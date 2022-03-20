Шестеркин побил рекорд Лундквиста. Россиянин идет за призом лучшему вратарю сезона НХЛ

«Рейнджерс» в третий раз подряд победили «Тампу».

«Рейнджерс» в третий раз подряд победили «Тампу».

В нынешнем сезоне для двукратных обладателей Кубка Стэнли из «Тампы» появилось непреодолимое препятствие. И имя ему «Нью-Йорк Рейнджерс», а более конкретно — голкипер Игорь Шестеркин.

Минувшей ночью «Тампа» и «Рейнджерс» встречались в третий раз в сезоне, и в третий раз чемпионы проиграли. Хотя начиналось для них все прекрасно. В первом периоде Брейден Пойнт открыл счет в большинстве.

Хозяева могли уйти в отрыв, но Шестеркин несколько раз спас команду.

А во втором периоде Джейкоб Троуба сравнял счет: он добил шайбу с пятачка после того, как Василевский не сумел поймать ее ловушкой. Вратарь долго доказывал арбитрам, что соперник на пятачке мешал ему, но после видеопросмотра арбитры подтвердили, что все было по правилам.

Счет 1:1 держался до самой концовки, игра катилась к овертайму, но за две минуты и 15 секунд до окончания основного времени «Тампа» осталась в меньшинстве, после опасной игры высоко поднятой клюшкой Эрика Чернака.

На исходе штрафного времени «Рейнджерс» закрепились в чужой зоне, Панарин задергал защиту обманными угрозами броска, а затем отдал поперечную передачу в левый круг вбрасывания, где к броску в касание уже был готов Мика Зибанежад. Получился гол абсолютно в стиле Овечкина. До выхода пятого игрока оставалась всего секунда, а до финальной теперь сирены — 16 секунд.

«Рейнджерс» всухую выигрывают сезонную серию у «Тампы», в следующий раз соперники могут встретиться только в плей-офф. Отметим, что во всех трех победах в воротах нью-йоркцев играл Игорь Шестеркин.

Сегодня он отразил 28 бросков из 29 и был признан первой звездой матча. Второй звездой стал Василевский, на счету которого 25 сэйвов после 27 бросков в створ.

Шестеркин сегодня еще и установил рекорд клуба — достиг отметки в 30 побед, проведя всего 41 матч. Предыдущий рекорд принадлежал легенде Хенрику Лундквисту, которому в сезоне-2014/15 понадобилось на пять матчей больше. На данный момент Шестеркин — лучший вратарь в лиге и по проценту отраженных бросков (93,8%), и по количеству пропущенных шайб в среднем за игру (2,05).

«Рейнджерс» одержали 21-ю волевую победу в сезоне и теперь в одном шаге от повторения клубного рекорда.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Нью-Йорк) — 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)

Голы: Пойнт, 16:41 (бол.). — Труба, 29:25. Зибанежад, 59:44 (бол.).

Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко забросил свою первую шайбу в карьере в НХЛ. Он стал 33-м игроком с российским паспортом, забивавшим в этом регулярном чемпионате.

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — 5:4 (2:1, 1:1, 2:2)

Голы: Бемстрём, 3:22. Нюквист, 15:14 (бол.). Лайне, 23:52. Курали, 46:59. Ворачек, 52:24. — Перрон, 12:36 (бол.), 48:03 (бол.), 58:40. Торопченко, 33:43.

Евгений Малкин забросил свою 11-ю шайбу в сезоне, двумя голами отметился Сидни Кросби.

«Аризона Койотис» (Глендейл) — «Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Голы: Келлер, 31:28. — Капанен, 22:09. Малкин, 52:36. Кросби, 56:13, 58:10.

Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин набрал 2 (1+1) очка в победной игре против «Торонто».

«Нэшвилл Предэйторз» (Нэшвилл) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Торонто) — 6:3 (1:0, 2:1, 3:2)

Голы: Жанно, 13:46. Толванен, 21:48. Экхольм, 30:52. Форсберг, 52:11 (бол.). Дюшен, 54:09. Тренин, 59:08. — Марнер, 28:04, 55:19. Мэттьюc, 43:41.

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