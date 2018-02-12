Денис Спицов: «Пускай лучше я буду третьим, но весь пьедестал займет сборная России»

Лыжник Денис Спицов дал главный сюжет выходных: упал на старте скиатлона, но смог прийти четвертым, уступив только норвежцам. Его интервью телекорреспонденту Михаилу Цыбулину– на «Матч ТВ».

– После финиша была эйфория. А потом ты приходишь домой и понимаешь, что остался четвертым, с деревянной медалью. И как-то все равно на душе грустно. Стараюсь отстраниться от этой гонки. Будут другие.

– Трасса в Пхенчхане вам подходит?

– Когда сюда приехал, первые три дня катался и просто наслаждался этой трассой. Она мне действительно подходит. Я чувствовую себя как дома, как в Тюмени. Только я даже не настраивался на то, что в Корее может быть так холодно. Я и теплых вещей с собой не брал. А тут такой мороз, ветер. Надеюсь, в ближайшее время потеплеет. Первое время замечал, что лыжи похуже едут, чем в Европе, но в гонке все было прекрасно.

Для нас, российских лыжников, всегда было так: чем сложнее рельеф и условия, тем нам лучше. А норвежцы, они более тактические спортсмены: могут ускориться на равнинных участках. Для нас хорошо, когда много подъемов на трассе: там выигрывает сильнейший, а не тот, кто тактикой берет.

– Год назад на молодежном чемпионате вы, Александр Большунов и Алексей Червоткин поиздевались над соперниками: специально притормозили у финиша и вместе пересекли черту. Всегда держитесь вместе?

– Я бы не хотел, чтобы нашу выходку называли издевательством. Мы тогда хотели показать, что мы единая команда. Каждый мог выиграть ту гонку! И мы хотели, чтобы мы заняли три первых места, чтобы никому не было обидно. Но жюри тогда решило нас разделить (Большунову дали золото, Червоткину – серебро, Спицову – бронзу. – «Матч ТВ»). Для меня не важно, выиграю ли я соревнования. Пускай лучше я буду третьим, но весь пьедестал займет сборная России.

Если бы все ребята, которые были отстранены и заболели, смогли выступить, то мы могли бы побороться тактически, как это сделали норвежцы.

– Как у вас складываются отношения с норвежцами?

– Мы соперники на трассе. А так – друзья.

– Ваш тренер Юрий Бородавко не смог приехать. Как с ним выстроено общение?

– Стараемся каждый день связываться по интернету. Он присылает план, что-то корректирует. Тяжело, конечно, что он не может дать корректировку какую-то во время гонки. Но в данный момент такая ситуация, что приходится с этим мириться.

– Что сказал тренер после вашего четвертого места?

– Сказал закрыть интернет и ничего больше про себя не читать, чтобы не забивать лишним голову. И с вами сказал не общаться. Но я вам обещал, поэтому встретился.

– А по поводу интернета выполнили установку тренера?

– Стараюсь. Но с девушкой все равно переписываюсь. Так что мельком в интернет заглядываю.

– Ваш первый тренер Евгений Ванюков говорил: «Даже круг не мог пробежать по стадиону – 400 метров! О каких перспективах можно было говорить?»

– Мы общаемся – я в гости к нему приезжаю, он ко мне. Но про то, что я 400 метров не мог пробежать, это он преувеличил, наверное. Я первые свои районные выиграл. Правда, областные соревнования только через два года смог выиграть. А потом на России неудачный старт был: в восьмидесятых номерах где-то оказался на финише. Спустя год после того, как перешел в Тюмень, я дважды был в десятке на личных гонках и в составе команды эстафету выигрывал. Мы в один год с Ванькой Якимушкиным перешли и, получается, усилили тюменскую команду.

– За месяц до Пхенчхана вы были третьим на горном этапе «Тур де Ски». С каким настроем ехали на Олимпиаду?

– Юрий Бородавко нам всегда говорит, что нет ничего невозможного и гонку может выиграть каждый. На Олимпиаде цель простая: показать достойный результат и никого не подвести – ни тренера, ни команду.

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Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, globallookpress.com