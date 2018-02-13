«Я даже когда финишировала, мотала головой: «Не может быть!» Юлия Белорукова - об олимпийской бронзе

Интервью «Матч ТВ» по горячим следам с нашим бронзовым призером Олимпийских игр в Корее в классическом лыжном спринте у женщин.
- Понимаете, что произошло?
- Понимаю, что даю много интервью, но что произошло, еще не понимаю.
- В квалификации хитрили, когда приехали пятнадцатой?
- Нет, разве можно на Олимпиаде хитрить?! Просто все соотносится, смотрите: когда я была третья на этапе Кубка мира, то была тринадцатая в квалификации. Сейчас пятнадцатая, то есть примерно те же расклады. Возможно, что на квалификации я только разбегаюсь, а скорость приходит уже позже. Да и вообще я уже достаточно давно не бегала старты, поэтому нужно было здесь, на Олимпиаде, разбежаться. Перед финальным забегом уже ни о чем не думала вообще. Хотя понимала, что третье место - это для меня сейчас максимум.
- А почему давно не бегали?
- Были травмы, полтора месяца назад проблемы с шеей. И сломала нос на сборе.
- Сейчас, после того как стали третьей, видите вариант, как можно было подняться еще выше?
- В текущей форме нет, а если бы она была повыше - то да.
- То есть можно было бы и золото взять?
- Золота нужно еще подождать.
- Сегодня снег шел, это повлияло на бег?
- Я вообще не заметила ни снега, ни ветра - ничего.
- Елена Вяльбе вас поздравила уже?
- Еще нет, я знаю, что она плакала на трибунах и переживала, но мы еще не успели поговорить.
- Ваши первые слова после финиша?
- «Не может быть!» Я даже когда финишировала, мотала головой, потому что не верила, что это все происходит на самом деле.
- То, что в финале была еще Наталья Непряева, облегчило задачу?
- Это просто было очень круто, что мы вдвоем, из одной страны и команды, вышли в финал и бьемся там.
- Говорили с ней после финиша?
- Да, она очень рада за меня, плакали обе от радости.
- Что хотите вот прямо сейчас сделать?
- Позвонить родным, знаю, будет много слез и эмоций, и не только у меня. Хочу получить медаль и лечь в ней спать.
- А где вы сейчас живете в России?
- Живу на два места: родной Сосногорск и Екатеринбург.
- Коса вам бегать не мешает?
- Нет, наоборот, помогает. Вообще у многих русских девушек длинные косы.
- Было много российских фанатов. Как вы себя чувствовали, пересекая финишную черту?
- Я очень рада, что тут очень много русских болельщиков. Но я также знаю и чувствую не только тех, кто здесь, но и всех тех, кто болеет за меня в России.
- То, что буквы на форме отличаются, замечаете?
- Вы знаете, меня сегодня об этом спросил один иностранец, с такой подковырочкой, и это, кстати, помогло настроиться. Форма-то старая, мы в этой форме весь сезон отбегали, только с другими буквами.
- К командному спринту готовы? Важно ли, с кем бежать?
- Готова, с кем бежать, неважно, все равно бороться.
- Как бронзовый медалист, можете что-то сказать о ситуации между Россией и МОК?
- Хороший вопрос. Нас ничего не сломит. Нам ничего не страшно. Мы сильные, и мы всегда будем биться до конца.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков, РИА Новости/Алексей Филиппов
Олимпиада-2018. Пхенчхан (Корея)
Лыжный спорт. Женщины. Спринт. Финал
1. Стина Нильссон (Швеция) – 3.03,84
2. Майкен Касперсен Фалла (Норвегия) – +3,03
3. Юлия Белорукова – +3,37…
4. Наталья Непряева (обе – сборная Олимпийский атлетов из России) – +9,14…
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