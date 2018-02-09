Олимпиада Live! Дебют сборной ОАР на церемонии открытия

Sportbox.ru и Matchtv.ru и ведут онлайн всех событий Игр-2018 в Пхенчхане. В нашей обновляемой новости (читать снизу вверх) – самая интересная и актуальная информация с олимпийских арен.
14:40 Сборная Бермудских островов появилась на стадионе в ШОРТАХ! Настоящие патриоты. Разыскиваем изо всех сил фото этой смелой делегации из трех человек.
14:30 Эмиль Свендсен, мы тебя узнали!https://www.instagram.com/p/Be3EBk0nsUy
14:25 Начался парад сборных. Первыми, конечно, на стадионе появились греки. Ждем наших под 55-м номером!https://twitter.com/Olympics/status/961924211508854785
14:20 Команда ОАР понесла потерю в женской хоккейной сборной. Увы, Анастасия Чистякова не выступит на Олимпиаде. А Максим Вылегжанин, который тоже не выйдет на старт на Играх, поделился своими эмоциями по этому поводу.
14:08 А вот подоспела и официальная реакция ОКР на утреннее решение CAS. Причины отсутствия на Олимпиаде Виктора Ана, Антона Шипулина и Сергея Устюгова так никто и не понял.
14:01 Олимпийские игры вот-вот официально стартуют! Включайте прямую трансляцию из Пхенчхана на нашем сайте и телеканале «Матч ТВ».https://twitter.com/Olympics/status/961919471626547201
13:57 И еще одно напутствие от комментаторов нашего телеканала и тех, кто должен был быть в Корее, но не поехал по всем известным причинам.https://www.instagram.com/p/Be-MlMMF5gI
13:50 Напутствие нашим олимпийцам и болельщикам от двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова. Несколько часов назад он узнал, что совершенно точно не выступит на Играх.https://www.instagram.com/p/Be-Q5qEhrNQ/
13:40 Немного о талисманах Олимпийских и Паралимпийских игр в Корее почитайте в нашем материале и инфографике.
13:30 Вот так ярко выглядит представитель делегации сборной Того. Эту команду в Пхенчхане представят всего две спортсменки – лыжница и горнолыжница.
13:20 Наши корреспонденты уже заняли свои места на Олимпийском стадионе.https://www.instagram.com/p/Be-NPfdArik
13:15 Зрители потихоньку собираются на главной арене Пхенчхана, где скоро пройдет представление и парад сборных. Напомним, что корейцы подготовили для гостей внушительный набор предметов, которые понадобятся на стадионе при минусовой температуре:https://twitter.com/ukrbiathlon/status/960846805750763520
13:05 Меньше часа осталось до начала церемонии открытия Олимпиады в Корее. Не забудьте включить «Матч ТВ», чтобы услышать яркие комментарии Дмитрия Губерниева. А официальная страница Игр в Twitter желает удачи всем участникам соревнований. Оказывается, Олимпиада начнется в полнолуние.https://twitter.com/Olympics/status/961862866910392320
12:50 Отличный ролик. От церемонии закрытия Игр в Сочи к церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане.https://www.instagram.com/p/Be-Ea8dneIl/?taken-by=pyeongchang2018
12:40 «Это уже даже не политика, а грязь». Еще один комментарий на актуальную тему прямиком из Госдумы РФ.
12:37 Глава комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев жестко прошелся по решениям МОК и CAS.
12:30 Почти на арене. И снова 50 оттенков сиреневенького. Любимый цвет корейцев?https://www.instagram.com/p/Be-ICrmgXuB/?taken-by=dzichkovskiy
12:20 В Пхенчхане уже стемнело. Становится красиво.https://www.instagram.com/p/Be-Hg-MApWk/?taken-by=dzichkovskiy
12:17 Можно пока изучить календарь соревнований. Уже завтра будут разыграны первые комплекты наград и стартует хоккей. Женский…
12:07 А вы знаете имена двух официальных талисманов Олимпиады? Сухоран и Бандаби. Казалось бы, при чем здесь сборная России по футболу?https://www.instagram.com/p/Bb6ZqmShfoM/?taken-by=soohorang
12:00 Все выдвинулись на открытие Игр. Осталось ждать ровно 2 часа.https://www.instagram.com/p/Be-AcpugZzE/?taken-by=dzichkovskiy
11:56 Главный тренер сборной России по санному спорту Альберт Демченко уверен, что МОК вмешался в работу CAS.
