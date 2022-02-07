Почему Россия на Олимпиаде в Пекине опять без флага и гимна и когда это все уже закончится?

Олимпийские атлеты из России — это звучит странно.

Олимпийские атлеты из России — это звучит странно.

Олимпиада в Пекине — уже третья по счету, на которой российские спортсмены не могут выступить под флагом своей страны

Сейчас в активе нашей сборной два золота, но победители вместо гимна России слышат музыку Чайковского

Если не случится форс-мажора и новых наказаний, российские флаг и гимн должны будут вернуться на Олимпиаду в 2024 году

Это уже третья Олимпиада без российского флага. С чего все началось?

В последний раз российские спортсмены выступали под своим флагом на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. На зимних Играх в Пхенчхане принимали участие спортсмены из России, но официально не сборная России, так как олимпийский комитет нашей страны был отстранен. Все из-за печально знаменитого доклада Макларена — канадского профессора, собравшего досье, в котором он обвинял Россию в злоупотреблении с допингом на государственном уровне. Доклад основывался на показаниях бывшего главы московского антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, утверждавшего, что на Играх 2012 и 2014 были систематические случаи подмены допинг-проб спортсменов с «грязных» на «чистые». Звучали прямые обвинения в адрес Министерства спорта РФ.

Руководители 28 антидопинговых агентств различных стран всего за несколько месяцев до старта Олимпиады-2018 призвали МОК отстранить Россию от Игр. Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишило аккредитации Российское антидопинговое агентство (РУСАДА).

МОК официально отстранил Россию от Игр в Пхенхчане в декабре 2017-го — за два месяца до старта Олимпиады. Впервые в истории Игр целую страну отстранили за нарушение антидопинговых правил. Но отстранение Олимпийского комитета России не означало отстранение спортсменов — у них осталось право выступать на ОИ, но уже не под флагом РФ. И даже не под флагом ОКР, как это происходит сейчас, а под нейтральным олимпийским флагом. Российские хоккеисты, ставшие чемпионами, играли тогда в привычных красных свитерах, на которых была нанесена не надпись «Россия», а длинное обозначение «Олимпийский атлет из России». Во время награждения звучал гимн МОК.

Почему в Пекине наши спортсмены вновь лишились своего флага?

После Пхенчхана МОК восстановил членство ОКР, но это все равно не вернуло нам флага и гимна на следующей Олимпиаде — уже летней в Токио, которая из-за пандемии была перенесена на год. В конце 2020-го подъехали новые претензии WADA к РУСАДА: две стороны после скандала несколькими годами ранее заключили договор, согласно ему российская сторона должна была передать всю базу данных проверки на допинг с 2012-го по 2015 год. WADA осталось недовольно сроками передачи базы, также, по мнению организации, данные были переданы в искаженном виде. Отбиться от претензий и доказать свою правоту не удалось: РУСАДА в итоге вновь лишилось статуса соответствия WADA.

В конце 2019-го WADA врубило карательный рычаг и отстранило Россию от Олимпиады и чемпионатов мира сразу на четыре года. Российская сторона подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который в декабре 2020-го скостил срок вдвое: российские спортсмены не смогут выступать под флагом своей страны на Олимпийских играх и чемпионатах мира до конца 2022 года.

В Токио наши спортсмены поехали под флагом ОКР, на котором изображены олимпийские кольца и российский триколор в виде огней олимпийского факела. Под таким же флагом россияне выступают сейчас в Пекине. Если в Пхенчхане четыре года назад мы даже не участвовали в неофициальном общем медальном зачете, то на двух последующих Олимпиадах сборную ОКР уже включали в общую таблицу. Сейчас санкции продолжают действовать, но они все-таки мягче, чем четыре года назад. Например, тогда на форме спортсменов могли присутствовать только два из трех цветов национального флага, в Пекине же мы видим россиян в зимних куртках, где на рукавах красуется привычный триколор.

А кто еще выступал на Олимпиадах без флага своей страны?

Еще в 1980 году в Москве выступали спортсмены под нейтральным олимпийским флагом. Ввод войск СССР в Афганистан послужил поводом для бойкота Олимпиады сразу 67 странами, но при этом олимпийские комитеты некоторых государств не запретили своим атлетам отправиться на Игры в индивидуальном порядке. Тогда золотые награды завоевали олимпийцы из Италии (8), Франции (6), Великобритании (5), Австралии (2), Дании (2), Швейцарии (2) и Бельгии (1). Все они выступали под флагом МОК как независимые спортсмены.

В 1992 году через несколько месяцев после распада СССР на Олимпиаде в Альбервиле за объединенную команду выступали уже бывшие советские спортсмены из шести независимых стран: России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении и Узбекистана. Та сборная под олимпийским флагом взяла 9 золотых медалей и заняла второе место в общем зачете.

В том же году в Барселону также прибыла объединенная команда бывшего СССР, которая была лучшей и по количеству золота (45), и по общему количеству медалей (112). Любопытно, что победители слышали уже не олимпийский гимн, а гимн отдельной страны — России, Украины и т. д. На той же Олимпиаде под своим флагом не смогла выступить сборная Югославии, на нее были наложены санкции из-за гражданской войны. Спортсмены из этой страны официально именовались «независимыми олимпийскими участниками» и соревновались под нейтральным флагом.

В 2014-м в Сочи без флага страны приехала немногочисленная сборная Индии. Причина — вмешательство правительства в дела национального олимпийского комитета, что противоречит правилам МОК. Любопытно, что прямо по ходу игр МОК решил снять санкции, так что индийские лыжники выступили под флагом своей страны, а вот саночник Шива Кешеван вышел на старт еще до урегулирования конфликта под олимпийским флагом.

В Рио в 2016-м под олимпийским флагом выступила объединенная команда беженцев из четырех стран — Сирии, Конго, Эфиопии и Южного Судана.

Сборная России по мини-футболу только что взяла серебро Евро. Почему она была с флагом?

Дело в том, что наказание распространяется только на Олимпиады и чемпионаты мира. Поэтому на недавнем Евро-2022 наша мини-футбольная сборная выступала под своим флагом так же, как и летом прошлого года сборная России на Евро-2020.

Если сборная России по футболу в марте сумеет выиграть два стыковых матча и пробиться на ЧМ-2022 в Катаре, то выступать под российским флагом в финальной части турнира не сможет. Вероятно, в таком случае футболисты будут играть под белым флагом с логотипом РФС.

Когда нам вернут флаг и гимн на Олимпиадах и чемпионатах мира?

Если не будет новых исков и претензий от WADA или МОК, то на летней Олимпиаде-2024 в Париже мы увидим наших спортсменов, выступающих под флагом своей страны. Таким образом, пройдет восемь лет с момента предыдущих Игр, на которых мы слышали российский гимн. Сейчас, напомним, во время церемонии награждения олимпийские чемпионы из России слышат фрагмент концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Изначально ОКР предложил использовать вместо российского гимна «Катюшу», но МОК не разрешил этого. Не помогло и обращение в Спортивный арбитражный суд. Тогда решено было обратиться к классике — фрагмент из произведения Чайковского ранее использовала Российская федерация фигурного катания. Именно под эту музыку награждали наших чемпионов на ЧМ-2021 в Стокгольме.

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