Откровения Геркуса, шутки Аршавина и миссия главы РУСАДА. Студия «Матч ТВ» на VK Fest в Петербурге. День первый

«Матч ТВ» дебютировал на крупнейшем фестивале в Санкт-Петербурге с собственной студией. Это было ярко.

«Матч ТВ» дебютировал на крупнейшем фестивале в Санкт-Петербурге с собственной студией. Это было ярко.

В субботу Санкт-Петербурге стартовал пятый в истории VK Fest — один из самых популярных городских open-air в России

Студия «Матч ТВ» в рамках фестиваля стала самой крупной спортивной территорией этого масштабного мероприятия

В гости к Карену Адамяну и Софье Тартаковой сегодня приходили Петр Свидлер, Илья Геркус, Дмитрий Васильев, Юрий Ганус и многие другие

Завтра студия продолжит свою работу с ведущими Нобелем Арустамяном и Кареном Адамяном

Кроме того, телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР совместно с РПЛ подготовили виртуальную зону, где с помощью современной технологии VR можно будет полностью погрузиться в атмосферу российского футбола

***

***

Как это было

19:00 Карен Адамян побеседовал о футболе с экс-игроком ЦСКА, «Эспаньола» и других российских и испанских клубов Дмитрием Кузнецовым. Были истории о Христо Стоичкове.

17:50 Экс-игрок сборной России Дмитрий Радченко, ныне работающий в академии «Зенита», в гостях у Адамяна и Тартаковой.

— Кто самый веселый игрок в «Зените»? Артем Дзюба. Он веселится с иностранцами, россиянами и даже с тренерским штабом. Постоянно шутит. Кто из молодых сможет заменить Артема в будущем? Пока рано об этом говорить. Молодым футболистам необходимо многое преодолеть, чтобы выступать на таком уровне. В нашей академии большое количество талантливых ребят. Считаю, что академия «Зенита» лучшая в России. У академии «Краснодара» есть несколько недочетов.

17:20 К нам в студию пожаловал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, который рассказал о шагах, которые агентство предпринимает для того, чтобы вернуть российскому спорту прежние позиции на мировой арене.

— Миссия РУСАДА — выйти из кризиса и внедрить новую антидопинговую культуру. Нам нужно быть ближе к каждому спортсмену. К нам немало вопросов со стороны международных организаций. И дело не в том, сколько из 2000 проб покажут положительный результат, а в том, как мы будем реагировать на это. Вопрос заключается в эффективности нашей спортивной власти.

17:00 Волейболисты петербургского «Зенита» Дмитрий Ковалев и Евгений Андреев отвечают на вопросы наших ведущих о городе на Неве. Во время разговора к компании присоединились талисманы трех петербургских «Зенитов».

16:00 В студии президент регбийного клуба «Барс» Максим Шелепенок. Стоит сказать, что «Барс» — один из крупнейших любительских регбийных клубов Петербурга.

15:30 Софья Тартакова и Карен Адамян покинули студию и пошли в народ. Разговор с нападающей хоккейного петербургского «Динамо» Евгенией Дюпиной и ведущей «Матч ТВ» Дарьей Мироновой прошел неподалеку от побережья Финского залива.

15:00 Внезапный разговор о биатлоне в солнечном Петербурге — в студии двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев. Адамян и Тартакова узнали у него, как живет российский биатлон без Антона Шипулина.

14:35 Поддержал бодрую атмосферу в студии экс-форвард «Зенита» Андрей Аршавин. Уровень шуток зашкаливал. А еще в эфир ворвался генеральный продюсер «МАТЧ ПРЕМЬЕР» Гавриил Гордеев.

Фото: Юлия Пучинская/Василий Пономарев

— Я тренирую команду U-15 в академии «Зенита», а что касается тренерской карьеры во взрослом футболе — скорее нет, чем да, у меня даже самой мало-мальской лицензии нет. Собирался ее получить, но планы поменялись. Хочу пойти в УЕФА и научиться управлять футболом. Работать хочу в российском футболе. Будем стараться делать его лучше. Кто из российских футболистов готов к серьезным трансферам? Братья Антон и Алексей Миранчуки могли бы играть в Европе. Игнатьев и Сулейманов из «Краснодара» тоже должны быть со временем готовы. Интерес европейских клубов к Чалову? Не думаю, что он пока готов играть там. Сомневаюсь, что Клопп знает Чалова. Но он сейчас один из самых перспективных российских футболистов, поэтому потом может потом уехать в Европу.

14:10 Стул гостя следом за шахматистом занял бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус. Разговор шел о сериалах от Netflix и, конечно, о футболе.

— Я не претендовал на то, что разбираюсь в футболе лучше Семина. Никто вообще не разбирается в футболе лучше него. Может, такие люди и есть на планете Земля, но я таких не встречал. После ухода из «Локомотива» у меня не осталось никакого осадка и нет обиды. Я покинул клуб в идеальной точке. Клуб продолжит двигаться дальше и продолжит двигаться успешно. Это мои друзья и мой клуб, я слежу за «Локомотивом» и переживаю за него. Можно сказать, что болею за него. Считаю, что ушел из клуба красиво. Мы поблагодарили друг друга и расстались с взаимной теплотой. Уже после чемпионства было понятно, что мы по-разному видим будущее клуба. Я думал о том, что надо уйти красиво. Как вы уходите, какое впечатление о вас останется — это важно.

13:30 Первым гостем нашей студии стал российский гроссмейстер Петр Свидлер. Шахматист рассказал ведущим «Матч ТВ» не только о шахматах, но и о том, что он помнит из 90-х, своем отношении к клубам и многом другом. А еще было много шуток об исполнителе c ником Feduk.

Карта фестиваля

Читайте также: