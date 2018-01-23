Услышав свое имя, Виктор Ан встал и вышел из комнаты

Услышав свое имя, Виктор Ан встал и вышел из комнаты

Сергей Лисин
Сергей Лисин
14:38

Сегодня у сборной России по шорт-треку прошло собрание команды, на котором спортсменам сообщили о том, кого МОК убрал из списков участников, поданных ОКР. «Матч ТВ» удалось узнать подробности.

В списке шорт-трека у мужчин оставили только троих ребят: Семена Елистратова, Павла Ситникова и Александра Шульгинова. У девушек отстранили Евгению Захарову и Татьяну Бородулину.

Проблема в том, что теперь не собирается мужская эстафетная команда, а дополнить ее некем, потому что подавали списки из семи человек. И получается, что вместо нашей команды на Игры едут те, кто был девятым на отборе. 

Интересно, что Елистратова оставили, несмотря на то, что у него была позитивная проба на мельдоний и он был в Сочи-2014. Ранее в СМИ появились новости о том что отстранены все участники тех Игр-2014, но случай Елистратова показывает - это не так. Фильтр недопуска, судя по всему, не отстраняет абсолютно всех, у кого был мельдоний, или тех, кто участвовал в сочинской Олимпиаде. Логика МОК более сложная или, если хотите, извращенная.

По заявлению МОК, полные списки всех, кто не прошел допуск, должны появиться только в конце этой недели.

Виктор Ан, услышав, что он в списке отстраненных, сразу же встал и ушел из комнаты, где проводилось собрание.

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