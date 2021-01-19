«Мне хотелось кричать от счастья!» Как Александр Романов забил первый гол в НХЛ

Обозреватель «Матч ТВ» - об отличном дебюте Александра Романова в НХЛ. Этой ночью 21-летний защитник «Монреаля» забросил свою первую шайбу в лиге.

Обозреватель «Матч ТВ» - об отличном дебюте Александра Романова в НХЛ. Этой ночью 21-летний защитник «Монреаля» забросил свою первую шайбу в лиге.

Романов: «Мы играли как семья»

Что меня поражает в Александре Романове — он с ходу, моментально вписался в НХЛ, будто играл в этой лиге уже лет 10. Точно он — уже ветеран, а не зеленый новичок.

Это касается не только самого хоккея, хотя его — в первую очередь. Романов очень быстро адаптировался в самом сообществе «Монреаля». Это ведь очень сложная команда. Город, где говорят на двух языках, причем французский в приоритете над английским. Город, где обожают хоккей, но если ты что-то делаешь не так или не стараешься ради коллектива, то быстро увидишь, как среда вокруг станет токсичной.

Романов в такой обстановке ведет себя очень непосредственно. На первую же пресс-конференцию в «Монреале» он пришел в футболке с мозаикой из панд, чем моментально вызвал однозначную реакцию у болельщиков и журналистов: «Ми-ми-ми».

И вот сейчас, забив первый гол в НХЛ, он по-взрослому на пресс-конференции отвечает на вопросы по-английски. А не пользуется услугами переводчика, как делают некоторые российские звезды, уже шесть лет выступающие в лиге.

Романов показывает, что пришел сюда всерьез и надолго. И его даже очень короткое интервью, всего лишь меньше трех минут, снова вызвало бурю в Монреале. Людям очень понравились эти фразы: «Мы играли как семья», «Я играю уверенно, потому что могу так играть».

«Эту шайбу я поставлю на полочку»

— «Монреаль» одержал две подряд победы над «Эдмонтоном» (5:1, 3:1), где выступают главные звезды лиги — Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль. За счет чего это получилось? — спросили у Романова.

— Я думаю, это потому, что мы играли старательно и с отдачей, сделали много хитов. Мы играли как команда. Играли как семья.

— Какими были ваши чувства, когда вы увидели, что шайба попала в сетку, и вы забили свой первый гол в НХЛ?

— Я был очень взволнован. Даже не находилось слов. Хотелось просто кричать от счастья. Это восхитительный момент!

Сначала я, честно говоря, не понял, залетела ли шайба в ворота или нет. Конечно, я безумно счастлив. Но самое главное, что команда выиграла. Это вдвойне приятно.

Конечно, я шайбу сохранил. Поставлю ее на полочку. Будет у меня стоять как память о первом голе в НХЛ.

— Вы играете с большой уверенностью, будто уже давно выступаете в лиге. Откуда это в вас?

— Потому что я могу так играть. Потому что я могу помочь своей команде играть так.

Лучший русский силовик НХЛ, наравне с Овечкиным

Александр открыл счет на 10-й минуте, когда «Монреаль» выиграл вбрасывание в чужой зоне. Партнер по защитной паре Бретт Кулак отдал ему пас вдоль синей линии, и Романов хлестко и точно бросил с кистей.

Голкиперу «Эдмонтона» Микко Коскинену закрывали обзор, и он даже не увидел, как шайба влетела в его ворота. И, конечно, особая радость — видеть, как ликующий Саша, победно тряся перчаткой, проезжает вдоль лавки «Канадиенс», принимая поздравления от одноклубников.

Посмотрите, как «Монреаль» доверяет Романову. Он провел 17:43 минуты на льду, из них 4:07 — в большинстве, 1:57 — в меньшинстве. Александр не только нанес три броска, но и провел четыре силовых приема. А в предыдущем матче с «Эдмонтоном» у Романова было сразу пять хитов! Первая игра с «Торонто» — один хит и четыре блока.

То есть Саша Романов не просто отличается блестящим катанием, он реально пашет на льду. Он среди россиян — лучший по силовым приемам в НХЛ (10), наравне с Андреем Свечниковым и Александром Овечкиным!

Уже в первом матче он заслужил прозвище Царь

И не перестаешь удивляться, как в НХЛ быстро делают звезд.

Александр Романов — между прочим, лучший защитник МЧМ, входил в символическую сборную.

А вот по ЦСКА мы его помнили, как седьмого ну или шестого защитника. 94 матча в КХЛ — только один гол, а еще 10 передач.

Но приезжает человек в «Монреаль», и сразу же — бах, куча игрового времени. Прекрасная статистика, фетисовская передача, очко в дебюте, и за последние 40 лет это удавалось лишь трем защитникам «Канадиенс». Уже в одном матче НХЛ Романов заслужил прозвище Царь.

А у нас в 94 матчах КХЛ это был просто Романов. Ну или внук дедушки Зинэтулы Билялетдинова.

С одной стороны, не перестаешь восхищаться ЦСКА, как сильно там готовят игроков, что они приезжают в НХЛ и сразу же ставят на уши эту лигу. Речь не только о Романове — вчера стало известно, что первой звездой недели лига признала форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, который только дебютировал в НХЛ.

Но с другой стороны — почему же у нас Романов так не феерил, и ему не оказывали такого колоссального доверия, а держали в молодых, подающих надежды?

Вот Саша эти надежды и подал — но уже в «Монреале». Что тоже неплохо, ведь «Канадиенс» вывели на большую орбиту первоклассного защитника для сборной России, а в нашей команде с этим амплуа давно большие проблемы.

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