Лавиолетт придумал новую фишку в «Вашингтоне», Суббан перепутал национальность Шаранговича. Обзор соцсетей НХЛ

Сом на льду, речь Капризова, шутка Овечкина и многое другое — в обзоре соцсетей.

Сом на льду, речь Капризова, шутка Овечкина и многое другое — в обзоре соцсетей.

Суббан допустил забавную ошибку

Новый сезон НХЛ наконец-то стартовал. Некоторые новички смогли сразу же проявить себя. Например, 20-летний Нильс Хегландер отлично дебютировал за «Ванкувер», отметившись заброшенной шайбой.

Кирилл Капризов в первой игре за «Миннесоту» сделал два ассиста, а также забросил победную шайбу в овертайме.

В раздевалке капитан «дикарей» Джаред Спаржон вручил каску Капризову как лучшему игроку команды в матче против «Лос-Анджелеса». После чего россиянин выдал несколько фраз на английском.

Форвард «Нью-Джерси» Егор Шарангович, как и Капризов, первую шайбу в НХЛ забросил в овертайме. Защитник «дьяволов» Пи Кей Суббан в сторис поздравил одноклубника, прикрепив его фотографию. Правда, канадец перепутал национальность Егора и сопроводил поздравление российским флагом. Затем Суббан исправил ошибку, но случилось это лишь после сообщения Шаранговича, который отреагировал на сторис партнера и прислал тому белорусский флаг.

Это не первый случай в 2021 году, когда Суббан попал в заголовки новостей. Еще во время двустороннего матча Пи Кей сцепился с одноклубником Майлсом Вудом.

Лавиолетт придумал новую фишку

До начала сезона в «Вашингтоне» произошли серьезные кадровые изменения. «Столичные» объявили о переходе Хенрика Лундквиста и Здено Хары. Впрочем, затем титулованный вратарь прервал карьеру из-за проблем с сердцем. Хенрик успешно перенес операцию, недавно его выписали из больницы.

А вот 43-летний Хара в начале января провел первую тренировку в составе «Вашингтона». Кстати, на одной из следующих тренировок случился необычный эпизод с участием Хары. Словацкий гигант на несколько минут одолжил свою клюшку Евгению Кузнецову.

Хара стал самым возрастным игроком «столичных». А главным старожилом клуба остается Александр Овечкин, чей контракт с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона. Россиянина неоднократно спрашивали, что он думает насчет будущего соглашения. Отвечая на один из таких вопросов, Овечкин пошутил, что хотел бы контракт на 15 лет.

В сезоне-2020/21 «Вашингтоном» руководит Питер Лавиолетт. Это неординарный тренер, который способен, например, дать интервью в маске быка. Специалист так делал в «Нэшвилле», проиграв игрокам спор.

В «Вашингтоне» Лавиолетт придумал новую фишку. Теперь лучшим игрокам команды в раздевалке достается бандана. Так, после первой победы над «Баффало» Питер Лавиолетт лично завязывал бандану Ти Джею Оши, лучшему атакующему игроку в этом матче. А Кевин Маккарти, работающий в «Вашингтоне» с защитниками, выделил лучшего игрока оборонительного плана. Им стал Бренден Диллон.

После повторного матча с «Баффало» бандану примерил вратарь Витек Ванечек, одержавший первую победу в НХЛ. В тот же день дебютанту измазали лицо тортом.

В Нэшвилле бросили сома на лед

У североамериканских болельщиков есть разные суеверия. К примеру, фанаты «Детройта» бросают на лед осьминогов. А в Нэшвилле кидают на площадку сомов. Традиция зародилась почти 20 лет назад: осенью 2002 года впервые швырнули сома на лед, и тогда «Нэшвилл» победил «Детройт». Сотруднику арены пришлось убирать рыбу со льда и по ходу первого матча «Предаторз» в 2021-м. Отметим, что на сома была надета медицинская маска.

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