11:50 Если вы домохозяйка или по каким-то иным причинам любите биатлон, специально для вас наш материал о подготовке биатлонистов к Олимпийским играм. Фоточки прилагаются.
11:35 В Канныне открылся российский «Дом спорта».https://www.instagram.com/p/Be-BEJBh-Ib/?taken-by=sportshouserussia
11:22 Почти тысяча российских спортсменов выступит на специальных соревнованиях для тех, кто не смог принять участие в Играх-2018. Так победим!
11:15 Рубрика «познавательная страничка». Вся информация про олимпийский факел в тексте и инфографике.https://www.instagram.com/p/Be9eFxanehx/?taken-by=pyeongchang2018
11:10 А вот и причина успеха подопечных Мозер, которые стали первыми в короткой программе.https://twitter.com/Olympic_Russia/status/961874267225841664 https://twitter.com/Olympic_Russia/status/961878356668055552
11:05 Соскучились по российским флагам? Их есть у меня! Вот так наши болельщики поддерживали сегодня фигуристов Владимира Морозова и Евгению Тарасову.
10:50 Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Максим Траньков философски воспринял вердикт CAS в отношении российских атлетов.
10:40 «Придет ли страданиям конец?». Риторическими вопросами задаются и в Корее. Прямо на русском.https://www.instagram.com/p/Be97OuDAhm2/?taken-by=dzichkovskiy
10:30 Имеющий мнение по любому поводу Мартен Фуркад считает, что МОК принял сильное решение в отношении россиян.https://www.instagram.com/p/Be7sVYhDeJJ/?taken-by=russianbiathlon
10:23 «Несправедливо». Комментарий министра спорта России Павла Колобкова по решению CAS.
10:20 Прямо сейчас по Пхенчхану ездит нечто неведомое, по каким-то причинам не попавшее в ремейк фильма «Безумный Макс»https://www.instagram.com/p/Be93GJRgk4I/?taken-by=dzichkovskiy
10:13 Виктор Ан и другие отстраненные от Олимпийских игр российские шорт-трекисты и конькобежцы все-таки выйдут на лед в ближайшее время.
10:05 Немного кадров с прошедшего выступления пар в фигурном катанииhttps://twitter.com/Olympics/status/961856743104856064
10:00 Собрали для вас фото с российскими знаменосцами на зимних Олимпиадах. В этот раз мы ничего подобного не увидим…
9:45 Псс, читатель, хочешь немного интересного? У нас тут репортаж прямиком с корейской границы, разделяющей страну на Север и Юг.
9:30 На этом соревновательная часть дня завершена, но наш онлайн продолжается. Держим руку на пульсе и ждем церемонию открытия Олимпиады, которая стартует в 14:00 по московскому времени.
9:27 После четвертого тура в миксте наша пара делит места с 1-го по 4-е вместе с Норвегией, Канадой и Швейцарией. В субботу российским спортсменам предстоят матчи с корейцами и канадцами.https://www.instagram.com/p/Be90WVdH2Au/?taken-by=pyeongchang2018
9:23 Победа! Китай – ОАР – 5:6. Третий успех Анастасии и Александра в Пхенчхане.
9:19 Наши берут тайм-аут в экстра-энде. Пока не могут прийти к общему решению.
9:15 И да, напоминаем, ОАР – это не объединенная сборная ЮАР и ОАЭ. Это олимпийские атлеты из России.
9:10 Ошибка и…играем дальше. Китай – ОАР – 5:5
9:04 Почитайте интересное мнение спортивного юриста по решению CAS. Макларен и ВАДА присутствуют.
9:00 4:5 после семи эндов. Развязка близка.
8:55 Если вы собираетесь завтракать, то вот вам гастрономическая новость из Кореи.
