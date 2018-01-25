Кирилл Капризов: «Что будет, если забить на Олимпиаде? Топчик и «вышка»!»

Самый молодой хоккеист олимпийской сборной России-2018 20-летний нападающий ЦСКА Кирилл Капризов дал интервью «Матч ТВ» после оглашения заявки национальной команды.

– Какие эмоции испытали, когда узнали, что попали в команду?

– Горд, что получил шанс представлять страну на таком уровне. Об Олимпиаде мечтает каждый спортсмен, и это не набор пустых слов. Очень волнительно и интересно сыграть в Пхенчхане.

– Особый отпечаток накладывает и сложившаяся обстановка?

– Понимаю, о чем вы. Конечно, происходящее так или иначе затрагивает всех нас, но от лишних мыслей надо уходить и концентрироваться на хоккее. Впереди очень важное событие, от нас ждут только максимального результата, и надо фокусироваться прежде всего на нем. Доставить счастье всем нашим болельщикам – лучший ответ на ваш вопрос.

– А получалось уходить от лишних мыслей, когда объявление заявки уже на носу, а у вас только один гол в 16 матчах.

– Приятного мало, но никак шайба в ворота заходить не желала. А во вторник в Казани вот зашла, но гол отменили, хотя потом даже лига признала, что забросил чисто. Какая-то тотальная непруха шла. Рано или поздно закончится. Ну, ничего, старался играть на партнеров. А вот об олимпийской заявке пытался не думать – просто стремился показывать свой максимум.

- Тем более один важный гол на Олимпиаде эту неудачную серию оставит далеко в прошлом.

– Хах, скорее всего. Но забивать хочу всегда и везде: и в клубе, и в сборной. Я играл на двух молодежных чемпионатах мира, и каждая шайба за страну – невероятные эмоции. Даже боюсь представить, что бывает, когда забиваешь на Олимпиаде. Топчик и «вышка» одновременно (смеется).

– У вас уже был не самый приятный опыт в первой сборной, когда на прошлом чемпионате мира вы были с командой, но в заявку так и не попали.

– Опыт не самый приятный, но опыт. Понял, какие требования у тренерского штаба, поварился с лучшими игроками страны на крупном турнире – все это очень помогло немного по-другому взглянуть на хоккей. Конечно, в Корее хочется играть постоянно, если вы хотели спросить об этом. Буду стараться.

Состав сборной России:

Вратари: Игорь Шестеркин (СКА), Илья Сорокин (ЦСКА) и Василий Кошечкин («Металлург» Мг);

Защитники: Вячеслав Войнов, Артем Зуб, Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков и Андрей Зубарев (все – СКА), Богдан Киселевич, Алексей Марченко и Никита Нестеров (все – ЦСКА);

Нападающие: Александр Барабанов, Никита Гусев, Павел Дацюк, Илья Каблуков, Сергей Калинин, Илья Ковальчук, Николай Прохоркин, Вадим Шипачев, Сергей Широков (все – СКА), Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Иван Телегин (все – ЦСКА), Сергей Мозякин («Металлург»).

В ходе заключительного этапа подготовки к турниру с командой будут тренироваться трое резервных игроков – защитники Никита Трямкин и Егор Яковлев, и нападающий Владимир Ткачев.

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко