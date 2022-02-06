Кондратюк — наш герой. Россия обошла США в командном турнире на Олимпиаде!

Тяжелый выбор одиночника, на которого можно положиться, оказался правильным.

Тяжелый выбор одиночника, на которого можно положиться, оказался правильным.

Самым сложным решением федерации было определиться, кому из мужчин отдать место в команде. При всем богатстве выбора он был отчаянно невелик — о нестабильности российского мужского одиночного катания сложены легенды, передающиеся от одного поколения болельщиков к другому. По-настоящему надежных командных игроков у нас не было, пожалуй, со времен Евгения Плющенко. Теперь вот появился Марк Кондратюк.

В него поверили после завоеванного в жесткой конкуренции титула чемпиона России, а потом и чемпиона Европы. Ему доверили нести ответственность сразу за все мужское одиночное катание в командном турнире, а он это доверие полностью оправдал. И несмотря на скромность Марка и его нежелание считать себя героем дня, другого героя у нас в этот день не было.

Утреннюю тренировку Марк провел процентов на двадцать от того, что мог бы показать. Это было частью плана — если полностью выложиться сейчас, потом в нужный момент может не хватить сил. Поэтому он просто покатался по кругу, сделал четверной тулуп и пару каскадов, обозначил дорожку шагов и ушел со льда, не дождавшись окончания тренировки.

Греметь предстояло в произвольной программе: в соперниках феноменальный японец Юма Кагияма и мультиквадист из Америки Винсент Чжоу, а отступать некуда — позади с таким трудом отвоеванное Камилой Валиевой равновесие между сборной США и сборной России.

Марку нужно было любой ценой кататься чисто. В идеале — идеально, допустимо — без грубых ошибок. Он сделал все четверные, какие планировал, причем очевидно цеплялся по-кошачьи за каждый выезд, но ни себя, ни репутацию команды не уронил.

На финальной дорожке шагов у Кондратюка не было привычно бьющей через борты и экран энергии, и объяснение этому нашлось, когда он вышел в смешанную зону к журналистам. Мы как-то уже успели перестать считать существенным, что для Марка эти Игры командным турниром не заканчиваются, если даже принесут ему и всей команде золото. Марк признался, что он подсознательно берег силы для будущих битв. Впереди личное первенство в мужском одиночном катании, и быть там просто статистом он не намерен.

Поэтому он вместе с тренером оценил ситуацию и хладнокровно сделал сегодня ровно столько, сколько было нужно для команды. И это сработало! Ниже третьего места Марк опуститься уже не мог, но он стал вторым — из-за нескольких ошибок один из фаворитов американец Чжоу Кондратюку проиграл.

Благодаря второму месту россиянина в произвольной программе сборная России увеличила свое преимущество перед сборной США до трех очков. Впереди последний день соревнований командного турнира.

В чем-то даже символично, что именно Камила Валиева и Марк Кондратюк, друзья вне льда в обычной жизни, взяли в свои руки управление машиной, в которой команда России ехала куда-то в сторону олимпийского серебра вместо олимпийского золота. И ничего, что одной нет еще и шестнадцати, а другой только-только получил права: сложно сейчас поверить, что первым полноценным международным сезоном Кондратюка стал именно этот олимпийский.

Так что Марк, ты все-таки герой дня! Без вариантов.

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