков и словенцев.

14:53 Победу в масс-старте одержала сестра Антона Шипулина – Анастасия Кузьмина, представляющая Словакию. Второй стала белоруска Дарья Домрачева. Замкнула тройку Тирил Экхофф из Норвегии. Акимова с 6-минутным отставанием уверенно последняя.

14:50 После падения Акимова отметилась пятью промахами на третьем огневом рубеже. Все-таки без медали в биатлоне сегодня.

14:47 Увы, Семен стал последним в своем забеге и отправится в финал В, где поборется за места с 6 по 8-е.

14:45 Елистратов выходит на полуфинальный забег. Держим кулаки.

13:38 Это невероятно, но, похоже, Акимова не сможет побороться за золото в масс-старте…

14:36 После двух эндов в керлинге ОАР – Япония – 1:2.

14:30 «Что от меня можно ожидать, кроме мата?». Вот и более обстоятельное интервью с Еленой Вяльбе.

14:20 Биатлонистки массово стартовали на 12,5 км.

14:17 Наши бронзовые лыжницы

14:13 Софья Просвирнова: «Пока у меня нет такой базы, чтобы бегать длинные дистанции»

14:10 Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе назвала бронзу наших девушек в эстафете заслуженной. А вот так прославленная спортсменка болела за своих подопечных на трибуне.

Елена Вяльбе болеет за российских спортсменок

14:05 Стартовал матч в керлинге ОАР – Япония. Болеем за наших девушек, которые на данный момент одержали всего одну победу в четырех играх на Олимпиаде.

14:00 Елистратов стал первым в своем забеге и вышел в полуфинал. И в этом же четвертьфинале завершил борьбу один из конкурентов россиянина голландец Сьинки Кнегт, которого судьи дисквалифицировали.

13:45 А теперь борьбу за медали в шорт-треке на дистанции 1000 метров начали мужчины. Впереди четвертьфинал, полуфинал и финал. Россию представит первый медалист страны на Играх-2018 Семен Елистратов.

13:40 Россиянки Екатерина Ефременкова и Софья Просвирнова не смогли пробиться в полуфинал в шорт-треке на 1500 метров и завершили выступления.

13:36 А вот и состав нашей мужской команды в лыжной эстафете: Андрей Ларьков, Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов. Гонка пройдет 18 февраля.

13:35 Пока можно почитать текст нашего корреспондента в Пхенчхане Виталия Панова о мужском фигурном катании.

Кто идет за непобедимым?

13:30 Совсем скоро начнутся матч ОАР – Япония в керлинге и женский масс-старт в биатлоне, где Россию представит Татьяна Акимова. А еще шорт-трек и хоккей. Вечер насыщенный, так что никуда не уходим.

13:22 Нечаевская не смогла составить конкуренцию великой Марит Бьорген и Стине Нильссон, но есть уверенная бронза!

13:10 Седова не удержала первую позицию на своем отрезке. Проигрываем шведкам совсем немного перед последним этапом, на котором побежит Анна Нечаевская. Идущая следом Норвегия тоже рядом.

13:07 В мужском хоккее тоже не обошлось без разгрома. Швейцарцы буквально уничтожили хозяев турнира, забросив 8 шайб.

13:04 Определились все полуфинасты женского хоккейного турнира. Сборная Финляндии не оставила шансов шведкам и поспорит за выход в финал с США. Российская команда сыграет с Канадой в другом полуфинале.

12:58 Остаемся лидерами после двух этапов. На третьем за нашу команду бежит Анастасия Седова.

12:55 Белорукова пытается оторваться от соперниц! Уже семь секунд отрыва от норвежки Якобсен.

12:50 Канадский саночник Сэм Эдни разделил свою медаль с Ричардом Паундом. В честь борьбы с допингом.

12:45 Первый этап сложился в пользу россиянок! Непряева отправила Белорукову первой в гонку.

12:35 Непряева с первых метров бросилась в борьбу. Спустя пять минут после начала гонки россиянка идет первой.

12:20 Через 10 минут стартует женская эстафетная гонка. Команду ОАР представит квартет Непряева – Белорукова – Седова – Нечаевская.

12:10 Минутка мотивации от олимпийского твиттера. Они почему-то не уточнили, что помимо упорства и труда нужно еще иметь неограниченный доступ к олимпийской трассе…

11:55 Вот как борются со стрессом финские олимпийцы. Они вяжут! Одеялко для новорожденного сына президента Финляндии. Малышу меньше двух недель от роду.

11:35 Олимпийская чемпионка горнолыжница Ледецкая ослеплена вспышками фотокорреспондентов.

11:20 Впервые за все время Олимпиады хоккеисты не будут приветствовать друг друга перед матчем и после его окончания рукопожатиями. Угадайте, кто попал под «санкции»? Конечно, сборные США и России. И вот почему.

11:05 Двукратный олимпийский чемпион по сноуборду Вик Уайлд тоже готовится к хоккею. В игровой комнате олимпийской деревни рубится с товарищем. Интересно, за кого он будет болеть – Россию или США? Хотя, о каком хоккее идет речь? Наверняка, его мысли заняты своим собственным выступлением. Первые заезды – 22 февраля. Еще больше олимпийских будней – в дневнике Алены Заварзиной.

10:50 Готовимся к яркому олимпийскому вечеру: совсем скоро начнется лыжная эстафета, потом забеги Семена Елистратова и хоккей. Не забываем про биатлон: нам есть, за кого поболеть в женском масс-старте.

10:22 Помните, Ковальчук прошелся по женщинам-хоккеисткам, сказав, что это все-таки мужской вид спорта. Это не прошло незамеченным! Может быть, Илье придумать новую яркую мотивацию перед женским полуфиналом Россия – Канада?

