«Я даже когда финишировала, мотала головой: «Не может быть!» Юлия Белорукова - об олимпийской бронзе

Интервью «Матч ТВ» по горячим следам с нашим бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в классическом лыжном спринте у женщин.

- Понимаете, что произошло?

- Понимаю, что даю много интервью, но что произошло, еще не понимаю.

- В квалификации хитрили, когда приехали пятнадцатой?

- Нет, разве можно на Олимпиаде хитрить?! Просто все соотносится, смотрите: когда я была третья на этапе Кубка мира, то была тринадцатая в квалификации. Сейчас пятнадцатая, то есть примерно те же расклады. Возможно, что на квалификации я только разбегаюсь, а скорость приходит уже позже. Да и вообще я уже достаточно давно не бегала старты, поэтому нужно было здесь, на Олимпиаде, разбежаться. Перед финальным забегом уже ни о чем не думала вообще. Хотя понимала, что третье место - это для меня сейчас максимум.

- А почему давно не бегали?

- Были травмы, полтора месяца назад проблемы с шеей. И сломала нос на сборе.

- Сейчас, после того как стали третьей, видите вариант, как можно было подняться еще выше?

- В текущей форме нет, а если бы она была повыше - то да.

- То есть можно было бы и золото взять?

- Золота нужно еще подождать.

- Сегодня снег шел, это повлияло на бег?

- Я вообще не заметила ни снега, ни ветра - ничего.

- Елена Вяльбе вас поздравила уже?

- Еще нет, я знаю, что она плакала на трибунах и переживала, но мы еще не успели поговорить.

- Ваши первые слова после финиша?

- «Не может быть!» Я даже когда финишировала, мотала головой, потому что не верила, что это все происходит на самом деле.

- То, что в финале была еще Наталья Непряева, облегчило задачу?

- Это просто было очень круто, что мы вдвоем, из одной страны и команды, вышли в финал и бьемся там.

- Говорили с ней после финиша?

- Да, она очень рада за меня, плакали обе от радости.

- Что хотите вот прямо сейчас сделать?

- Позвонить родным, знаю, будет много слез и эмоций, и не только у меня. Хочу получить медаль и лечь в ней спать.

- А где вы сейчас живете в России?

- Живу на два места: родной Сосногорск и Екатеринбург.

- Коса вам бегать не мешает?

- Нет, наоборот, помогает. Вообще у многих русских девушек длинные косы.

- Было много российских фанатов. Как вы себя чувствовали, пересекая финишную черту?

- Я очень рада, что тут очень много русских болельщиков. Но я также знаю и чувствую не только тех, кто здесь, но и всех тех, кто болеет за меня в России.

- То, что буквы на форме отличаются, замечаете?

- Вы знаете, меня сегодня об этом спросил один иностранец, с такой подковырочкой, и это, кстати, помогло настроиться. Форма-то старая, мы в этой форме весь сезон отбегали, только с другими буквами.

- К командному спринту готовы? Важно ли, с кем бежать?

- Готова, с кем бежать, неважно, все равно бороться.

- Как бронзовый медалист, можете что-то сказать о ситуации между Россией и МОК?

- Хороший вопрос. Нас ничего не сломит. Нам ничего не страшно. Мы сильные, и мы всегда будем биться до конца.

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Алексей Филиппов

Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)

Лыжный спорт. Женщины. Спринт. Финал

1. Стина Нильссон (Швеция) – 3.03,84

2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – +3,03

3. Юлия Белорукова – +3,37…

4. Наталья Непряева (обе – сборная Олимпийский атлетов из России) – +9,14…

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