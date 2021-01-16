Панарин, возможный дебют Сорокина, первый номер драфта-2020. Пять причин смотреть игру «Рейнджерс» — «Айлендерс» на «Матч ТВ»

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг представляет второе в сезоне НХЛ нью-йоркское дерби. Покажем его в прямом эфире.

Обозреватель «Матч ТВ» Андрей Менг представляет второе в сезоне НХЛ нью-йоркское дерби. Покажем его в прямом эфире.

1. Пять российских вратарей

Как такое возможно? Считайте сами: Игорь Шестеркин и Александр Георгиев — в «Рейнджерс», Семен Варламов и Илья Сорокин — в «Айлендерс» и… Кирилл Корнилов — на «Матч ТВ».

Экс-вратарь МХК «Спартак» и «Красной Армии», который уже несколько лет является хоккейным комментатором и экспертом, отработает для вас на втором в сезоне «Дерби Большого яблока» вместе с двукратным обладателем Кубка Гагарина Алексеем Бадюковым.

Кирилл Корнилов: «Интерес к этому противостоянию вызывает в первую очередь дуэль российских бригад вратарей.

У «Айлендерс» отлажена прекрасная система Барри Тротца, которая приносит весьма неплохой результат уже два сезона. В этом сезоне у клуба также есть все шансы на плей-офф. Лидеров удалось сохранить, главная звезда команды Барзал незадолго до старта подписал новый контракт, и теперь Барри Тротц имеет в своем распоряжении прекрасно управляемую команду, в которой имеется практически все для успеха: талант, надежные вратари и большой кубковый опыт.

«Рейнджерс» уже заканчивают «перестройку». Одаренные Какко и Лафреньер должны поддержать лидеров атаки Панарина и Зибанеджада. Возможно, для этого потребуется некоторое время, поэтому рассчитывать на доминирование «рейнджеров» в Восточном дивизионе, на мой взгляд, не приходится.

Матч «Рейнджерс» — «Айлендерс» будет захватывающим! Присоединяйтесь!»

Прямая трансляция из Нью-Йорка — в 02:55 по московскому времени.

2. Возможный дебют Сорокина

За сутки до игры «Айлендерс» не назвал своего стартового голкипера, и потенциальный дебют Сорокина в Северной Америке, лучшего вратаря КХЛ на протяжении последних трех лет, не исключен. Да, Варламов в первом матче сезона отразил все 24 броска и оформил «сухарь», но Тротц приучил нас к тому, что оба стража ворот получают от него достаточно игрового времени.

Сезон-2018/19: Робин Ленер — 46 матчей, Томас Грайсс — 43

Робин Ленер — 46 матчей, Томас Грайсс — 43 Сезон-2019/20: Семен Варламов — 45, Томас Грайсс — 31

Плюс сегодняшний матч — пожалуй, лучший момент для того, чтобы задействовать Сорокина. В понедельник «Айлендерс» предстоит домашний поединок с «Бостоном», в котором Тротц наверняка сделает ставку на опытного Варламова, в четверг — встреча с «Нью-Джерси», подходящая для Сорокина, но есть ли смысл еще неделю держать его на лавке?

Нью-йоркское дерби — большая афиша и невероятная ответственность, однако сам по себе «Рейнджерс», находящийся внизу рейтинга клубов Восточного дивизиона, — отличный соперник для полноценного дебюта. Ждем Сорокина в сегодняшней игре!

3. Жажда реванша

«Рейнджерс» получил серьезный удар от «Айлендерс» в первой встрече, уступив со счетом 0:4. И пусть Варламов отыграл на «ноль», атака «рейнджеров» во главе с Панариным и Бучневичем откровенно не впечатлила.

Кирилл Корнилов: «Результат первой игры во многом был сделан еще в первом периоде, когда Шестеркин не справился с тремя бросками из двенадцати. Далее «Айлендерс» смогли сдержать талантливое нападение «Рейнджерс» во втором периоде, при этом буднично укрепив свое преимущество в счете до четырех шайб, а в третьем хозяев подвела дисциплина. «Островитяне» не реализовали ни одного удаления из трех, но ключевой момент был в том, что «рейнджеры» нанесли всего лишь три броска по воротам».

Пусть это только начало сезона, уже сейчас «Рейнджерс» необходимо проявлять характер, без которого клуб никогда не сможет считаться серьезным претендентом на успех.

Уже известно, что место в воротах у «Рейнджерс» на сегодняшнюю игру займет Александр Георгиев, для которого предстоящий старт станет первым с марта 2020 года.

4. Панарин

Конечно же, главным действующим лицом матча станет самый яркий российский НХЛовец последних лет Артемий Панарин. В 69 встречах прошлого сезона он набрал 95 (32+63) очков, заняв третье место по итогам голосования журналистов в номинации на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку регулярного чемпионата).

В этом сезоне Панарин также должен вести за собой атаку «Рейнджерс», но первый матч получился для него крайне неудачным: за 17:24 (только два раза в «Нью-Йорке» россиянин получал еще меньше игрового времени) он нанес всего 2 броска в створ и заработал отрицательный показатель полезности «-1».

Два неудачных поединка подряд — большая редкость для нынешнего Панарина. Сегодняшний матч — отличная возможность исправиться, тем более на глазах многомиллионной российской аудитории.

5. Первый номер драфта НХЛ

Предстоящая трансляция также позволит увидеть в деле канадского форварда Алекси Лафреньера, выбранного «Рейнджерс» под общим первым номером на драфте НХЛ-2020. Он стал вторым в XXI веке игроком канадского юниорского клуба «Римуски Осеаник», добившемся подобного: в 2005 году «Питтсбург» задрафтовал первым пиком одну из главных нынешних звезд лиги Сидни Кросби.

Очередной «приемник Уэйна Гретцки» начал сезон в третьем звене, но провал с «Айлендерс» наверняка вынудит Куинна пойти на перестановки в сочетаниях игроков. При здоровых Панарине и Крайдере у Лафреньера не так много шансов попасть в топ-6, но в качестве эксперимента — вполне.

Самым памятным моментом дебюта Лафреньера в НХЛ стало его удаление в середине второго периода, приведшее ко второму голу Андерса Ли. Пора канадцу набрать свое первое очко во взрослом хоккее!

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