«Роль CAS становится бессмысленной». Евгений Дзичковский — о решении выездной панели спортивного суда в Пхенчхане

Сорока семи россиянам, рассчитывающим выступить на Играх-2018, снова отказано. CAS не смог обойти дискриминирующее решение МОК.

Переводим последний вердикт CAS в практическую плоскость. Что означает отклонение исков россиян об экстренном допуске на Олимпиаду?

Нет, это не CAS прогнулся под МОК. Это CAS выполнил закон. Который гласит: никто не может заставить МОК выдать привилегию участника Игр тем, кому он не хочет. На пресс-конференции в день открытия Олимпиады официальным спикером CAS было сказано: выездная панель тщательно изучила все документы и не нашла возможности обеспечить участие россиян в Олимпиаде вопреки желанию МОК. Хотя, может, этого и хотела.

Все остальные вопросы – к МОК. И вот их реально много.

Дело в том, что организация Томаса Баха не допустила на Игры невиновных россиян. Это признано высшим юридическим спортивным органом. Их вина не доказана, они считаются чистыми, а значит, и являются чистыми. МОК имеет право. О’кей. Но пусть объяснит, почему. Каковы причины недопуска в Пхенчхан хорошо подготовленных невиновных участников соревнований? Точнее, теперь уже неучастников.

И МОК позавчера объяснял. Он считает их виновными. А CAS, вернувший медали и оправдавший, – нет.

Занавес. Приехали. Приплыли.

Давайте все же подсоберемся. Мы сейчас не про борьбу с допингом. Это важно, это нужно, но это невозможно в случае, если у разных организаций разные критерии вины. Причем у легитимных организаций. CAS все же не хурал в Сухэ-Баторе, у него есть право устанавливать каноны и расставлять вехи. У МОК тоже есть такое право. Однако теперь выяснилось, что каноны и вехи разные! Во что же тогда вообще верить, по чему ориентироваться? И разве не очевидно, что такого рода нестыковки погружают в хаос уже не нескольких спортсменов, а всю соревновательную идею?

На днях известный американский адвокат, автор книги «Спорт, этика и лидерство» Рональд Кац, написал колонку по данной теме. Вот несколько цитат.

«Нет абсолютно никаких оснований полагать, что решения CAS были нелигитимными, даже если учитывать комментарий Томаса Баха: «Решение CAS было крайне неутешительным и удивительным». Известно, что судебные решения иногда могут удивлять, но это не повод их игнорировать. Такова плата за независимость судебной системы, разрешающей споры и закладывающей фундамент гражданского общества».

«Аналогичным образом заявление МОК о том, что в его распоряжении есть дополнительные данные о российских спортсменах, которые не были учтены CAS во время разбирательства, не является веской причиной для манкирования решением CAS. Завершенность – важный аспект любого суда, она позволяет обществу двигаться дальше. Если у МОК имелись дополнительные улики, он был обязан передать их в CAS. В противном случае роль этого органа становится бессмысленной».

«Основное различие между судебным органом, таким как CAS, и политическим органом, таким как МОК, заключается в том, что CAS обязан принимать решения, основываясь только на доказательствах. Что и было сделано в случае с оправданными россиянами. Существующие улики сочтены недостаточными для их обвинения в нарушении антидопинговых правил. При этом CAS ясно дал понять: он не рассматривал проблему с точки зрения государственной системы допинга или манипуляций в сочинской лаборатории. Суд подходил к каждому спортсмену индивидуально. Но только так и должно быть! Наказание без достаточных доказательств неприемлемо в любой цивилизованной правовой системе. Все это дает основания полагать: отказ МОК приглашать чистых спортсменов незаконен. Он не сулит ничего хорошего перспективам олимпийского движения».

Добавить к сказанному особо нечего. Разве что русское слово «бардак».

Когда там следующая пресс-конференция Баха, кстати? Очень хочется послушать, а еще больше – посмотреть. Когда кто-то вертится ужом на сковородке, это всегда интересно.

Фото: РИА Новости/Антон Денисов