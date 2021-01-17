Овечкин забил гол №707, но не спас в серии буллитов. Блокбастер «Питтсбург» vs «Вашингтон» на «Матч ТВ»: как это было

«Матч ТВ» в воскресенье показывал игру, в которой Александр Овечкин забил 707-й гол за карьеру. Но он же не реализовал решающий буллит.

«Матч ТВ» в воскресенье показывал игру, в которой Александр Овечкин забил 707-й гол за карьеру. Но он же не реализовал решающий буллит.

«Питтсбург» одержал первую победу в новом сезоне Национальной хоккейной лиги

«Вашингтон» не спасли ни гол Александра Овечкина, ни две голевых передачи другого россиянина Евгения Кузнецова

Напомним, что эту игру регулярного чемпионата НХЛ на «Матч ТВ» комментировали Артем Батрак и Леонид Вайсфельд.

Овечкин идет за достижением Гартнера

Александр Овечкин отличился на 15-й минуте, когда забил свой первый гол в сезоне. Но в этом эпизоде роскошно сыграли его партнеры.

Мощный Том Уилсон применил силовой прием против защитника «Питтсбурга» Джона Марино, отобрав у него шайбу. Передача на Евгения Кузнецова, и российский центрфорвард не бросал сам, а отдал пас назад на накатывающегося Овечкина, который легко переиграл голкипера Кейси Десмита.

Это 707-й гол Ови за карьеру. Еще одна шайба, и он догонит Майка Гартнера (708), сейчас занимающего седьмое место в списке лучших снайперов всех времен.

Если огласить весь список, пожалуйста, то далее следуют:

Фил Эспозито (717)

Марсель Дионн (731)

Бретт Халл (741)

Яромир Ягр (766)

Горди Хоу (801)

и, наконец, Уэйн Гретцки (894), за чьим рекордом охотится Овечкин.

Многие хоккейные специалисты, включая центрфорварда Кузнецова, полагают, что Овечкин уже в этом сезоне сможет обойти Халла, заняв четвертое место в истории. Для этого нужно забить 36 голов в 56 матчах. Для Ови это вполне реально.

Кстати, о Гартнере — он с 1979-го по 1989 год выступал именно в «Вашингтоне». Его свитер с номером 11 выведен из обращения в столице США и поднят под своды дворца. Как и Овечкин, Гартнер включен в сотню величайших игроков НХЛ всех времен по версии лиги.

К слову, Овечкин в этом матче мог забить и 708-й гол, но в третьем периоде в большинстве после его щелчка шайба попала сначала в одну штангу, потом в другую и затем вылетела в поле.

Хитроумные пасы от Кузнецова

Новый главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт убрал Кузнецова из звена Овечкина, выстроив первую тройку Ови с Никласом Бэкстремом и Ти-Джеем Оши.

Сам Кузнецов рассказывал, что это обычное дело. И под разных соперников могут быть совершенно разные сочетания звеньев, и он с Овечкиным на льду еще пересечется не раз.

Так и вышло на 15-й минуте, когда Кузя ассистировал Овечкину. А на 31-й минуте он выдал роскошный пас в большинстве прямо в клюшку Бэкстрему, которому только оставалось замкнуть угол — 3:2.

В первых двух матчах сезона Кузнецов не набрал ни одного очка. В этой игре с «Питтсбургом» у него сразу два. Показалось, что Женя набирает форму. Играл он очень хорошо.

Малкин не набрал очки, но играл хорошо

«Питтсбург» одержал первую победу в сезоне, что очень важно для «Пенс». Начинать короткий регулярный чемпионат из 56 матчей сразу с трех поражений подряд — это было бы сродни катастрофе.

Да, Евгений Малкин снова не набрал очки, уже в третий раз подряд. Но своей игрой Джино понравился, а в овертайме у него было два реально опасных момента. Бывают такие матчи, когда шайба не идет в ворота. Малкину просто нужно прервать эту серию.

Кстати, Сидни Кросби тоже остался на нуле. Голы у «Питтсбурга» забивали Эван Родригес, Маркус Петтерссон, Колтон Севьюр.

На буллитах не забили все главные звезды, включая Малкина, Кросби, Кузнецова. Свою попытку реализовал форвард «Питтсбурга» Джейк Гюнтцель. Овечкин имел шанс продолжить перестрелку по буллитам, но не использовал его.

Это был только первый из восьми матчей между «Кэпиталз» и «Пингвинз» в текущем сезоне. Следующая встреча состоится через 48 часов — там же, в Питтсбурге. Ждать осталось недолго.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Вашингтон Кэпиталз» (Вашингтон) — 4:3 Б (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Родригес, 0:19. Севьюр, 22:10. Петтерссон, 32:57. — Дауд, 12:04. Овечкин, 14:24. Бэкстрём, 30:09 (бол.).

Победный буллит: Гюнцел

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