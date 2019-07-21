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Студия «Матч ТВ» на VK Fest в Петербурге. Вчера с нами были Геркус и Аршавин. День второй будет не менее интересным

13:14
Студия «Матч ТВ» на VK Fest в Петербурге. Вчера с нами были Геркус и Аршавин. День второй будет не менее интересным
Вчера «Матч ТВ» дебютировал на крупнейшем фестивале в Санкт-Петербурге с собственной студией. Это было ярко. Сегодня - продолжение.

  • В субботу Санкт-Петербурге стартовал пятый в истории VK Fest — один из самых популярных городских open-air в России
  • Студия «Матч ТВ» в рамках фестиваля стала самой крупной спортивной территорией этого масштабного мероприятия. В гости к Карену Адамяну и Софье Тартаковой приходили Петр Свидлер, Илья Геркус, Дмитрий Васильев, Юрий Ганус, Андрей Аршавин и многие другие.
  • Сегодня студия продолжит свою работу с ведущими Нобелем Арустамяном и Кареном Адамяном
  • Кроме того, телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР совместно с РПЛ подготовили виртуальную зону, где с помощью современной технологии VR можно будет полностью погрузиться в атмосферу российского футбола

Онлайн:

13:50 Поговорили с Виктором Демидовым — организатором соревнований по экстремальным видам спорта. Вы же знали, что ВМХ будет представлен в программе летних Игр в Токио? А еще Виктор рассказал о гонорарах в этих дисциплинах.

14:09 «Павел Дацюк — волшебник. Хотел узнать его секрет, но он не раскрыл». Нобель Арустамян поговорил с восходящей звездой СКА Артемом Жуком.

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