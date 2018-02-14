Праздник, который закончился поражением. Олимпийский фотовзгляд

Праздник, который закончился поражением. Олимпийский фотовзгляд

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
14 февраля 22:56

Российские хоккеисты проиграли сборной Словакии в первом матче на Олимпиаде - 2:3.

1. Начиналось все очень хорошо - на пятой минуте было уже 2:0 в нашу пользу

2. И все ждали только победы

3. Играла одна из лучших команд на турнире, но пустых мест на трибунах хватало

4. Но российских болельщиков пришло немало

5. Словаки еще до конца первого периода опомнились и сравняли счет - 2:2

6. Но у нас же Ковальчук!

7. Словаки играли жестко

8. Вот-вот

9. Идеал!

10. Павел Дацюк - человек, от которого во многом зависит, как команда перенесет это поражение

11. Знарок пытается переломить ход игры

12. Но словаки гнули свою линию

13. Большие турниры - время фриков

14. Повалили Сергея Калинина

15. Вип-гости - Рене Фазель, главный в мировом хоккее

16. Наши бились до конца

17. Но словаки в третьем периоде вырвали победу

18. После матча Ковальчук всех успокоил: «Ничего страшного не произошло»

19. Верим!

«Видимо, забили две и посчитали: «Этих легко сделаем». Теперь встряхнемся». Олимпийский блог Владимира Крикунова

Олег Знарок: «Все наши ошибки я беру на себя»

Поход Тарасовой и Морозова за медалью и конфуз Знарка. Как это было

Поделиться в соцсетях:
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»

Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-69450 от 14.04.2017
Название — www.matchtv.ru
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал»
Главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И.
Номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19
Адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: matchtv@matchtv.ru
Сообщение о блокировке
Видео недоступно для просмотра из-за блокировщика рекламы. Пожалуйста, отключите блокировщик, и смотрите Матч ТВ в полном объеме. Только благодаря рекламе мы можем предоставить Вам этот контент бесплатно. Спасибо за понимание.