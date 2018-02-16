«Волновался до первой заброшенной шайбы». Олимпийский блог Владимира Крикунова

Главный тренер олимпийской сборной-2006 – о первой победе команды из России на Олимпиаде-2018.

Ясное дело, что наша команда вышла с сумасшедшим желанием. Куда отступать-то? Но в первом периоде я, честно говоря, волновался, видя, как тяжело идет. Смотрел и думал: «Все равно же мы их придушим», и только после первой шайбы в конце периода все встало на место. Ничья к перерыву опять вернула бы нас к нервному матчу со Словакией с суматохой в атакующих действиях. Но как только забили, стало понятно, что все пойдет как надо.

«Видимо, забили две и посчитали: «Этих легко сделаем». Теперь встряхнемся». Олимпийский блог Владимира Крикунова

Поменяли звенья, разбросали наших ветеранов в разные пятерки – это дало результат. Вадик Шипачев вот остался в запасе, но в первой игре его действительно не было видно. Или переготовился, или перегорел, хотя всегда он мне очень нравился. Считал его одним из лучших центральных нападающих в стране, но после возвращения из НХЛ непонятно, что с парнем происходит. Он еще и в нашем чемпионате играл не как раньше. Но что сейчас конкретно происходит с ним на Олимпиаде – это Олегу разбираться. Он поближе и знает Шипачева лучше.

Хорошо, что есть кому играть помимо Вадима. Капризов – молодец. У меня на Олимпиаде играл 19-летний Малкин и был на ведущих ролях. Вряд ли Капризова можно сравнивать с Женей, все-таки тот созидающий игрок, а Кирилл – гол-мастер. Чутье на гол невероятное. Никак не могу забыть, как мы в этом сезоне играли с ЦСКА, и он из ничего забивал. Раз - и шайба в воротах, хотя защитников специально готовил не давать ему свободного места. Это божий дар, наверное. Пусть Кирилл самый молодой в команде, но его чутье на гол – наше оружие. Другие бегают, втыкаются, а он забивает. Телегин носится, лезет на ворота – ничего, а Капризов подъедет вроде как невзначай и шайбочку в девяточку положит.

Кирилл Капризов: «Что будет, если забить на Олимпиаде? Топчик и «вышка»!»

Понравилось, как Олег использовал Мозякина. Как результат - важный первый гол. Ясно же, у словенцев не такой сильный вратарь и надо было просто играть на Мозякина. Дай ему хороший пас – она там. У него же такой бросок: вроде с одной стороны замах видно, но вратари то ли не понимают, куда полетит, то ли не успевают среагировать. Не просто так пятьсот с лишним уже залетело, и второй вратарь словенцев не тот, кто такие броски поймает.

Для Ковальчука тоже важно забить. Илья старается, борется, пихается, работает впереди и сзади – и, конечно, приятно, что твоя работа не пропадает. В общем, как получилось – очень важно для общей уверенности. Кошечкину теперь будет спокойнее. Мы-то во многом в Корее боремся сами с собой. Теперь станет полегче. Пока все идет по правильному сценарию: первый матч отрезвил, второй вернул уверенность, и с США будет уже проще. Да и не откатятся американцы, как Словакия со Словенией. Пойдут давить, бить, душить, запугивать. Есть у них вроде как такое предубеждение, что нас можно напугать, если начать бить. Я же уверен: нам, наоборот, окажется легче.

«В Турине у меня к раскатке не все успели, а сейчас готовились месяц. Это наше преимущество». Олимпийский блог Владимира Крикунова

Фото: Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru