Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в этом году. И это тоже знаковое достижение

Александру Великому нужно забить еще 14 голов.

Александру Великому нужно забить еще 14 голов.

Позавчера окончательно превзойдя Яромира Ягра в споре за третье место списка лучших снайперов НХЛ и став главным европейским голеадором лиги, Александр Овечкин мог сконцентрироваться на новой погоне — за своим 10-м в карьере «Морис Ришар Трофи». Тем более что лучший снайпер сезона Остон Мэттьюс (45 голов) сегодня пропускал второй матч подряд из-за дисквалификации, дав шанс приблизиться к нему четверке главных преследователей (Драйзайтль, Крайдер, Овечкин, Коннор).

Нельзя сказать, что россиянин на 100% воспользовался этим моментом — с учетом его отставания в восемь голов перед началом игрового дня не помешал бы минимум дубль. Однако один гол в исполнении Овечкина в гостевом матче «Вашингтона» против «Коламбуса» мы все-таки увидели.

В середине второго периода, когда «Кэпиталз» вели со счетом 3:1, россиянин реализовал большинство, причем сделал это из своей любимой позиции, но в непривычном стиле. Получив в левом круге вбрасывания передачу из-за ворот от Конора Шэри, Овечкин сперва подработал шайбу, а затем нанес кистевой бросок в ближний угол ворот Элвиса Мерзликинса.

Латвийский голкипер «Коламбуса» вступил в игру с 22-й минуты после того, как Йоонас Корписало пропустил три шайбы за девять бросков в створ от «Вашингтона». В итоге Мерзликинс стал 155-м голкипером в истории НХЛ, ворота которого удалось поразить Овечкину, — это пятый результат среди всех игроков лиги. До Рона Фрэнсиса (157), находящегося на четвертом месте, осталось еще два вратаря.

Гол № 768 для Овечкина стал для еще и 389-м, забитым на выезде. До повторения рекорда НХЛ по гостевым голам, принадлежащего Уэйну Гретцки (402), россиянину осталось забросить 13 шайб. Побить это достижение легендарного канадца Овечкин вполне способен до конца календарного года.

Другой российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, который два дня назад непосредственно помог Александру Великому превзойти Ягра, сегодня отметился личным голом. На 10-й минуте третьего периода в большинстве при счете 6:2 Кузнецов получил шайбу от Никласа Бэкстрема справа на лицевой линии и вместо напрашивавшегося перевода на Овечкина совершил неожиданный кистевой бросок в ближний угол.

Россиянин забил 20-й гол и набрал 60-е очко в нынешнем сезоне, в четвертый раз в своей НХЛовской карьере добравшись до таких показателей. На счету Кузнецова по-прежнему больше одного очка за матч (1,02), что является его вторым результатом в НХЛ.

По итогу третьей звездой матча был признан Александр Овечкин, набравший два (1+1) очка. Главным героем встречи стал голкипер «Вашингтона» Витек Ванечек, отразивший 39 из 41 броска по своим воротам — особенно хорош чех был в первых двух периодах.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов за 19 минут игрового времени нанес три броска в створ ворот и заработал показатель полезности «+1». Его коллега из «Коламбуса» Владислав Гавриков также провел под 19 минут, но закончил матч с «-2». Нападающий «Блю Джекетс» Егор Чинахов, получив 13,5 минуты, нанес один бросок в створ ворот.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джэкетс» (Коламбус) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 2:7 (0:2, 1:2, 1:3)

Голы: Бьоркстранд, 26:57 (бол.). Лайне, 41:47. — Манта, 4:29, 12:20. Фегервары, 21:20. Овечкин, 30:44 (бол.). МакМайкл, 44:15. Шири, 47:18. Кузнецов, 49:03 (бол.).

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