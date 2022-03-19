Овечкин затащил победу для «Вашингтона»: сравнял счет в концовке и забил решающий буллит

А Кузнецов установил личный рекорд НХЛ.

А Кузнецов установил личный рекорд НХЛ.

В марте «Вашингтон» набрал потрясающий ход. Со старта весны команда Питера Лавиолетта не потерпела ни одного поражения в основное время, вплотную приблизившись к тройке лучших команд Столичного дивизиона: «Каролине», «Питтсбургу» и «Рейнджерс». Выездной матч против «Харрикейнз», ставший для «Кэпиталз» вторым за два дня, продолжил победную тенденцию «столичных».

Несмотря на то, что «Вашингтону» пришлось серьезно потрудиться, чтобы заработать очки, гости удивительным образом перебросали «Каролину» ровно в два раза. 20-40 — подобный провал с «ураганами», которые традиционно имеют одно из лучших средних соотношений по броскам в створ, произошел лишь во второй раз по ходу нынешнего сезона.

Одним из 40 попаданий в створ ворот Антти Раанты оказался невероятный выстрел Евгения Кузнецова на восьмой минуте первого периода. Пока Александр Овечкин и Нино Нидеррайтер жестко боролись друг с другом с правой стороны, центрфорвард «Вашингтона» протащил шайбу вдоль лицевого борта, двигаясь спиной вперед, и нанес удивительный кистевой бросок под перекладину от левого борта с острого угла.

Кузнецов забросил 21-ю шайбу и набрал 61-е очко в сезоне. Благодаря этому Кузнецов продлил свою результативную серию до восьми матчей (6+5), установив новый личный рекорд НХЛ. Также он повторил результат Овечкина (9+6), который обладал самой продолжительной очковой серией в этом регулярном чемпионате среди всех хоккеистов «Вашингтона».

Столкновение Овечкина и Нидеррайтера болельщики в Роли запомнили надолго. Местная публика и так недолюбливала капитана «Вашингтона» после серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли-2019, когда тот подрался с Андреем Свечниковым, а после эпизода со швейцарцем она стала освистывать россиянина при каждом удобном случае. В последних матчах Овечкин привык играть под давлением зрителей, так что эта ситуация не помешала ему стать главным героем матча.

На 55-й минуте третьего периода, когда «Каролина» вела со счетом 3:2, «Вашингтон» получил большинство. Никлас Бэкстрем выиграл вбрасывание в левом круге, и Овечкин повторил номер из вчерашнего матча против «Коламбуса», забив гол с привычной точки в необычном стиле. Дальним кистевым броском по низу россиянин сумел переиграть Раанту и сравнять счет.

Игра добралась до серии бросков, и там Овечкин к своему голу № 769 добавил еще и победный буллит. Россиянин уверенным броском с неудобной руки реализовал заключительную попытку в серии при счете 0:0, а затем приложил руку к уху, передав «привет» местным болельщикам. По итогу Овечкин был признан второй звездой — первое место он уступил молодому нападающему «Каролины» Сэту Джарвису, оформившему дубль.

Защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов за 22:09 минут заработал показатель полезности «-3». Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился ассистентским баллом, пасом из-за ворот на последних секундах второго периода начав короткую голевую атаку, завершившуюся вторым голом Джарвиса. Также россиянин не реализовал свою попытку в серии буллитов.

«Вашингтон» продлил число матчей подряд с набранными очками до восьми (7-0-1), оторвавшись от «Коламбуса» в споре за уайлд-кард Восточной конференции уже на 15 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 3:4 Б (1:2, 2:0, 0:1, 0:1)

Голы: Джарвис, 5:17, 39:47. Трочек, 27:06. — Кузнецов, 7:32. Карлсон, 10:45. Овечкин, 54:56 (бол.).

Победный буллит: Овечкин

Читайте также: