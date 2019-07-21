Студия «Матч ТВ» на VK Fest в Петербурге. Вчера с нами были Геркус и Аршавин. День второй будет не менее интересным

Вчера «Матч ТВ» дебютировал на крупнейшем фестивале в Санкт-Петербурге с собственной студией. Это было ярко. Сегодня - продолжение.

Вчера «Матч ТВ» дебютировал на крупнейшем фестивале в Санкт-Петербурге с собственной студией. Это было ярко. Сегодня - продолжение.

В субботу Санкт-Петербурге стартовал пятый в истории VK Fest — один из самых популярных городских open-air в России

Студия «Матч ТВ» в рамках фестиваля стала самой крупной спортивной территорией этого масштабного мероприятия. В гости к Карену Адамяну и Софье Тартаковой приходили Петр Свидлер, Илья Геркус, Дмитрий Васильев, Юрий Ганус, Андрей Аршавин и многие другие.

Сегодня студия продолжит свою работу с ведущими Нобелем Арустамяном и Кареном Адамяном

Кроме того, телеканал МАТЧ ПРЕМЬЕР совместно с РПЛ подготовили виртуальную зону, где с помощью современной технологии VR можно будет полностью погрузиться в атмосферу российского футбола

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