8:50 Шестой энд снова за нами. Китай – ОАР – 3:5
8:49 Жизнь в Олимпийской столице кипит, но не всем есть дело до Игрhttps://www.instagram.com/p/Be9uoqjAo3G/?taken-by=dzichkovskiy
8:40 Пока спортсмены и тренеры приходят в себя после вердикта от CAS, Виталий Мутко заявил, что не сомневался в подобном решении суда.
8:35 Снова повели в счете наши керлингисты – 4:3 после пятого энда.
8:30 Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов, ставшие первыми в соревновании пар в командном зачете, не выступят в произвольной программе. Подробнее – в интервью с тренером наших спортсменов Ниной Мозер.
8:21 Проиграли три камня в четвертом энде. Китай – ОАР – 3:3
8:15 Гуляем по Пхенчхану с Евгением Дзичковским (видео, шок, смотреть до конца)https://www.instagram.com/p/Be9rPa5Armz/?taken-by=dzichkovskiy
8:10 Наша сверхэмоциональная пара не сбавляет обороты. Китай – ОАР – 0:3
8:08 А вот рыцарь-джедай и российский биатлонист по совместительству Антон Бабиков прокомментировал решение суда строчкой из песни группы «Кирпичи»https://www.instagram.com/p/Be9ka0FDLhT/?taken-by=babantosha
8:00 МОК и ВАДА в восторге от решения CAS по поводу российских олимпийцев. Кто бы сомневался.
7:55 «Давай вали», – слышим мы мужской голос в адрес женщины со шваброй на матче по керлингу. Такие вот семейные отношения у Брызгаловой и Крушельницкого. Ведут 2:0 уже, кстати.
7:50 А пока катятся камни можно заварить кофе и почитать текст олимпийского журналиста из России Евгения Дзичковского о решении CAS по нашим спортсменам.https://www.instagram.com/p/Be4n6jPgQfI/?taken-by=dzichkovskiy
7:46 Первый энд остался за нашей парой. Китай – ОАР – 0:1
7:40 После первого дня в фигурном катании команда из России с 13 очками делит третье место со сборной Японии. Лидируют канадцы, у которых 17 очков. На втором месте фигуристы из США (14).https://www.instagram.com/p/Be9mZChDDz0/?taken-by=olympics
7:35 А теперь сосредотачиваемся на керлинге и болеем за Брызгалову и Крушельницкого в игре с китайцами. Смотреть здесь.
7:30 А вот и результат. Двукратные чемпионы Европы Тарасова и Морозов стали первыми в соревновании пар и добыли в копилку ОАР 10 очков! Есть первый успех на корейской земле.
7:25 После мужчин на лед вышли пары с короткой программой. Ждем результата от Владимира Морозова и Евгении Тарасовой, которые закрывают соревновательный день.
7:20 Фигурное катание началось с командных соревнований. Первыми на лед вышли мужчины, среди которых оказался и россиянин Михаил Коляда. К сожалению, наш спортсмен дважды упал во время программы и стал лишь восьмым, принеся в копилку команды 3 очка.https://twitter.com/Olympic/status/961784679127859201
7:10 Пара керлингистов из России Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий открыли этот соревновательный день победой над сборной Финляндии. Впереди у наших спортсменов матч с Китаем, который стартуект в 7:35 по Москве. Будем внимательно следить.
7:05 Теперь непосредственно к спорту. В пятницу на повестке дня всеми любимые керлинг, могул и фигурное катание. Лыжники уже завершили первые квалификационные попытки. Россиянки Екатерина Столярова, Марика Пертахия и Регина Рахимова не смогли сразу пробиться в финал, а вот их соотечественник Александр Смышляев показал второй результат.
7:00 Главная на текущий момент информация – решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делам 45 российских спортсменов, отстаивавших свое право на участие в Играх-2018. Увы, все иски наших олимпийцев были отклонены.
7:00 Доброе время суток! Кто-то запускает в космос машину, а мы запускаем олимпийский онлайн, где будем следить за всеми важными событиями из Пхенчхана.
Фото: РИА Новости / Нина Зотина
Фото: Harry How / Staff / Getty Images Sport / Getty Images
Фото: РИА Новости / Нина Зотина
Фото: РИА Новости / Владимир Песня
Фото: Han Myung-Gu / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images