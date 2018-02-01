Наших оправдали, МОК получил щелчок по носу. Что дальше? Онлайн

Несколько минут назад на сайте CAS появилась информация о решении по коллективному иску российских спортсменов, пожизненно дисквалифицированных комиссией Освальда.

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12:56 Александр Румянцев (конькобежный спорт): «Узнал за пять минут до официальной новости. Сейчас в Архангельске, уже собирались поехать на сбор в Челябинск, теперь не знаю. Адвокаты будут подавать иск на недопуск в Корею. Рад, что удалось очистить свое имя, это очень важно. Все рады, жена, семья, дети».

12:52 Дмитрий Песков: «Мы неоднократно говорили, что, конечно, по всем возможным каналам будет продолжаться поддержка наших спортсменов в любых шагах, которые направлены на отстаивание их прав. После первой информации о решении Спортивного арбитражного суда в отношении наших спортсменов подтверждается, что энергичные действия по отстаиванию прав и в судебном порядке, и в иных категориях оправданы, они могут быть эффективными и они должны продолжаться. Мы надеемся, что, безусловно, эти действия будут продолжаться, и мы очень рады за наших спортсменов».

12:46

12:45 Сборная России вернула себе первое место в общекомандном медальном зачете зимних Олимпийских игр-2014 в Сочи после решения Спортивного арбитражного суда. Мы возглавляем таблицу с 29 медалями (11 золотых – 9 серебряных – 9 бронзовых).

12:43 Ольга Фаткулина (конькобежный спорт): «Я знала, что моя медаль, как и медали всех российских спортсменов, завоеваны честно. Решение меня не удивило, но я думала, что это случится после Олимпиады. Мол, все закончится, и нам всё вернут, оправдают. Конечно, есть чувство облегчения, ведь столько времени и сил потрачено».

12:40 Алексей Петухов (лыжные гонки): «Узнав решение, просто подумал о том, что справедливость восторжествовала, есть высшие силы и правда превыше всех гадостей. Пусть теперь те, кто говорил плохо о нас, задумается, пусть им будет стыдно. А мы вышли победителями, здорово, что суд услышал нас. Немного в растерянности, понимаю, что все закончилось, но состояние непонятное, двоякое. Получается, что с Олимпийскими играми непонятно, МОК наверняка не допустит, да и список был сформирован. Но то, что дальше будем готовиться к Кубку мира – это положительное решение. С новыми силами в новый бой! Возвращение сочинских результатов играет в первую очередь роль для тех ребят, кто брал там медали. Они счастливы! А мое 8-е место в принципе никак не влияет. Что касается Олимпийских игр-2018, то навряд ли попадем туда, список там не резиновый. Тяжело будет туда поехать. Как я понимаю, очень маленький процент возможности такой. Я готов ехать, готов бороться, но комментировать тут сложно, ситуация пока неясна».

12:35 По данным комиссии Освальда уровень соли в моче был превышен у двенадцати российских спортсменов. Одиннадцать из них CAS счел виновными в нарушении и оставил дисквалификацию на Играх в Сочи в силе. 12-й является Ольга Зайцева, чье дело будет рассматриваться позже.

12:34 Ольга Потылицина (лыжные гонки): «Счастлива, потому что справедливость восторжествовала. Другого решения последовать не могло, ведь мы чистые и честные спортсмены. Есть облегчение на душе. Мы не знали, чего ждать, так как впервые с подобным столкнулись, но в CAS нас выслушали. Например, когда было собрание Освальда, нас никто и слышать не хотел».

12:31 Александр Легков (лыжные гонки): «Я надеялся, что так и будет. Сейчас мне нужно этот момент пережить. Я очень счастлив, благодарю всех, кто меня поддерживал. Это как второй день рождения! Всем огромное спасибо за поддержку, за теплые слова. Это прекрасный день, мне нужно пережить это».

12:30 Артем Пацев (адвокат российских спортсменов): «Сейчас надо вступать в диалог с Международным олимпийским комитетом, с участием международных федераций, чтобы выдали приглашения. Время есть до 5 февраля»

12:23 Некоторых из тех, кого полностью оправдал CAS, не было в заявке на Олимпиаду, российские федерации подстраховались, опасаясь недопуска.

12:22 Часть оправданных спортсменов либо уже завершила карьеру (Скобрев, Демченко), либо почти не выступала в этом сезоне, как Александр Легков. Наибольшие медальные шансы на Ирах-2018 имеет Елена Никитина.

12:17 Отмена решений МОК не означает, что эти спортсмены поедут в Пхенчхан. Это просто отмена решения по Сочи. Для того чтобы допустить их на Игры-2018, нужно будет либо договариваться с МОК, либо подавать отдельный иск.

12:16 Дела трех биатлонисток – Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой – будут рассмотрены позже.

12:15 Спортсмены, в чьих пробах не было найдено явных следов манипуляций, многочисленных следов, указывающих на вскрытие, – оправданы. О надуманности и притянутости за уши обвинений МОК говорилось с самого первого решения, еще по Александру Легкову и Евгению Белову. Фактически CAS счел, что обвинения в нарушении антидопинговых правил были доказаны только в тех случаях, где уровень соли в моче превышал физиологические нормы.

12:13 28 человек полностью оправданы, их списки внизу этой статьи. 11 человек оправданы частично. Еще три дела будут рассмотрены позже.

12:10

Полностью оправданы 28 человек

Бобслей

Дмитрий Труненков, Алексей Негодайло, Ольга Стульнева, Людмила Удобкина

Скелетон

Александр Третьяков, Сергей Чудинов, Елена Никитина, Ольга Потылицина, Мария Орлова

Лыжные гонки

Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева

Конькобежный спорт

Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Иван Скобрев, Артем Кузнецов

Санный спорт

Татьяна Иванова, Альберт Демченко

Хоккей

Екатерина Лебедева, Екатерина Пашкевич, Татьяна Бурина, Анна Щукина, Екатерина Смоленцева

Частично оправданы 11 человек

Дисквалификация их результатов на Играх в Сочи оставлена в силе, но пожизненное отстранение от Олимпиад заменено на пропуск Пхенчхана.

Бобслей

Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин

Лыжные гонки

Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко

Хоккей

Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дубанюк

Слушания отложены

Дела трех биатлонисток – Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой – будут рассмотрены позже.