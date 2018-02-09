Олимпиада Live! Дебют сборной ОАР на церемонии открытия

Sportbox.ru и Matchtv.ru и ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В нашей обновляемой новости (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.

14:40 Сборная Бермудских островов появилась на стадионе в ШОРТАХ! Настоящие патриоты. Разыскиваем изо всех сил фото этой смелой делегации из трех человек.

14:30 Эмиль Свендсен, мы тебя узнали!

14:25 Начался парад сборных. Первыми, конечно, на стадионе появились греки. Ждем наших под 55-м номером!

14:20 Команда ОАР понесла потерю в женской хоккейной сборной. Увы, Анастасия Чистякова не выступит на Олимпиаде. А Максим Вылегжанин, который тоже не выйдет на старт на Играх, поделился своими эмоциями по этому поводу.

14:08 А вот подоспела и официальная реакция ОКР на утреннее решение CAS. Причины отсутствия на Олимпиаде Виктора Ана, Антона Шипулина и Сергея Устюгова так никто и не понял.

14:01 Олимпийские игры вот-вот официально стартуют! Включайте прямую трансляцию из Пхенчхана на нашем сайте и телеканале «Матч ТВ».

13:57 И еще одно напутствие от комментаторов нашего телеканала и тех, кто должен был быть в Корее, но не поехал по всем известным причинам.

13:50 Напутствие нашим олимпийцам и болельщикам от двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Несколько часов назад он узнал, что совершенно точно не выступит на Играх.

13:40 Немного о талисманах Олимпийских и Паралимпийских игр в Корее почитайте в нашем материале и инфографике.

13:30 Вот так ярко выглядит представитель делегации сборной Того. Эту команду в Пхенчхане представят всего две спортсменки – лыжница и горнолыжница.

13:20 Наши корреспонденты уже заняли свои места на Олимпийском стадионе.

13:15 Зрители потихоньку собираются на главной арене Пхенчхана, где скоро пройдет представление и парад сборных. Напомним, что корейцы подготовили для гостей внушительный набор предметов, которые понадобятся на стадионе при минусовой температуре:

13:05 Меньше часа осталось до начала церемонии открытия Олимпиады в Корее. Не забудьте включить «Матч ТВ», чтобы услышать яркие комментарии Дмитрия Губерниева. А официальная страница Игр в Twitter желает удачи всем участникам соревнований. Оказывается, Олимпиада начнется в полнолуние.

12:50 Отличный ролик. От церемонии закрытия Игр в Сочи к церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане.

12:40 «Это уже даже не политика, а грязь». Еще один комментарий на актуальную тему прямиком из Госдумы РФ.

12:37 Глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев жестко прошелся по решениям МОК и CAS.

12:30 Почти на арене. И снова 50 оттенков сиреневенького. Любимый цвет корейцев?

12:20 В Пхенчхане уже стемнело. Становится красиво.

12:17 Можно пока изучить календарь соревнований. Уже завтра будут разыграны первые комплекты наград и стартует хоккей. Женский…

12:07 А вы знаете имена двух официальных талисманов Олимпиады? Сухоран и Бандаби. Казалось бы, при чем здесь сборная России по футболу?

12:00 Все выдвинулись на открытие Игр. Осталось ждать ровно 2 часа.

11:56 Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко уверен, что МОК вмешался в работу CAS.

11:50 Если вы домохозяйка или по каким-то иным причинам любите биатлон, специально для вас наш материал о подготовке биатлонистов к Олимпийским играм. Фоточки прилагаются.

11:35 В Канныне открылся российский «Дом спорта».

11:22 Почти тысяча российских спортсменов выступит на специальных соревнованиях для тех, кто не смог принять участие в Играх-2018. Так победим!

11:15 Рубрика «познавательная страничка». Вся информация про олимпийский факел в тексте и инфографике.

11:10 А вот и причина успеха подопечных Мозер, которые стали первыми в короткой программе.

11:05 Соскучились по российским флагам? Их есть у меня! Вот так наши болельщики поддерживали сегодня фигуристов Владимира Морозова и Евгению Тарасову.

10:50 Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков философски воспринял вердикт CAS в отношении российских атлетов.

10:40 «Придет ли страданиям конец?». Риторическими вопросами задаются и в Корее. Прямо на русском.

10:30 Имеющий мнение по любому поводу Мартен Фуркад считает, что МОК принял сильное решение в отношении россиян.

10:23 «Несправедливо». Комментарий министра спорта России Павла Колобкова по решению CAS.

10:20 Прямо сейчас по Пхенчхану ездит нечто неведомое, по каким-то причинам не попавшее в ремейк фильма «Безумный Макс»

10:13 Виктор Ан и другие отстраненные от Олимпийских игр российские шорт-трекисты и конькобежцы все-таки выйдут на лед в ближайшее время.

10:05 Немного кадров с прошедшего выступления пар в фигурном катании

10:00 Собрали для вас фото с российскими знаменосцами на зимних Олимпиадах. В этот раз мы ничего подобного не увидим…

9:45 Псс, читатель, хочешь немного интересного? У нас тут репортаж прямиком с корейской границы, разделяющей страну на Север и Юг.

