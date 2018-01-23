«Вы все еще верите МОК?». До Олимпийских игр не допускают лидеров сборной

Черный список МОК. Рекация спортсменов и функционеров.

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель высказал точку зрения по поводу непопадания пяти российских хоккеистов в список потенциальных участников Олимпийских игр в Пхенчхане.

– Мне не нравится тот факт, что нельзя оспорить это решение. Я знаю, что Белов и Плотников рассматривались в качестве действующих лиц неких допинговых историй, и даже если они были наказаны, то почему должны платить за это дважды? Вы знаете всю эту историю и мое мнение относительно дела Родченкова и других обвинений. Поэтому, с одной стороны я рад, что 42 игрока из 47 получили одобрение, но вместе с тем сочувствую остальным пяти, поскольку они не были замешаны ни в какие манипуляции с допингом, – заявил глава ИИХФ. – Поэтому не могу сказать, что я доволен. Но, несмотря на это, нужно смотреть на ситуацию позитивно. Я не боялся по поводу недопуска Ковальчука или Дацюка, потому что у них не было допинговой истории. Любая правовая норма подразумевает, что у тебя есть возможность оспорить решение и узнать, почему ты наказан. Тот факт, что нельзя опротестовать санкции, для меня говорит о том, что это решение не отвечает нормам права. Понимаю, насколько чувствительны все эти разговоры о допинге в России, о Родченкове, о Макларене, но я всегда боролся за правду и интересы спортсменов.

Приглашения на Игры не получили Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

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«Невключение в список приглашенных необязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила»

Валери Фурнейрон, председатель независимого органа по допуску спортсменов из России, также высказала свое мнение.

– Формируя этот список, наша группа по рассмотрению, которую я возглавляю, хотела, чтобы только чистые российские спортсмены могли быть приглашенными на зимние Олимпийские игры. Тщательно изучая все возможные обстоятельства, мы хотели иметь абсолютную уверенность, что ни про кого из тех, кто будет приглашен, нет ни малейших сомнений или подозрений. Невключение в список приглашенных необязательно означает, что спортсмен нарушал антидопинговые правила – не должно автоматически ставить под сомнение их целостность, - цитирует француженку «Спорт-Экспресс».

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«Пока нет официального заявления МОК. Однако фамилий Антона Шипулина и Сергея Устюгова нет в списке атлетов, приглашенных на Олимпиаду, по сообщениям в медиа.

Эти спортсмены не замешаны в каких-либо нарушениях, они просто участвовали в Олимпиаде в Сочи. Этого достаточно.

Все, что я сейчас могу сделать, – это попросить наших иностранных друзей-спортсменов отреагировать на эту чудовищную несправедливость. Не стойте в стороне. Ваши братья лишаются своих грез.

Вы все еще уважаете МОК и его решения? Спросите у МОК, в чем вина Шипулина и Устюгова?»

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«Удивительно, но некоторые почему-то до сих пор продолжают считать, что CAS может спасти наших внезапно „неприглашенных“ спортсменов. К сожалению, это совершенно не так, и демонстрирует не очень хорошее знакомство комментаторов с ситуацией.

Во-первых, Томас Бах специально на пресс-конференции 5 декабря дважды уточнил, что, вводя новую систему допуска на Игры-2018 специально для российских спортсменов (в виде „приглашений“), МОК как раз и не хотел допустить обжалования решений об отказе в допуске на Игры, как и произошло перед Играми в Рио. Другими словами, теперь нет решений, которые вообще кто-то куда-то может обжаловать.

Во-вторых, даже если и удастся доказать, что это именно „решения“ (о неприглашении), то CAS полномочен рассматривать только вопросы обжалования решений, принятых после 1 февраля 2018 года. Остальные решения обжалуются только в рамках обычной процедуры в Лозанне.

Учитывая столь резко агрессивную и явно выраженную позицию МОК, вероятность того, что МОК сам согласится на рассмотрение такого спора в CAS, стремится к нулю.

В-третьих, МОК продолжает ссылаться на то, что выдача приглашений – это его исключительная дискреция в соответствии с положениями Олимпийской хартии, и ни у кого нет заранее установленного или преимущественного права на участие в Играх.

В-четвертых, еще 15 декабря МОК распространил заявление, в котором четко написал, что список приглашенных, составленный комиссией Валери Фурнейрон, станет предметом проверки со стороны OARIG (комиссии, отвечающей за окончательное одобрение кандидатов на участие в Играх) под руководством Николь Хевертц, и OARIG будет иметь право только дополнительно исключать имена спортсменов из „списка Фурнейрон“, но не дополнять его», – написал Пацев в Фэйсбуке.

