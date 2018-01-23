Сестра Шипулина: «Даже не представляю, что сейчас у Антона творится в душе»

Анна Маслова поделилась с «Матч ТВ» переживаниями по поводу невключения своего брата-близнеца в предварительный список на участие в Олимпиаде.

– Еще не вникла в суть и не читала достоверные источники. Информация дошла через знакомых.

– Какая была реакция?

– Пока не понимаю. Буквально полтора часа назад узнала. Хочу сесть и почитать, насколько это достоверно. Я сейчас нахожусь в Германии, и только-только появился вай-фай.

– С Антоном еще не связывались?

– Нет. Пока не выходили на связь.

– Предполагали подобное развитие событий?

– Мы с ним виделись два дня назад. Он был хорошо настроен на Олимпиаду. Понятно, что сезон складывается не так успешно, как прошлый. Говорил, что все победы впереди, готовится к Играм. Мы тоже были спокойны от этой его уверенности. Поэтому я даже не представляю, что у него сейчас творится в душе. Будем выходить на связь и как-то поддерживать. Я думаю, что-то изменится, потому что в это трудно поверить.

– Если Антона не пустят на Олимпиаду, вы поедете в Корею?

– Я-то давно отказалась. Родители едут. Сейчас будем ждать официальную информацию. Возможно, что-то еще можно сделать, и наши спортивные функционеры из СБР что-то смогут решить. Все-таки надежда остается. Тем более лишают не только Антона Шипулина, но и всех наших сильных спортсменов: Виктора Ана, Сергея Устюгова. Нет справедливости. Я не знаю, почему лишают самых сильных. Игры получаются неполноценными.

О том, что сам Антон не ожидал такого развития событий, подтвердил друг Шипулина Илья Трифанов:

«Ребята, это финиш… МОК не включил в списки Шипулина, Устюгова, Ана… Кого еще? И по какому принципу? У людей отбирают мечты. Фигня, конечно, но у Антона на заставке телефона уже давно стояла эта долбаная золотая медаль Пхенчхана. Вот только цена этой медали? Про цену медали спросите у Легкова. Заплатил здоровьем и многолетним каторжным трудом. Отдал за так. Слов нет», – написал корреспондент и ведущий «Матч ТВ» в инстаграме.

Фото: РИА Новости/Александр Вильф