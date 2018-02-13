Александр Большунов: «Вечером кроссы бегаю, а сзади батя на УАЗике фарами светит»

Интервью «Матч ТВ» бронзового призера Олимпиады в Пхенчхане.

«В больнице думал, как вернуть себе здоровье. Было реально хреново»

- Что вы почувствовали, выигрывая медаль как Олимпийский атлет из России?

- Если честно, ничего не почувствовал. Может, еще не осознал, и пока нет тех эмоций. Я очень рад тому, что сейчас на Олимпиаде и борюсь с ребятами на равных.

- Много русских фанатов приветствовали вас здесь.

- Да, болельщиков было много, и они очень сильно кричали. Во время квалификации так орали, что я просто смотрел на них и говорил: «Ребят, давайте потише». И они успокоились. Я спокойно стартанул. После этого я им ничего не говорил, и они кричали опять очень сильно, перебивали всех, даже комментаторов.

- Как бронзовый медалист что вы можете сказать о ситуации между Россией и МОК?

- Не могу ничего сказать. Ситуация непонятная. Непонятно, почему в Корее нет Устюгова и Ретивых. Мы все задаем себе этот вопрос. Это реально сильнейшие гонщики, и без них здесь скучно.

- Первые слова после финиша?

- Рад, что смог сегодня быть наравне с лидерами. Рад, что смог завоевать награду.

- Вы полностью восстановились?

- Не знаю, так как это первый старт. Главное, что сейчас я проработался. Дальше должно быть лучше.

- Что за болезнь была - ангина?

- Неясно. Так, температура почти под 40. Постельный режим 10 дней, неделю - в больнице.

- Когда температура была под 40?

- С 17 по 23-24 января. 27-го я только выписался.

- Сколько килограммов потеряли?

- Не взвешивался. Но все удивились, когда меня видели в тот период. Говорят, что много. Килограмма 3-4.

- Правильно понимаю, что сразу после «Тур де Ски» сразу улетели, не восстановились, там и продуло?

- Нет. Это не моя ошибка. Билеты были куплены, поэтому не до восстановления было. Был еще сбор, хотелось на максимальные показатели выйти, подойти к Олимпиаде с хорошими кондициями - но получилось, как получилось.

- Какие мысли были в больнице?

- Встать здоровым человеком, выписаться и жить как раньше. Сначала посещали мысли об Олимпиаде, а потом главным стало вернуться в строй, вернуть себе здоровье. Об Олимпиаде уже не думал. Реально было хреново.

- Как приходилось лечиться? Многих же лекарств принимать вам нельзя.

- Постоянно загрузаешь в интернете программу - запрещено лекарство или нет. Только вот так.

- Последний сбор был восстановительным после болезни, или реально набирали форму?

- В начале я несколько дней покатался спокойно, но числа с 4 февраля мы стали делать ускорения, не очень жесткие. Первую неделю была легкая работа, после чего пошла подготовка. Времени было реально очень мало. Я рад, что мы с тренером смогли выполнить план, и я оказался здесь сегодня.

- Как это было? За ужином сообщили тренеру, что поедете на Олимпиаду?

- Я сказал, что медали на дороге не валяются, а спринт – дисциплина, где я действительно могу бороться. Даже если было бы все плохо, это была бы проработка на следующий старт.

- Сегодня сразу почувствовали, что силы есть?

- Тут ничего неизвестно. В том же прологе ощутил, что ноги начинают подсаживаться. Но заехал третьим, и было неясно: соперники фигней страдали или на самом деле так готовы. Как правило, пролог не бегут на расслабоне. Потому что можно реально не пройти.

«Стараюсь лишнего не болтать»

- Как устроена работа внутри сборной России, с Крамером?

- Мы только встречаемся на некоторых сборах. В Эстонии пересекаемся. В Тюмени, когда всероссийские соревнования. А так, мы готовимся по разным планам, у разных тренеров. Мне кажется, что это очень хороший вариант, когда есть несколько групп, и потом они борются между собой.

- Получается такая командная конкуренция.

- Конечно. Конкуренция всегда есть. Прежде всего конкуренция с самим с собой.

- Когда вы в Австрии, лежа на кровати, следили за скиатлоном, не кусали локти? Вы бы точно могли бороться за высокие места.

- Хотелось. Но рад, что Денис Спицов показал такой результат. У него была тактическая ошибка: на втором круге немного далеко отвалился, попал не в ту позицию, с которой можно было бы брать медали. Если бы второй или третий шел, он бы сто процентов удержал темп Крюгера, и там место в тройке было бы гарантировано.

- Вы в Пхенчхане третий день. Акклиматизация долбит?

- Ничего не могу сказать по этому поводу. Ничем не заморачиваюсь. Вчера узнал, что финал будет в районе 10 часов вечера. Кое-как продержался до часу и спокойно уснул. А сегодня проснулся в 12 часов дня. Я на Кубке мира чувствую больше волнения. А здесь - как первенстве водокачки. Мне вообще пофиг.

