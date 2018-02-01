«Все на Матч!». Эфир о решении CAS в пользу России

Андрей Ещенко – о звездных легионерах «Анжи»

Роберто Карлос – шутник, веселуха. Это’О – опытный, много подсказывал. Пробивал у Керимова нам лучшие отели, условия. Чтобы мы ощущали себя, как топовая команда.