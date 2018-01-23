Павел Колобков: «Все спортсмены получат юридическую и финансовую поддержку»

Министр спорта РФ Павел Колобков сделал заявление после совещания с представителями федераций.

- Таких прецедентов еще не было, таких решений не принималось. Сейчас ОКР отправляет письмо с пользой разъяснить все критерии, которыми пользовался Международный олимпийский комитет при утверждении списков тех, кто получит приглашения. После этого вопрос станет юридическим, и, конечно, все спортсмены получат юридическую и финансовую поддержку. Говорю о тех, кто по каким-либо причинам не поедет на Игры. Пока списки предварительные, а окончательные списки приглашенных от МОК поступят в ближайшее время.

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

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