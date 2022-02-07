Допрыгались… Вот почему Россия продолжает лидировать на Олимпиаде в Пекине!

54 года у нас не было этих медалей, и завоевали мы их в самый нужный момент. И, что главное, — в нужных костюмах!

54 года у нас не было этих медалей, и завоевали мы их в самый нужный момент. И, что главное, — в нужных костюмах!

И в третий день Олимпиады сборная России смогла завоевать больше медалей, чем ей прогнозировал «Матч ТВ». До последнего казалось, что наш прогноз исполнится на 100%, но потом случилось чудо. Ну, или скандал, кому как угодно. Почему мы вообще считаем не завоеванные медали, можете посмотреть здесь.

Итак, на третий день мы прогнозировали одну надежную и качественную медаль — золото в командном турнире фигуристов. Хотя по ходу коротких программ в какой-то момент почудилось, что ни о какой надежности речи не идет.

Но медаль в итоге получилась еще надежнее, чем всем нам казалось. Смешно, но на женскую произвольную программу можно было заявить совершенно любую девушку из России. Ей даже не нужно было уметь кататься на коньках, ведь наша команда уже гарантировала победу.

Вот так и получилось, что прокат лучшей фигуристки планеты Камилы Валиевой в кои-то веки был мало кому интересен. Может, оно и к лучшему — пусть эмоции останутся на личный зачет.

Медаль в фигурном катании была завоевана рано утром, после чего мы спокойно ждали завершения дня. Коньки, шорт-трек, горнолыжный спорт, сноуборд — все это предсказуемо заканчивалось без российских медалей. В биатлоне немножко посетовали на стандартное русское «вот если бы на один промах меньше» в исполнении Кристианы Резцовой. Оставались только командные прыжки с трамплина, где Россия обещала побороться за пятое место…

Предсказать то, что случилось на этом трамплине, было просто невозможно. Россия действительно боролась за пятое место, но дальше организаторы начали поочередно штрафовать всех фаворитов, отбирая у них баллы за… неправильные костюмы спортсменов. Япония, Австрия, Германия, Норвегия — все они шли выше россиян, и все они получили дисквалификацию на один прыжок. Выжила только Словения, легко забравшая золото, а сборная России получила серебро! Первая медаль в прыжках с трамплина с 1968 года!

Именно эта сумасшедшая медаль позволила нашей сборной остаться на чистом первом месте в медальном зачете по числу наград. У нас их семь, у Канады — 6. Плюс мы вышли на второе место и «по золоту», уступая только Швеции.

Завтра, 8 февраля, мы ждем… пять российских медалей. Да, почти столько же, сколько завоевано за все прошедшие дни Олимпиады. Каким образом?

Очень просто. Золото — для Софии Надыршиной в сноуборде — параллельный гигантский слалом. Серебро — для Анастасии Таталиной во фристайле — биг-эйр. И три бронзы — индивидуальная гонка в биатлоне, коньковый спринт в лыжах и параллельный гигантский слалом в сноуборде. Герои — Эдуард Латыпов (скорее всего), Александр Большунов (или Сергей Устюгов), Дмитрий Логинов (сноубордист, а не биатлонист).

Вот такой завтра ожидается день…

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