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Заявление Федерации хоккея России

На официальном сайте ФХР появилось заявление, где указаны фамилии пяти хоккеистов, которым МОК не дал допуск на Игры, а также даны разъяснения по этому поводу:

– На сегодняшний день не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную: Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Учитывая повышенный ажиотаж вокруг вопроса участия нашей команды в предстоящих Олимпийских играх, Федерация хоккея России считает необходимым разъяснить, что указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях. Однако, согласно принятому МОК порядку участия российских спортсменов в ОИ-2018, на настоящий момент они не получили приглашения.

При этом МОК особо подчеркнул, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении антидопинговых правил. Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов.

В настоящий момент ФХР запрашивает у МОК информацию о причинах отказа в приглашении указанных спортсменов.

Что говорят

«Мы с ним виделись два дня назад. Он был хорошо настроен на Олимпиаду. Понятно, что сезон складывается не так успешно, как прошлый. Говорил, что все победы впереди, готовится к Играм. Мы тоже были спокойны от этой его уверенности. Поэтому я даже не представляю, что у него сейчас творится в душе. Будем выходить на связь и как-то поддерживать. Я думаю, что-то изменится, потому что в это трудно поверить», – Анна Маслова, сестра Антона Шипулина.

«Услышав свое имя, Виктор Ан встал и вышел из комнаты», – источник «Матч ТВ».

«Я думаю, что МОК пошел на поводу у iNADO. Они в декабре направили письмо в МОК и „настоятельно советовали“ применить сверхжесткие критерии», – адвокат, Артем Пацев.

«Этот вопрос [исключение Шипулина из списка участников] нужно задать представителям ОКР. Потому что Союз биатлонистов России ведет разговор только с Международным союзом биатлонистов. Ни IBU, ни СБР никак не влияют на то, кого МОК может и не может пригласить на Олимпиаду», – Константин Бойцов, представитель СБР.

«Со мной еще никто не связывался. Катался в Крылатском, вышел с тренировки, а тут вот такое. Получается, убирают 90 процентов конькобежной сборной, за исключением только самых молодых спортсменов», – Руслан Захаров в комментарии для корреспондента «Матч ТВ» Сергея Лисина.

«Шокировали данной новостью, не знаю, что сказать. Возмущению нет предела, но вряд ли ими исправишь ситуацию. Мы, скорее всего, ничего уже не успеем изменить до старта Игр. Посмотрим на то, какое решение примет руководство нашей федерации», – Олег Перевозчиков, тренер Сергея Устюгова.

С чего все началось

«Спортсмены, такие как, например, Виктор Ан, Антон Шипулин или Сергей Устюгов, не были фигурантами разбирательств в рамках комиссии Освальда, они также никогда не были замешаны в каких-либо допинговых историях, а все многочисленные сданные ими за карьеру пробы свидетельствуют о том, что они являются „чистыми“ спортсменами. Тем не менее их имена в списке потенциальных участников Игр на данный момент отсутствуют. Мы изначально исходили из незыблемого права всех „чистых“ спортсменов принять участие в Олимпийских играх. К большому сожалению, в том списке, который нам предоставили накануне, не оказалось целого ряда ведущих российских атлетов по нескольким видам спорта», – первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

Конькобежный спорт

Женщины

Если брать в расчет заявление президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова:

Там, опять же, по предварительной информации, остается только Ольга Граф, Ангелина Голикова, Наталья Воронина.

То получается, что из списков сборной России были вычеркнуты:

Ольга Фаткулина

Екатерина Шихова

Юлия Скокова

Анна Юракова

Елизавета Казелина

Виктория Филюшкина

Дарья Качанова

Мужчины

Список пока ограничивается теми фамилиями, которые Кравцов произнес:

Денис Юсков

Павел Кулижников

Руслан Захаров

Шорт-трек

Мужчины

Виктор Ан

Владимир Григорьев

Денис Айрапетян

Женщины

Евгения Захарова

Татьяна Бородулина

Биатлон

Антон Шипулин

Алексей Волков (по информации ТАСС)

Евгений Гараничев (по информации ТАСС)

Принимая во внимание новость на Sports.ru о допуске на Игры Бабикова, Кайшевой и Акимовой, среди не допущенных биатлонистов также окажутся Екатерина Юрлова-Перхт, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина, Матвей Елиссев и Максим Цветков

Лыжные гонки

Сергей Устюгов

Фигурное катание

Ксения Столбова

Иван Букин

Хоккей

Антон Белов

Алексей Береглазов

Михаил Науменков

Сергей Плотников

Валерий Ничушкин

Санный спорт

Виктория Демченко

Татьяна Иванова

Бобслей

Роман Кошелев

Юлия Шокшуева

Евгений Попов (тренер-механик)

Фото: РИА Новости/Александр Вильф; РИА Новости/Алексей Филиппов; РИА Новости/Владимир Песня