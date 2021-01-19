Уехать или остаться? Карьере капитана молодежной сборной России нужен новый импульс

Решение Подколзина уехать в «Ванкувер» понятно. Пробиться там будет очень сложно, но у «Кэнакс» есть понимание, как его использовать.

Решение Подколзина уехать в «Ванкувер» понятно. Пробиться там будет очень сложно, но у «Кэнакс» есть понимание, как его использовать.

«Ванкувер» ждет его даже после неудачи на МЧМ-2021

Василий Подколзин стал одной из самых обсуждаемых фигур российского хоккея после неудачи молодежки на МЧМ, где он был капитаном. Ему досталось и за низкую результативность (2+2 в семи играх), и за два четырехминутных удаления в решающих матчах. Да и в целом общую тональность высказываний относительно его игры можно выразить одним словом «разочарование».

Подколзин считается топ-проспектом российского хоккея. Он классно играл по юниорам в системе «Витязя», а потом оказался в СКА. Вице-президент петербуржского клуба и ФХР Роман Ротенберг представлял Василия как нашего Коннора Макдэвида. Все понимали, что это намеренное преувеличение, но парень и правда весьма способный.

Доказательством тому является выбор на драфте НХЛ-2019. «Ванкувер» не пожалел на Подколзина 10-й пик, а генеральный менеджер «Кэнакс» Джим Беннинг даже после неудачного МЧМ-2021 твердит, что Василий — ценный актив клубной системы.

«В нем присутствует сочетание габаритов, силы и хоккейного ума. Подколзин играет тяжелого форварда, который всегда должен быть первым на шайбе. Мы думали, что после перехода к нам Василий будет нападающим из первой девятки, но уверены, что он готов стать парнем из топ-6, забивающим по 20-30 голов за сезон», — заявил он в интервью официальному сайту НХЛ.

Сейчас Беннинг должен быть доволен. Подколзин подпишет контракт с «Ванкувером» после окончания сезона в КХЛ. Об этом неделю назад объявил агент игрока Сергей Исаков. Новость моментально вызвала волну скептических высказываний о перспективах Василия в НХЛ.

Все проблемы в карьере Подколзина от завышенных ожиданий

И тут причина не только в неудачном МЧМ. За три неполных года в системе СКА Подколзин сыграл за главную команду 63 матча и набрал 17 (5+12) очков. Не самая впечатляющая статистика для игрока, которого называют будущей звездой НХЛ. Но именно в этих оценках заключается главная проблема для Василия и его карьеры.

Логично, что, если игрока презентуют как топ-форварда нового поколения, то все будут ждать от него много голов и ярких моментов. Мало кто в такой ситуации станет вдаваться в детали: смотреть на количество игрового времени, анализировать условия, в которых хоккеист выходит на лед, считать количество обостряющих передач, хитов, блоков, оценивать борьбу в углах и на пятаке.

Но правда в том, что Подколзин — не снайпер. В СКА он не завершает атаки, его не выводят целенаправленно на бросок. Собственно, Василий под завершение даже не закатывается. Он разгоняет атаки, тащит шайбу в зону, доставляет ее на пятак за счет силовых проходов, первым идет в отбор после потерь. Очевидно, что Подколзин в своем нынешнем формате — подыгрывающий форвард, который не может бить рекорды результативности.

Но по инерции эксперты и болельщики ждут от него подвигов, ну, или хотя бы качественного скачка в игре. Считается, что в этом сезоне у Василия было достаточно шансов в СКА, чтобы себя реализовать. Тот же Ротенберг отправлял его в «СКА-Неву» перед МЧМ со словами: «Когда у нас в команде произошла вспышка коронавируса, Василий проводил на льду до 25 минут за матч. Это слишком много, он устал».

Но по факту Подколзин провел больше 20 минут на льду (20:27) только против «Амура» на выезде. В остальных коронавирусных матчах СКА он играл в диапазоне от 15:01 до 17:48. При этом ни в одной из этих встреч не имел постоянных партнеров. В обычных условиях Василий играл от 8 до 12 минут за исключением разовых акций вроде домашней игры с «Барысом» (15:28).

В СКА так и не смогли найти применение Подколзину

Так что говорить о каких-то исключительных условиях для Подколзина в СКА не приходится. Равно как и о том, что в течение питерской карьеры он совсем не развивается. В начале 2020-го Подколзин вернулся с МЧМ вместе с Кириллом Марченко и Иваном Морозовым и в этом сочетании зажег в КХЛ. Он набирал очки в четырех матчах подряд, забив первый гол в лиге.

Молодежная тройка прочно заняла место в составе у консервативного Алексея Кудашова, набрала ход в концовке регулярки и шикарно провела серию плей-офф с «Витязем»: у Подколзина — 2+1, у Марченко — 3+2, у Морозова — 1+2.

Сменивший Кудашова Валерий Брагин не разбивал парней всю предсезонку, но в этой регулярке их связка просуществовала всего пять матчей. Сначала вмешался коронавирус, который разрушил все линии СКА, а потом и Марченко с Морозовым здорово проявили себя в верхних тройках с другими партнерами.

От Подколзина тоже этого ждали, но в октябре он не набрал ни одного очка в КХЛ. Зато, оказавшись в системе Игоря Ларионова на Кубке Карьяла, стал одним из лучших, отдав четыре голевые передачи и забросив решающий буллит в ворота Швеции.

Очевидно, что в Питере Василию тяжело из-за постоянного давления, которое на него оказывается. Он ответственный парень с ярко выраженными лидерскими качествами. Понимает, что все ждут от него более ярких действий. Это сидит в голове, мешает раскрепоститься и показывать тот хоккей, в какой он умеет играть.

Поэтому желание Подколзина поехать в НХЛ после окончания сезона объяснимо. Пробиться в основу там будет чрезвычайно трудно, но, судя по словам Беннинга, у «Ванкувера» есть понимание, как развивать и использовать Василия. Очевидно, что карьере россиянина нужен новый импульс. СКА так и не смог найти применение своему топ-проспекту.

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