10:15 Галерея самых ярких фотографий олимпийского дня в режиме LIVE.

10:05 Еще немного о гении фигурного катания этого дня. Ханю признался, что травма колена его по-прежнему немного беспокоит. А еще сказал, что счастлив за товарища по тренировочной команде. «Я очень рад за Хавьера Фернандеса. В Сочи он не получил медали, а сейчас он – медалист, и рядом со мной. У нас один тренер Брайан Орсер. Мы часто тренируемся вместе, и многому в своей программе и в своей карьере я обязан Хавьеру». Но самое главное: Ханю готов продолжать карьеру до Пекина-2022. Если сможет полностью залечить травму.

9:40 Таталина строга к себе. Так закаляется сталь!

9:25 Японец Ханю, ставший двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию, вписал свое имя в историю не только благодаря яркой победе. На церемонии награждения, которая состоится вечером, он получит 1000-ю в истории золотую медаль зимних Олимпийских игр. Точно не меньше тысячи Винни Пухов Ханю насобирает и по итогам Олимпиады. Напомним, что фигурист обожает этого героя, поэтому фанаты активно скупают игрушки перед каждым его выступлением.

9:15 Вы точно знаете состав американской команды на Олимпиаде без Кейна и Оши? Если нет, то читайте в нашем материале-представлении сборной США, с которой россияне встретятся уже сегодня.

9:00 Гид по главным стартам дня. Наши против США в хоккее, километр Елистратова и эстафета лыжниц. Что смотреть в субботу

8:50 Канадцы и чехи определили сильнейшего на хоккейном льду в серии буллитов: европейцы оказались точнее. А вот немного важной статистики. Так как они не смогли определить сильнейшего в основное время, российской сборной с большой вероятностью придется играть еще и матч 1/8 финала. Чтобы этого не случилось, надо занимать первое место в группе: побеждать США и надеяться на потерю Словакией очков в игре со Словенией.

8:45 Наши фигуристы после выступления. Дмитрий Алиев: «После первого падения хотелось встать, выстоять до конца». Михаил Коляда: «Я старался ничего не читать и не заходить в интернет».

8:30 12-е место в финале слоупстайла заняла российская фристайлистка Анастасия Таталина. Это первая Олимпиада для 17-летней спортсменки, будем верить, что большое спортивное будущее у нее впереди. Золото и серебро завоевали железные швейцарки.

8:17 Российская женская сборная по хоккею – в полуфинале Олимпийских игр! Это лучшее достижение в истории нашей страны. Россиянки уступали, но уперлись, сравняли и уверенно победили швейцарок со счетом 6:2. Впереди – испытание Канадой, которое наши девушки уже однажды не прошли на этой Олимпиаде.

8:10 Юзуру Ханю – двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию. Он не оставил соперникам шансов, а казалось, что травма не позволит вернуться на вершину. Серебро – у еще одного японца Шомы Уно. Хавьер Фернандес из Испании отстоял честь европейского континента и стал третьим. На седьмом месте – Дмитрий Алиев из ОАР, восьмая строчка – у Михаила Коляды.

8:00 Первая золотая медаль дня отправилась в Чехию. Эстер Ледецкая одержала победу в супергиганте, серебро у австрийки Анны Файт, Тина Вайратер из Лихтенштейна – третья. Вы удивитесь, но Ледецкая не только горнолыжница, но еще и сноубордистка. Она – первая чешская победительница этапа Кубка мира в параллельном гигантском слаломе, которой предстоит еще один старт на Олимпиаде в этой дисциплине.

7:50 Женская сборная России по хоккею самоотверженно бьется в четвертьфинале олимпийского турнира с командой Швейцарии. Идет третий период, наши девушки впереди 3:2.

7:40 Немного ужасов от травмированного сноубордиста Николая Олюнина. Вот так выглядит его многострадальная нога.

7:30 Увы, Алиев не справился с волнением, сорвал несколько прыжков. На данный момент он идет третьим, впереди еще пять участников. Еще из грустного: российские керлингистки потерпели очередное поражение на Олимпиаде, проиграв команде США. И больше ошибаться нельзя. «Нам не стоит думать о трех поражениях в четырех матчах, если мы будем тревожиться, то вряд ли процент выполнения бросков станет лучше. Нужно выкладываться в каждой игре», – сказала член сборной Галина Арсенькина.

7:20 Отвлечемся от прекрасного. 17-летняя Анастасия Таталина прямо сейчас стартовала в финале слоупстайла по фристайлу. Шансов на медаль практически нет: первая попытка не удалась.

7:11 Мини-сенсация на ледовом катке Пхенчхана уже произошла: американец Натан Чен, заваливший короткую программу, впервые в истории исполнил шесть (!) четверных прыжков в произвольной. Он получил на 11 баллов больше своего предыдущего личного рекорда и захватил лидерство. Но сильнейшая разминка – впереди.

7:00 Привет, друзья! Вы проснулись очень вовремя, ведь самое интересное в мужском фигурном катании начинается прямо сейчас: на лед вот-вот выйдет Дмитрий Алиев со своей произвольной программой. После первого дня соревнований он занял пятое место, что для 18-летнего дебютанта – просто вау! Михаил Коляда уже завершил соревнования. На данный момент он идет третьим.

Фото: Al Bello / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Алексей Филиппов, Андрей Голованов и Сергей Киврин, РИА Новости/Владимир Песня, Al Bello / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Виталий Белоусов, Reuters, Bruce Bennett / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Ronald Martinez / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Елена Разина, РИА Новости/Владимир Астапкович