Грация гиппопотама. Евгений Дзичковский — о последствиях непродуманной обвинительной стратегии МОК

В Лозанне рвануло. И разгребать на этот раз не нам.

Легче и приятнее всего сейчас кричать «я говорил!», «обманщики!» и «на кол!». В чем будет доля естественных эмоций, конечно. Несколько сложней оценить картину боя в целом. И прийти к выводу: МОК - лох (зачеркнуто), так правосудие не вершится.

Ведомство Томаса Баха загнало себя в максимально неприятную ситуацию. Не секрет, что действия МОК по допинговому перевоспитанию России имели сторонников даже внутри нашей страны. Проблема достала многих: получать по щам, лишаться медалей, оправдываться, видеть бессилие наших чиновников и наказание чистых спортсменов — неважная замена предвкушению олимпийских побед.

МОК, однако, представлялся до сегодняшнего дня чем-то относительно здравым, имеющим позицию и стратегию. Можно было спорить, вредит эта организация российскому спорту или пытается его излечить. Но процедурно выходцы из демократических стран с сильной правовой системой ошибаться не должны были, не имели права. Они ведь понимали, что речь идет о хрупкой материи — человеческих душах. Что вопрос гораздо шире и больней дилеммы «приглашать — не приглашать». Что за их действиями следят миллионы глаз, стремящихся понять, где же она на самом деле — правда.

И вот теперь карающие решения МОК в отношении 28 россиян отменены высшим юрисдикционным органом - Спортивным арбитражным судом в Лозанне. Скандал. Который свежая реакция МОК, не согласного с решением CAS, превращает в скандалище.

Главные потери — имиджевые. Хочется избежать слов «мир никогда не будет прежним», но доверие к МОК подорвано колоссально. Вне зависимости от его правоты или неправоты. Ввязаться в такое крошево, не просчитав последствий, могли только недальновидные люди. Доктрина МОК достигла бы цели в единственном случае: если бы завершилась полной победой и капитуляцией противника. Но уже к середине процесса стало ясно, что как минимум моральный ущерб пораженные в правах спортсмены, которых фактически приравняли к доперам без 100-процентной доказательной базы, скорее всего, отспорят. А затем слово взял CAS. И МОК стал выглядеть жалко. Примерно с той же степенью грозности в анекдотах составляют списки на расстрел. После чего выясняется, что быть вычеркнутым из них можно без особых усилий. «Нельзя ли не расстреливать?» - «Оk, вычеркиваю».

Создан прецедент, и это очень плохо. Любые санкции МОК отныне уже не покажутся отлитыми в бронзе, их будут сканировать, расщеплять, подвергать сомнениям. И трясти указательным пальцем в воздухе: «А вот помните 2018-й?..»

Параллельно вздымается вопрос допуска в Пхенчхан оправданных, но не приглашенных россиян. Аргумент МОК «мы сами решаем, кого звать в гости» больше не работает. То бишь не позвать, конечно, можно, но придется объяснять причину, иначе репутация организации Баха совсем втопчется в дощатый пол. До лозаннского решения такая причина была. Теперь ее нет. А доводы: «Мы считаем, что они все равно виноваты», после решения CAS близки к пустословию, поскольку в этом случае вся система международного спортивного правосудия превращается в тыкву.

Нельзя вершить добро с грацией гиппопотама или слесаря-интеллигента Полесова. Иначе эффект будет обратным. Никто ничего не поймет, истинные виновные, а их имена известны многим, если не всем, возомнят себя правыми. Справедливость не свершится, а отползет на дистанцию большую, чем она была до.

Вот вам пример сомнений, порожденных решением CAS. По предварительной информации, в Лозанне оправдали тех, у кого были царапины на пробирках, и подтвердили наказание для спортсменов, в чьих пробах имелось аномальное содержание соли. Но ни то, ни другое не могли сделать сами спортсмены. Откуда тогда разница в подходах? Раньше мы были вправе думать: МОК трактует это однозначно, отказывается нас приглашать, а кому не нравится — в гражданский суд. Теперь так думать нельзя. Жена Цезаря впала в подозрение. Если одни лозаннские юристы не доверяют другим, как им может доверять остальной мир?!

МОК пригрозил оспорить решение CAS в швейцарском суде? Ну-ну. Там дело вряд ли двинется дальше пристава на входе, который лениво озвучит слова «презумпция невиновности» и «моральный ущерб». Потому что неспортивный суд живет по другим законам. И если МОК, начиная бодягу, этого не учитывал, значит, он не царь Соломон, а избушка на курьих цырлах.

Следующий минус для всех — события сегодняшнего дня сдвинули общий фокус с проблемы российского допинга на обсуждение и осуждение самого МОК. Намерения Томаса Баха декларировались как благие. Но кто теперь вспомнит, с чего все начиналось, если идея дискредитировала себя в правовом поле? «Ну-ка, что они там еще нарешали? Дайте лупу, щас изучим. Детский сад, вторая группа этот МОК!»

А ведь для нас тема допинга по-прежнему важнее и актуальнее. Ну, Бах. Ну, МОК. Что мы Гекубе? Что нам Гекуба? Со своим бы разобраться. Ведь есть с чем!

В России за все время обвинений в наш адрес не проведено ни одного допингового расследования с наказанием виновных и публичной оглаской. Мы продолжаем уверять, что злая выдумка - вообще все, сказанное из-за бугра, а это не так. Допускаю, что есть вещи, которые мы в принципе не готовы предать огласке. Но вести себя так, словно в российском спорте не было и нет целых пластов, подлежащих дезинфекции, дезинсекции и дератизации… Послушайте, именно за это нас и долбили. Именно этого мы и не делали. Именно это после фиаско МОК, боюсь, и выпадет под шумок из нашей обязательной программы в который раз.

А что же в плюсах?

Они тоже есть. Во-первых, вбит мощный кол в теорию заговора. Запад неоднороден в своем стремлении досадить России и уж тем более не проинструктирован каким-то там обкомом. Люди всего лишь выполняют свою работу, делая это так, как считают нужным. И делятся, скорей, на умных и поглупее, нежели на славянофилов и славянофобов.

Во-вторых, нам в очередной раз явлен мощный пример. Только так и может, и должна работать система хоть правосудия, хоть общественной жизни в целом. В ней не может быть единогласия и единомыслия, иначе на выходе получится пшик. Движение вперед достигается не сдержками, а противовесами. На каждую левую резьбу должна быть правая. На каждый МОК — CAS.

Если же все заодно и в едином строю, включая парикмахерские, суды и ЖЭКи, это шар цвета хаки. Просто спроецируйте нынешнюю ситуацию на Легкова, Третьякова и иже с ними. Будь в Лозанне все заодно, у этих спортсменов не было бы ни единого олимпийского шанса. Теперь он есть.

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images Sport/Getty Images, РИА Новости/Антон Денисов, РИА Новости/Александр Вильф