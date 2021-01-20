Макдэвид — только третий, Панарин опередил Василевского и Бобровского. Топ-10 самых дорогих игроков НХЛ в нынешнем сезоне

Обозреватель Андрей Менг называет десятку самых дорогостоящих игроков сезона НХЛ-2020/21, лучшие игры которого в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

Обозреватель Андрей Менг называет десятку самых дорогостоящих игроков сезона НХЛ-2020/21, лучшие игры которого в прямом эфире показывает «Матч ТВ».

10. Никлас Бэкстрем («Вашингтон», $12 млн)

Кэп-хит: $9,2 млн (до 2025 года)

В этом сезоне у главного партнера Александра Овечкина по заокеанской карьере вступил в силу новый пятилетний контракт с «Вашингтоном» — ожидается, что скоро россиянин подпишет примерно схожее соглашение. За чемпионат НХЛ-2020/21 Бэкстрем получит самые большие деньги в своей карьере — до этого зарплата шведа не превышала $8 млн за год, а в каждом из следующих 4 сезонов он заработает до $10 млн.

9. Микко Рантанен («Колорадо», $12 млн)

Кэп-хит: $9,25 млн (до 2025 года)

Для 24-летнего финского форварда «Колорадо» нынешний сезон с финансовой точки зрения — полное повторение предыдущего. В его контракте не прописан подписной бонус, и все $12 млн, которые он должен получить, — это базовая зарплата. Несмотря на наличие в составе «Эвеланш» такой суперзвезды, как Нэйтан Маккиннон, Рантанен остается самым высокооплачиваемым игроком клуба.

8. Андрей Василевский («Тампа-Бэй», $12 млн)

Кэп-хит: $9,5 млн (до 2028 года)

Большой восьмилетний контракт, вступивший в силу с этого сезона, был подписан Василевским еще летом 2019 года. $12 млн — максимум, который заработает россиянин за один сезон по этому соглашению. Из них Василевский уже получил $8,5 млн в виде подписного бонуса. Теоретически нынешний сезон — единственный, в котором «Тампа» может обменять россиянина: запрет на любые перемещения активируется только с чемпионата-2021/22.

7. Сергей Бобровский («Флорида», $12 млн)

Кэп-хит: $10 млн (до 2026 года)

Как и Василевский, Бобровский получит за текущий сезон $12 млн, но эта сумма сохранится на протяжении еще двух лет, по ходу которых игрок «Флориды» будет единолично считаться самым дорогим вратарем в НХЛ. Конечно, если «Пантерс» не решатся выкупить контракт россиянина, откровенно провалившегося в дебютный год и неуверенно выступившего в первом матче нынешнего чемпионата.

6. Джон Таварес («Торонто», $12 млн)

Кэп-хит: $11 млн (до 2025 года)

После двух сезонов, по ходу которых капитан «Торонто» входил в топ-2 самых высокооплачиваемых хоккеистов лиги, нынешний чемпионат станет первой большой денежной потерей. Суммарная зарплата Тавареса снизилась с $15,9 млн до $12 млн — правда, большую часть ($11,09) канадец уже получил в качестве бонуса. В следующем сезоне Таварес потеряет еще $2,65 млн, через год — $1,4 млн.

5. Эрик Карлссон («Сан-Хосе», $12 млн)

Кэп-хит: $11,5 млн (до 2027 года)

Можно долго спорить о целесообразности подписания подобного контракта для «Сан-Хосе» с Эриком Карлссоном, но он снова станет самым дорогим защитником лиги. Любопытно, что в прошлом и следующем сезонах у шведа суммарно выходит по $14,5 млн — значительно больше, чем в этом чемпионате.

4. Артемий Панарин («Рейнджерс», $13 млн)

Кэп-хит: $11,64 млн (до 2026 года)

По сравнению с прошлым сезоном общая зарплата Панарина снизилась на $1 млн, но тогда он занял лишь седьмое место в топ-10 самых дорогих игроков НХЛ. По ходу всего контракта базовая часть зарплаты составляет $1 млн — меняется только сумма подписного бонуса: в этом и следующем сезонах он равен $12 млн. Очевидно, что еще на протяжении нескольких лет Панарин будет являться самым высокооплачиваемым россиянином.

3. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», $14 млн)

Кэп-хит: $12,5 млн (до 2026 года)

Игрок с самым большим кэп-хитом в НХЛ снова не на первой строчке рейтинга. В прошлом сезоне он уступил трем хоккеистам «Торонто», сейчас — двум. Правда, у Макдэвида есть одно преимущество перед остальными участниками этого топа: на протяжении всего времени действия контракта его суммарная зарплата не опустится ниже $10 млн. При этом подписной бонус канадца не изменился по сравнению с двумя предыдущими сезонами ($13 млн).

2. Митч Марнер («Торонто», $15 млн)

Кэп-хит: $10,9 млн (до 2025 года)

Основные выплаты по шестилетнему контракту Марнера были вложены в первые два сезона — второй из них наступил сейчас. Из положенных $15 млн канадец уже получил $14,3 млн в качестве бонуса, но в следующем чемпионате его общая зарплата снизится почти на $5 млн.

1. Остон Мэттьюс («Торонто», $15,9 млн)

Кэп-хит: $11,64 млн (до 2024 года)

Если в прошлом сезоне Мэттьюс уступил первое место Марнеру с разницей в $100 тысяч, то теперь он уверенно превзошел своего партнера по «Торонто» почти на $1 млн. Структуры контрактов двух молодых звезд «Мэйпл Лифс» очень схожи: первые два года — наиболее дорогостоящие. Мэттьюс получил самый большой подписной бонус этого сезона ($15,2 млн). Через год общая зарплата американца снизится на $5,5 млн. Теоретически до последнего сезона по текущему контракту (2023/24) Мэттьюс доступен для обмена.

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