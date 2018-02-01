«Все на Матч!». Эфир о решении CAS в пользу России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Министр спорта РФ Павел Колобков, глава Федерации лыжных гонок Елена Вяльбе - комментируют решение Спортивного арбитражного суда в Лозанне полностью оправдать 28 российских атлетов, наказанных МОК. Благодаря этому событию Россия вернула себе первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи.Открыть видео
Наших оправдали, МОК получил щелчок по носу. Что дальше? Онлайн
Грация гиппопотама. Евгений Дзичковский — о последствиях непродуманной обвинительной стратегии МОК
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