9:30 На этом соревновательная часть дня завершена, но наш онлайн продолжается. Держим руку на пульсе и ждем церемонию открытия Олимпиады, которая стартует в 14:00 по московскому времени.

9:27 После четвертого тура в миксте наша пара делит места с 1-го по 4-е вместе с Норвегией, Канадой и Швейцарией. В субботу российским спортсменам предстоят матчи с корейцами и канадцами.

9:23 Победа! Китай – ОАР – 5:6. Третий успех Анастасии и Александра в Пхенчхане.

9:19 Наши берут тайм-аут в экстра-энде. Пока не могут прийти к общему решению.

9:15 И да, напоминаем, ОАР – это не объединенная сборная ЮАР и ОАЭ. Это олимпийские атлеты из России.

9:10 Ошибка и…играем дальше. Китай – ОАР – 5:5

9:04 Почитайте интересное мнение спортивного юриста по решению CAS. Макларен и ВАДА присутствуют.

9:00 4:5 после семи эндов. Развязка близка.

8:55 Если вы собираетесь завтракать, то вот вам гастрономическая новость из Кореи.

8:50 Шестой энд снова за нами. Китай – ОАР – 3:5

8:49 Жизнь в Олимпийской столице кипит, но не всем есть дело до Игр

8:40 Пока спортсмены и тренеры приходят в себя после вердикта от CAS, Виталий Мутко заявил, что не сомневался в подобном решении суда.

8:35 Снова повели в счете наши керлингисты – 4:3 после пятого энда.

8:30 Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, ставшие первыми в соревновании пар в командном зачете, не выступят в произвольной программе. Подробнее – в интервью с тренером наших спортсменов Ниной Мозер.

8:21 Проиграли три камня в четвертом энде. Китай – ОАР – 3:3

8:15 Гуляем по Пхенчхану с Евгением Дзичковским (видео, шок, смотреть до конца)

8:10 Наша сверхэмоциональная пара не сбавляет обороты. Китай – ОАР – 0:3

8:08 А вот рыцарь-джедай и российский биатлонист по совместительству Антон Бабиков прокомментировал решение суда строчкой из песни группы «Кирпичи»

8:00 МОК и ВАДА в восторге от решения CAS по поводу российских олимпийцев. Кто бы сомневался.

7:55 «Давай вали», – слышим мы мужской голос в адрес женщины со шваброй на матче по керлингу. Такие вот семейные отношения у Брызгаловой и Крушельницкого. Ведут 2:0 уже, кстати.

7:50 А пока катятся камни можно заварить кофе и почитать текст олимпийского журналиста из России Евгения Дзичковского о решении CAS по нашим спортсменам.

7:46 Первый энд остался за нашей парой. Китай – ОАР – 0:1

7:40 После первого дня в фигурном катании команда из России с 13 очками делит третье место со сборной Японии. Лидируют канадцы, у которых 17 очков. На втором месте фигуристы из США (14).

7:35 А теперь сосредотачиваемся на керлинге и болеем за Брызгалову и Крушельницкого в игре с китайцами. Смотреть здесь.

7:30 А вот и результат. Двукратные чемпионы Европы Тарасова и Морозов стали первыми в соревновании пар и добыли в копилку ОАР 10 очков! Есть первый успех на корейской земле.

7:25 После мужчин на лед вышли пары с короткой программой. Ждем результата от Владимира Морозова и Евгении Тарасовой, которые закрывают соревновательный день.

7:20 Фигурное катание началось с командных соревнований. Первыми на лед вышли мужчины, среди которых оказался и россиянин Михаил Коляда. К сожалению, наш спортсмен дважды упал во время программы и стал лишь восьмым, принеся в копилку команды 3 очка.

7:10 Пара керлингистов из России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий открыли этот соревновательный день победой над сборной Финляндии. Впереди у наших спортсменов матч с Китаем, который стартуект в 7:35 по Москве. Будем внимательно следить.

7:05 Теперь непосредственно к спорту. В пятницу на повестке дня всеми любимые керлинг, могул и фигурное катание. Лыжники уже завершили первые квалификационные попытки. Россиянки Екатерина Столярова, Марика Пертахия и Регина Рахимова не смогли сразу пробиться в финал, а вот их соотечественник Александр Смышляев показал второй результат.

7:00 Главная на текущий момент информация – решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам 45 российских спортсменов, отстаивавших свое право на участие в Играх-2018. Увы, все иски наших олимпийцев были отклонены.

7:00 Доброе время суток! Кто-то запускает в космос машину, а мы запускаем олимпийский онлайн, где будем следить за всеми важными событиями из Пхенчхана.

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Фото: Harry How / Staff / Getty Images Sport / Getty Images

Фото: РИА Новости / Нина Зотина

Фото: РИА Новости / Владимир Песня

Фото: Han Myung-Gu / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images