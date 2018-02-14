Праздник, который закончился поражением. Олимпийский фотовзгляд

Российские хоккеисты проиграли сборной Словакии в первом матче на Олимпиаде - 2:3.

1. Начиналось все очень хорошо - на пятой минуте было уже 2:0 в нашу пользу

2. И все ждали только победы

3. Играла одна из лучших команд на турнире, но пустых мест на трибунах хватало

4. Но российских болельщиков пришло немало

5. Словаки еще до конца первого периода опомнились и сравняли счет - 2:2

6. Но у нас же Ковальчук!

7. Словаки играли жестко

8. Вот-вот

9. Идеал!

10. Павел Дацюк - человек, от которого во многом зависит, как команда перенесет это поражение

11. Знарок пытается переломить ход игры

12. Но словаки гнули свою линию

13. Большие турниры - время фриков

14. Повалили Сергея Калинина

15. Вип-гости - Рене Фазель, главный в мировом хоккее

16. Наши бились до конца

17. Но словаки в третьем периоде вырвали победу

18. После матча Ковальчук всех успокоил: «Ничего страшного не произошло»

19. Верим!

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