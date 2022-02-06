Счастье по имени Камила. Как мир полюбил Валиеву на Олимпиаде

Прокат короткой программы, который уже стал легендой.

Прокат короткой программы, который уже стал легендой.

В трансляции олимпийского фигурного катания есть такая традиция — элементы на экране показывают в виде биатлонных мишеней, которые «закрываются» по мере исполнения. Семь элементов — семь мишеней — семь выстрелов. В день короткой программы женщин в командных соревнованиях все семь выстрелов Камилы Валиевой попали нам в самое сердце. Только в отличие от биатлона, эта винтовка заряжена не патронами, а красотой. Поэтому мы не погибли, а познали настоящее совершенство и абсолютное счастье.

Вообще это все было слишком идеально, чтобы быть правдой, но все-таки это правда, и потому в нее верится еще меньше. 15-летняя фигуристка, выходящая на свою первую в жизни Олимпиаду в довольно непростой турнирной ситуации, не имела права ошибиться. Ей предназначалось оглушительно победить, чтобы вывести свою команду вперед, и она сделала это в каждом своем движении от первой до последней секунды на льду.

У нас было множество возможностей влюбиться в эту чудо-девочку с пластикой молодой лани, нежностью лепестков дикой розы и характером трехсот спартанцев. Камила Валиева в свои пятнадцать уже чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, чемпионка России, обладательница всех мировых рекордов. И это при условии, что год из карьеры у нее забрала пандемия коронавируса — без этих проблем титулов и медалей было бы еще больше.

Когда говоришь про Валиеву, как-то даже не очень хочется вдаваться в технические подробности ее прыжкового набора, хотя и он впечатляет своей сложностью. У Камилы баланс во всем — есть и тройной аксель, и четверные тулуп и сальхов, и скольжение, и растяжка, и способность притягивать взгляды — очаровывать, восхищать и влюблять навсегда.

После проката в смешанной зоне журналисты из разных стран задавали ей вопросы про тренера, волнение, поддержку старших друзей по сборной, и что там еще обычно спрашивают у великих юных фигуристок. Камила отчаянно партизанила — почти все личное оставила для себя, поделившись только впечатлениями от атмосферы Игр и комплиментами в адрес команды России. Но чаще всего в ее речи звучали слова «Я счастлива».

Ох, Камила. Это тот редкий момент, когда миллионы людей в мире могут сказать то же самое. Мы счастливы, что видели это.

Камила Валиева набрала за короткую программу 90,19 балла и принесла сборной России максимально возможные 10 очков. По итогам первой половины соревнований наша команда идет на первом месте, на втором сборная США — 36 против 34 по очкам.

Впереди произвольные программы мужчин, женщин, спортивных пар и танцевальных дуэтов.

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