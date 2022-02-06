Русские сани не едут сами. Но Россия — на первом месте медального зачета Олимпиады!

Пока мы круче всех на этих Играх, да еще и с отрывом. Это как 10 минут отставания Клебо от Большунова: неожиданно, но хочется еще больше.

Пока мы круче всех на этих Играх, да еще и с отрывом. Это как 10 минут отставания Клебо от Большунова: неожиданно, но хочется еще больше.

«Матч» продолжает считать российские медали на Олимпиаде в Пекине еще до того, как наши спортсмены их завоюют. Пока сборная России уверенно «нахлобучивает» аналитиков, опережая наш прогноз. Подробнее о фамилиях, правилах и обещаниях вы можете прочитать тут.

Обзор второго дня начнем с грустного — нам очень хотелось верить в саночников, особенно в Романа Репилова, выигрывавшего чемпионаты мира два года подряд. И хотя в этом сезоне россияне выступали не очень удачно, надежда хотя бы на бронзу отчаянно цеплялась за жизнь. Зря — места в конце первой десятки и общее разочарование от случившегося.

Второй медалью дня мы видели серебро в мужском скиатлоне — и получили его. Правда, речь шла об Александре Большунове, а медаль завоевал Денис Спицов. Но самое главное, что сам Большунов совсем чуть-чуть, но улучшил наш прогноз. Просто выиграл вместо серебра золото, привезя третьему финскому месту целых две минуты. Подобного доминирования олимпийский скиатлон еще не знал…

А вот еще одна российская медаль второго соревновательного дня получилась совсем неожиданной, но от этого менее приятной. В женском могуле Анастасия Смирнова меньше полбалла выиграла у француженки, но и десятых долей хватило для бронзы. Эта медаль стала пятой российской наградой на зимней Олимпиаде 2022 в Пекине…

… и принесла нашей сборной уверенное первое место в медальном зачете по числу завоеванных наград. Причем с отрывом — у России 5 медалей, а у Норвегии, Австрии и Италии, делящих второе место, всего по 3. А если считать по золоту, то наша команда на третьем месте. И тоже с небольшим отрывом. Вот так начало Олимпиады!

Завтра, 7 февраля, в олимпийском календаре запланирован розыгрыш девяти комплектов наград. Мы ставили лишь на одну медаль, зато какую — золото в командном турнире фигуристов. Сегодня Камила Валиева и Марк Кондратюк сделали все для того, чтобы их партнерам осталось лишь оформить победу России. Очень надеемся, что никаких сюрпризов тут не будет.

А вот в других видах спорта — пусть будут. Ведь сегодня российские медали в коньках и прыжках с трамплина были почти в наших руках…

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