- Почему пофиг?

- У меня такое состояние, что не чувствую давления или чего-то еще.

- После финиша вас тепло поприветсовал Клебо. Судя по всему, проблем с общением нет?

- Нет. Все обнялись, поздравили друг друга.

- К Юле Белоруковой после финала подошли, показали на заплатку и спросили: «Каково тебе в этой форме?» У вас такого не было?

- Я не обращаю внимания. Даже даешь интервью, думаешь, что сказать…Оп, а такое сказать-то нельзя. Поэтому сразу обрываю себя. Стараюсь лишнего не болтать.

- С Клебо можно бороться?

- Даже сегодня можно было.

- Бородавко отметил, что у вас есть стержень. Что он имел в виду?

- Откуда я знаю? Что-то же имел.

- Согласны с ним?

- Наверное, есть.

- На пианино, говорят, играете?

- Несколько нот могу сыграть. Просто в интернете разучил. Увидел как-то пианино на сборе в Давосе, чего-то понажимал, посмотрел в интернете, как играть - попробовал. Да, интересно. Потом переехали на другой сбор - там тоже пианино. Можно было еще что-то разучить.

- Ваш первый тренер отец. Тяжело с отцом тренироваться?

- Он, можно сказать, привил любовь к этому виду спорта. С ним я тренировался просто так, играючи. Никаких планов не было. Помню, однажды бежали контрольную. Смотрю на время – 25 минут. Дня через четыре бегу этот же круг, и секунд 30 сам себе проигрываю, а самочувствие было лучше. Казалось, что должен был у себя по времени выиграть. Я так расстроился, что заплакал. Отец сказал: «Бросай все. Если ты так переживаешь, здесь тебе делать нечего».

- Сколько вам лет было?

- Лет 10. Может, меньше.

«Дома надо и покосить успеть, и кросс пробежать»

- С кем побежите командный спринт?

- Не знаю. Будет видно.

- Со Спицовым уже бегали?

- Нет. В том году мы бежали с Парфеновым. Были третьими на чемпионате России.

- Хотелось бы с Денисом пробежать?

- Кого поставят, с тем и побежим.

- Четвертьфинальный забег сами себе выбрали после пролога?

- Егор Сорин сообщил, что надо выбирать по первой сетке. Я говорю: «Егор, лучше третий забег, так как он самый нейтральный». С Бородавко еще вчера посоветовался. Он сказал, что лучше по второй сетке идти. Перед прологом я ему еще позвонил - рекомендовал в третий. Я сам полагал, что так правильнее. Хотя фиг знает, как пойдет. Здесь уже Пеллегрино и другие начали забивать второй забег. Я выбрал третий. И ни о чем больше не думал. В третьем забеге уже бегал в Лиллехаммере (в начале декабря на этапе Кубка мира. - «Матч ТВ»). Был тоже третьим.

- Вы родились в небольшом населенном пункте. Кто-то уже оттуда поздравил?

- У меня там родители. Постоянно.

- Расскажите о вашем Подывотье.

- Небольшое село на границе с Украиной. 10 километров от Брянска, 500 километров от Москвы.

- Вы, наверное, главный уроженец своего села?

- Не знаю.

- Сколько жителей там?

- Сейчас, наверное, человек 200.

- Что сподвигло на переезд в Тюменскую область?

- Отношение моей области. Не было условий расти дальше, перспективы. Надо было дергать оттуда. Хотя, если честно, Николай Иванович Нехитров, тренер, к которому я перешел после отца, не хотел меня отдавать. Но в конце концов согласился. Спасибо ему. Все-таки тренер, который довел меня до юниорской сборной. После чего тренировался у Кравченко, поднялся до молодежного уровня. Теперь - с Бородавко.

- Вы из поселка, Устюгов тоже из небольшого населенного пункта. В этом есть какая-то связь?

- Дома всегда много работы. Даже когда между сборами приедешь, надо большой участок прокосить, прополоть, что-то еще, бате помочь доски перекидать. Дома я обычно кросс бегаю, ОФП делаю. И бывало, только в 10 вечера бежишь - потому что начнешь какие-то дела делать, и не замечаешь, как время пролетает. Круг там 10 километров у меня. Еще батя на УАЗе едет и светит мне.

- Кросс бегаете за УАЗиком?

- Нет. Просто когда темно, нужно было посветить - а то ничего не видно уже.

- Школы, наверное, нет в селе?

- Школа есть. Раньше село было одно из самых больших в районе.

Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)

Мужчины. Спринт. Финал

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) – 3.05,81

2. Федерико Пеллегрино (Италия) – +1,34

3. Александр Большунов (сборная Олимпийский атлетов из России) – +1,36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Алексей Филиппов

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