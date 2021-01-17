Главные фавориты сезона НХЛ-2020/21. Часть вторая: Восток и Центр

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг анализирует шансы команд НХЛ в новых дивизионах.

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг анализирует шансы команд НХЛ в новых дивизионах.

В этом сезоне НХЛ из-за коронавирусных ограничений пришлось изменить составы дивизионов и правила попадания в плей-офф. От каждый группы в розыгрыше Кубка Стэнли сыграют 4 команды, а первые два раунда станут полностью внутридивизионными.

Восточный дивизион

Должны выйти в плей-офф

«Бостон»

«Бостон» проведет первый за 15 лет сезон без своего капитана Здено Хары, в межсезонье подписавшего однолетний контракт с «Вашингтоном». На фоне еще одной потери в лице Тори Круга линия защиты «Брюинз» выглядит уже не так грозно, как в недавнем прошлом. Старт чемпионата из-за травмы пропускает ведущий снайпер команды Давид Пастрняк, но все это не мешает клубу являться одним из главных фаворитов Восточного дивизиона. Раск — Галак вновь в строю, Макэвой и Гржелчик получат еще больше защитной ответственности, канадский дуэт Бержерон — Маршанд по-прежнему станет отрабатывать на обеих сторонах площадки, а руководить процессом будет обладатель «Джек Адамс Трофи»-2020 Брюс Кэссиди.

«Вашингтон»

У «Вашингтона» осталось два-три сезона, чтобы завоевать Кубок Стэнли с этим составом, — дальше клуб «разорится» на подписаниях и не сможет приглашать качественных игроков. С этой целью в «Кэпиталс» и позвали Питера Лавиолетта — главного специалиста по быстрому построению команд-претендентов. Овечкин, Бэкстрем, Карлсон, Кузнецов — все они готовы вновь сразиться за Кубок Стэнли, благо имеется необходимая глубина состава. Если Самсонов выступит надежно в своем первом сезоне в качестве основного вратаря «Вашингтона», шансы «столичных» только возрастут.

Будут бороться за плей-офф

«Филадельфия»

Не считая ухода на пенсию Мэтта Нисканена и подписания Эрика Густафссона, «Филадельфия» — та же, что и в прошлом сезоне. Ален Виньо показал высокий класс работы с этим составом и теперь попытается закрепить успех. К Жиру, Конекны, Ворачеку, Хэйесу и Кутьюрье вернулся Оскар Линдблум, героически победивший рак. Всю оборонительную игру команды возьмут на себя защитник Иван Проворов и голкипер Картер Харт. Да, удивлять соперников «Филадельфии» будет сложнее, но превосходства в классе должно хватить для боевого выхода в плей-офф.

«Айлендерс»

В «Айлендерс» совершенно аналогичная ситуация. Прошлогодний финалист Восточной конференции на 95% сохранил состав, лишь обменяв в «Колорадо» Дэйвона Тейвза и подписав контракт с потенциальным первым вратарем на ближайшие 5-7 лет Ильей Сорокиным. Система Барри Тротца вновь будет выгодно отличать «островитян» от других команд в «близких» играх. В таком дивизионе совершить повторение успеха прошлого сезона будет крайне сложно, но Барзал и Ко попробуют это сделать.

«Питтсбург»

Впервые за долгое время «Питтсбург» не будет считаться явным претендентом на выход в плей-офф. Несмотря на некоторые перестановки, команда не смогла качественно усилиться в межсезонье: Сиси и Мэтисон не выглядят защитниками уровня плей-офф, Капанен, пропускающий старт сезона, лишь омолодит позицию Хоркнвиста, ушедшего во «Флориду». Главные надежды на то, что возрастные Кросби (33 года), Малкин (34) и Летанг (33) все еще смогут демонстрировать топ-уровень, а молодой Тристан Джарри справится с ролью первого вратаря.

«Баффало»

Каждый год «Баффало» максимально усиливает линию атаки и всякий раз заканчивает сезон вне зоны плей-офф. Пока есть ощущение, что нынешний чемпионат не станет исключением. Приобретения Холла и Стаала выглядят, безусловно, интересно, но они вряд ли повлияют на стабильность результатов «Сэйбрз» — тем более что клуб начал сезон с двух поражений. Скомканная подготовка еще больше усложнила работу Ральфу Крюгеру — только индивидуальное мастерство прежде всего Джека Айкела и ошибки конкурентов дадут «Баффало» реальный шанс на попадание в топ-4.

Скорее всего, не попадут в плей-офф

«Рейнджерс»

Панарин, Зибанежад, Какко, Лафреньер, Дианджело, Шестеркин, Георгиев и прогрессирующий тренер Дэвид Куин — на бумаге у «Рейнджерс» есть очень крутой состав, чтобы считаться претендентом на плей-офф. Но команда еще слишком молода, начиная с тренера и заканчивая потенциальными лидерами. К тому же окончательно не сформирована та игровая концепция, по которой «Нью-Йорк» будет добиваться результат. Нынешний сезон в идеале станет последним этапом на пути к более серьезному статусу.

«Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» — один из главных невезунчиков НХЛ. В условном Центральном дивизионе у этой команды было бы гораздо больше возможностей пошуметь и даже выйти в плей-офф, но в споре с нынешними соперниками их практически нет. Плюс перед самым началом сезона о завершении карьеры объявил Кори Кроуфорд, который должен был решить вратарскую проблему клуба. Теперь опытнейшему Линди Раффу, назначенному главным тренером еще прошлой весной, остается наигрывать базис на будущее с Хьюзом, Хиширом, Захой, Браттом и другими. Мы же понаблюдаем за вторым сезоном в НХЛ Никиты Гусева и новым этапом карьеры Дмитрия Куликова.

Центральный дивизион

Должны выйти в плей-офф

«Тампа-Бэй»

В межсезонье «Тампа» смогла сохранить большую часть чемпионского состава, поэтому снова будет одним из главных претендентов на Кубок Стэнли. Потеря на всю регулярку Никиты Кучерова не должна стать проблемой для «молний» вплоть до наступления плей-офф: помимо россиянина в составе есть Стэмкос, Пойнт, Хедман, Сергачев, Палат и другие высококлассные исполнители, в воротах по-прежнему, пожалуй, лучший голкипер НХЛ последних пяти лет Андрей Василевский. Плюс Центральный дивизион — далеко не самый сильный в текущем сезоне.

«Каролина»

К своему третьему сезону в статусе «банды придурков» Рода Бриндамора «Каролина» подходит с отличными перспективами. Нападение и защита достаточно сбалансированы и отлично подходят под атакующе-силовую манеру игры, молодые лидеры Себастьян Ахо и Андрей Свечников, несомненно, продолжат прогрессировать, Даги Хэмилтон со второй попытки попытается взять «Норрис Трофи» (приз лучшему защитнику НХЛ). Наибольшие опасения вызывает нестабильная вратарская бригада Мразек — Раймер, но на попадании в четверку лучших команд дивизиона это сказаться не должно.

«Коламбус»

«Коламбус» провел образцово-показательную работу в межсезонье. Сохранив ключевых игроков, имевших статус ограниченно свободных агентов (Дюбуа, Гавриков), «Блю Джекетс» усилили центральную ось молодым Максом Доми и опытным Микко Койву, а в случае чего на этой позиции может сыграть и вернувшийся в НХЛ Михаил Григоренко. Всегда неуступчивая команда Джона Тортореллы выглядит сейчас еще более грозным соперником. Надежный вратарский дуэт Корписало — Мерзликинс и четкая тренерская модель позволят «Коламбусу» уверенно выйти в плей-офф.

Будут бороться в плей-офф

«Даллас»

С одной стороны, прошлогодний финалист Кубка Стэнли, как и «Тампа», сохранил большинство ведущих игроков, но его перспективы не такие радужные. Победа на Западе была больше следствием качественной подготовки к рестарту сезона и в некоторой степени чудом, чем логичным развитием событий. Перспективы Рика Боунесса на многолетние стабильные выступления и Антона Худобина в качестве первого номера из-за травмы Бишопа — неоднозначны. Плюс до конца марта «Далласу» не сможет помочь Тайлер Сегин. Тем не менее шансы на выход в плей-офф неплохие.

«Флорида»

«Флорида» серьезно видоизменилась по сравнению с прошлым сезоном. Клуб покинули ведущие снайперы Дадонов и Хоффман, и замен их уровня не нашлось. Приобретение защитников Нутиваары и Гудаса, а также форварда Хорнквиста — интересное усиление оборонительного компонента. При этом во главе команды остается один из лучших тренеров в истории НХЛ Джоэль Кенневилль, который не привык играть в закрытый хоккей. Также интригует ситуация Сергея Бобровского: удастся ли ему перезагрузиться после худшего сезона в карьере? Старт регулярки россиянин точно пропустит. За «Пантерс», которые остаются претендентами на плей-офф, будет очень любопытно наблюдать в этом чемпионате.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» — крайне странная команда. Она располагает качественным подбором игроков что в нападении (Джохэнсен, Дюшейн, Форсберг), что в защите (Йоси, Эллис, Экхольм) и неплохой финской связкой вратарей Ринне — Сарос, но никак не может раскрыть все качество своего состава. Вдобавок Джона Хайнс, пришедший на пост главного тренера в прошлом сезоне, совершенно не выглядит специалистом для реализации больших задач. Исключительно за счет индивидуального мастерства «Нэшвилл» остается в гонке за плей-офф, являясь ее аутсайдером.

Скорее всего, не попадут в плей-офф

«Чикаго»

Лучшая команда прошлого десятилетия официально объявила о «перестройке», а потому никак не входит в число претендентов на плей-офф. Наличие пары вратарей Суббан — Делиа вызывает огромное количество вопросов, плюс к этому старт сезона пропускают капитан Джонатан Тейвз и главный молодой талант клуба форвард Кирби Дак. При определенном стечение обстоятельств «Чикаго» даже может оказаться ниже «Детройта», но это маловероятно.

«Детройт»

Стив Айзерман провел огромную работу этой осенью, качественно усилив команду подписаниями Грайсса, М. Стаала, Стэчера, Наместникова и Райана, но все равно до реальных шансов на выход в плей-офф еще очень далеко. Тем не менее «Детройт» может стать неприятным соперником для многих претендентов на попадание в топ-4, он наверняка отберет у них немало очков — нынешний сезон должен стать новым этапом на пути к возрождению клуба.

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