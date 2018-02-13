Тренер Большунова Юрий Бородавко: «У Саши выпало 12 дней, температура под 40, больница, эвакуация... Бронза – отличный результат!»

Тренер Александра Большунова, завоевавшего олимпийскую бронзу в лыжном спринте, остался в России. Вся его работа со спортсменами, уехавшими на Игры, строится удаленно. В интервью «Матч ТВ» Юрий Бородавко рассказал, что увидел и почувствовал в сегодняшних гонках, где помимо Александра выступала еще одна его подопечная – Наталья Непряева, ставшая четвертой.

– Смотрели, переживали? Что скажете сейчас?

– Смотрел, переживал. Конечно, очень рад за Александра, но ведь и четвертое место Натальи – для нее это большой шаг вперед. Мы прогрессировали и шли к этому старту не без проблем, были травмы и болезни, поэтому я просто очень рад. Возьмем ту же Непряеву: невозможно шагать через три ступеньки, в этом году она очень сильно прибавила, и то, что в итоге оказалась в шаге от пьедестала, ставит задачи на будущее. Поскольку Наталья достаточно молодая спортсмена, думаю, у нее все еще впереди, и если она внесет корректировки в психоэмоциональную сторону подготовки, то все случится.

– Окажись вы рядом с ними в эти дни, могли бы спортсмены выступить лучше?

– Трудно сказать, поскольку они все равно находятся на лыжне наедине сами с собой. По телефону мы проговаривали абсолютно все, связывались и после пролога, и после четвертьфинала. И все замечания, которые хотел, я довел. Другой вопрос, что та форма, которая у них имеется на сегодняшний день, позволила занять именно эти места. На самом деле я рад.

– Общение сейчас строится через звонки и видео?

– Мы каждый день созваниваемся, обсуждаем работу, но теперь, когда начались соревнования, это уже не так важно. Нынче главная задача тренировок - не развивать, а поддерживать и подводить спортсмена к следующей гонке.

– Можете сказать, что вам не понравилось сегодня в исполнении учеников?

– Александр показал очень зрелую гонку, начиная с пролога, через полуфинал в финал. Мы с ним говорили о том, что его сильная сторона - высокая дистанционная скорость, но проблема в том, что он больше месяца не стартовал, и это наложило свой отпечаток. Ну и плюс у него в течение двенадцати дней сохранялась высокая температура, выше 39 градусов. Конечно, он отошел еще не полностью. И при такой серьезной конкуренции, в таком состоянии завоевать бронзу – дорогого стоит.

Наталья Непряева – дистанционщица со спринтерским уклоном. У нее есть определенные проблемы в подготовке, некоторые тренерские установки она не выполнила, это не позволило ей подняться выше.

– Расскажите про болезнь Большунова, как это произошло и насколько все было серьезно?

– Они с Червоткиным приехали на сбор на Хмелевские озера (выше Красной поляны, 1750 м), и там у них поднялась сильная температура, мы спортсменов спустили вниз, думали, за два-три дня температура пройдет, и они смогут тренироваться. Но ситуация оказалась серьезнее, пришлось перевезти их в больницу Сочи. Там ребят обследовали и приняли решение, что нужно эвакуировать их Москву. И уже в столице Большунов проболел еще пять, а Червоткин - восемь дней. Соответственно, из подготовки у Большунова выпало двенадцать, а у Червоткина восемнадцать дней.

– Какие задачи у ваших подопечных на остаток Игр?

– Прошли всего две гонки на Играх, еще четыре впереди. Спортсмены сейчас уже входят во вкус, четвертые места Спицова и Непряевой, бронза Большунова должны правильно их всех настроить. Нужно попытаться завоевать призовые места, тем более что Денис (Спицов) специализируется на коньковом ходе, а на пятидесятикилометровую гонку у нас есть Александр Большунов, который является чемпионом России. Впереди две эстафеты. Есть где бороться!

Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)

Мужчины. Спринт. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 3.05,81

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – +1,34

3. Александр Большунов (сборная Олимпийский атлетов из России) – +1,36

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов