Тина Канделаки предложила Валерию Карпину после окончания тренерской карьеры пойти работать на «Матч ТВ»

Заместитель генерального директора «Газпром‑Медиа Холдинга» Тина Канделаки предложила Валерию Карпину после окончания тренерской карьеры пойти работать на телеканал «Матч ТВ».
В четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) прошла сессия «Спорт и ТВ: вместе к успеху». В ходе общения главный тренер сборной России Карпин, говоря о повышении аудитории матчей команды, предложил показывать игры не на «Матч ТВ», а на другом канале. В свою очередь генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин отметил, что рейтинги показа матчей сборной России на канале «Матч ТВ» выше, также канал имеет возможность освещать игры в студии, чего не будет у других.
— Валерий Георгиевич, родной. Как только тренером закончите работу, ждем вас в качестве гендиректора телеканала «Матч ТВ». Чувствую, что вы в телевизионной экономике, как и в телевизионном бизнесе, понимаете лучше экспертов. Надо этот талант применить на практике — талант‑то какой телевизионный погибает. Но ничего, закончите тренерскую карьеру, милости просим, — сказал Канделаки «Матч ТВ».https://t.me/tikandelaki/21047
«Газпром‑Медиа Холдинг» выступает генеральным медиапартнером ПМЭФ‑2025. «Матч ТВ» — российский федеральный общедоступный канал о спорте и здоровом образе жизни, входящий в «Газпром‑Медиа Холдинг».
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