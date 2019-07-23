Центр притяжения: студия «Матч ТВ» объединила любителей спорта на VK Fest

В Санкт-Петербурге завершился пятый VK Fest — один из самых популярных городских open-air в России. «Матч ТВ» стал частью этого большого праздника: одним из центров спортивной жизни фестиваля была специальная студия «VK+Матч ТВ», где в роли ведущих в течение 2 дней работали Софья Тартакова, Карен Адамян и Нобель Арустамян.

В Санкт-Петербурге завершился пятый VK Fest — один из самых популярных городских open-air в России. «Матч ТВ» стал частью этого большого праздника: одним из центров спортивной жизни фестиваля была специальная студия «VK+Матч ТВ», где в роли ведущих в течение 2 дней работали Софья Тартакова, Карен Адамян и Нобель Арустамян.

Студия «Матч ТВ» объединила вокруг себя многочисленных атлетов из разных видов спорта. Прямые трансляции с одной из самых событийных спортивных площадок VK Fest в пабликах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР ВКонтакте посмотрели почти два миллиона пользователей.

Гостями студии стали популярные спортсмены, тренеры, авторитетные эксперты. Посетители фестиваля смогли воочию увидеть чемпионский Кубок Российской Премьер-Лиги, Кубок испанской Ла Лиги, а также главный трофей Континентальной хоккейной Лиги — Кубок Гагарина. На площадке побывали представители местного клуба «Зенит», причем не только футбольного, но еще баскетбольного и волейбольного. Подключились также хоккейные клубы Санкт-Петербурга СКА и «Динамо». Маскоты этих команд немного похулиганили, «похитив» в прямом эфире руководителя российского офиса Ла Лиги Даниэля Серехидо и ведущего Нобеля Арустамяна.

Фото: © Матч ТВ

Днем ранее тройка маскотов «Зенита» буквально взяла штурмом студию «Матч ТВ», изрядно удивив тем самых как ведущих, так и гостя студии — связующего волейбольной сборной России Дмитрия Ковалева. Среди спикеров по традиции выделялись кумиры тысяч петербургских мальчишек Александр Кержаков и Андрей Аршавин. Не уступал им в острословии и старожил комментаторского цеха Геннадий Орлов. С его помощью в прямом эфире была разыграна годовая подписка на канал МАТЧ ПРЕМЬЕР, которую получил автор самого оригинального вопроса тележурналисту. Много интересного поведал глава РУСАДА Юрий Ганус, а с чемпионкой Европы по плаванию Еленой Богомазовой ведущие обсудили проходящий в Южной Корее чемпионат мира по водным видам спорта. В общей сложности за 2 дня в студии побывало более 30 гостей, включая амбассадоров самых популярных среди молодежи экстремальных видов спорта.

Кроме того, для посетителей мероприятия МАТЧ ПРЕМЬЕР совместно с РПЛ подготовил виртуальную зону, где с помощью современной технологии VR можно было окунуться в атмосферу российского футбола. Всего за два дня площадку телеканала МАТЧ ПРЕМЬЕР посетили несколько тысяч человек.

Фото: © Матч ТВ

Пятый VK Fest стал самым масштабным за историю фестиваля: его посетили 95 тысяч человек. В этом году в Парке 300-летия Санкт-Петербурга было 17 тематических зон и более 350 интерактивных площадок. На четырёх музыкальных сценах фестиваля выступили больше 60 артистов, среди которых Little Big, Элджей, ХЛЕБ, Ёлка, Feduk, Тима Белорусских, Егор Крид, Big Baby Tape и другие. Организаторы VK Fest социальная сеть ВКонтакте и Radio Record сообщили, что в общей сложности на фестивале работали более семи тысяч человек.

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