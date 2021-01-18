Минск потерял чемпионат мира по хоккею. Но где пройдет турнир? «Матч ТВ» отвечает на главные злободневные вопросы дня

Обозреватель «Матч ТВ» — о решении ИИХФ перенести чемпионат мира-2021 из Минска. Но главная интрига осталась. Где же состоится этот турнир?

Обозреватель «Матч ТВ» — о решении ИИХФ перенести чемпионат мира-2021 из Минска. Но главная интрига осталась. Где же состоится этот турнир?

Что написано в пресс-релизе ИИХФ

Сегодня, ближе к семи вечера по московскому времени, международная федерация хоккея с шайбой (ИИХФ) на официальном сайте выступила с заявлением:

«Из-за вопросов безопасности, которые находятся вне контроля ИИХФ, Совет ИИХФ сегодня подтвердил, что решение о переносе чемпионата мира по хоккею 2021 года из Минска (Белоруссия) неизбежно…

ИИХФ несет ответственность за всех участников чемпионата мира. Согласно девятому постановлению федерации Совет имеет возможность отозвать чемпионат мира по хоккею с шайбой из принимающей страны, если есть основания для беспокойства по поводу благополучия или безопасной свободы передвижения игроков, официальных лиц, путешествующих болельщиков и журналистов.

Совет ИИХФ провел справедливую и беспристрастную комплексную проверку, в ходе которой независимые эксперты и все заинтересованные стороны были проконсультированы по вопросу целесообразности проведения ЧМ-2021 в Белоруссии на фоне растущих проблем безопасности, связанных с политическими беспорядками и COVID-19. Заключительным этапом юридической проверки Совета ИИХФ стала встреча с правительством Белоруссии на прошлой неделе и последующий заказ независимого экспертного заключения.

В итоге Совет ИИХФ определил, что в настоящее время невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Белоруссии.

«Очень прискорбно, что пришлось отменить заявку на совместное проведение турнира Минском и Ригой, — сказал президент ИИХФ Рене Фазель. — В ходе этого процесса мы пытались способствовать тому, чтобы чемпионат мира можно было бы использовать как инструмент примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Белоруссии, и найти позитивный путь вперед. И хотя Совет ИИХФ считает, что чемпионат мира не должен использоваться какой-либо стороной для политической пропаганды, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы, которые нужно решить по безопасности команд, зрителей и официальных лиц. Поэтому пришлось расставлять приоритеты…»

Поскольку Минск/Рига-2021 является совместной заявкой, Совет ИИХФ должен рассмотреть статус Латвии как совладельца, а также оценить возможность перехода к формату одного места проведения турнира, чтобы облегчить правила по безопасности COVID-19 и переездов.

Совет ИИХФ предпримет вышеуказанные действия и вернется с новой информацией».

Почему ЧМ-2021 забрали у Минска?

Во-первых, потому что большинство белорусских жителей не хотели, чтобы у них состоялся этот турнир с учетом политической ситуации в стране.

Во-вторых, с точки зрения ИИХФ, Минск стал агрессивной средой. Обычно любой чемпионат мира — это праздник для страны, и так было с Минском-2014, где был установлен рекорд посещаемости чемпионатов мира. Белорусы снова получили этот турнир в мае 2017-го, во время ЧМ в Кельне. Но если бы Фазель на машине времени перелетел на пять лет вперед и увидел, как изменился мир, то, без сомнений, испытал бы глубочайший шок.

В-третьих, нельзя не учитывать, что во время мировой пандемии Белоруссия показала себя как страна-ковидодиссидент. Это тоже сыграло роль.

В-четвертых, другие страны — Латвия, Финляндия, Чехия — пригрозили, что просто не поедут в Минск, если ИИХФ не изменит своего решения.

В-пятых, что главное, надавили мировые корпорации, которые много лет были партнерами международной федерации по проведению чемпионатов мира. Это окончательно подтолкнуло ИИХФ к такому решению.

Почему ЧМ-2021 не может состояться в России?

Потому что в отношении нашей страны до конца 2022 года действуют санкции ВАДА, которые были утверждены в Спортивно-арбитражном суде Лозанны.

А где же тогда состоится ЧМ-2021?

Я не просто так привел полный текст пресс-релиза ИИХФ. Там самое главное — в конце: турнир должен пройти в одной стране, и Латвии еще нужно доказать право принять это соревнование.

При такой формулировке на месте латышей я бы запереживал. Что еще играет против них: нужно строить второй каток в Риге, хотя до старта турнира осталось всего четыре месяца; в стране сейчас очень жесткие антиковидные меры, и в Латвию будет очень трудно попасть из других стран; Латвия сама по себе государство небогатое и может не потянуть такой турнир, который обречен стать убыточным, потому что, судя по всему, чемпионат мира пройдет без зрителей.

Так что Латвия, которая так агрессивно вела себя все это время по отношению к Белоруссии, вполне возможно, сама потеряла чемпионат мира-2021.

Впрочем, это только версия.

Но если Фазель договорился с Данией или Словакией, где проходили ЧМ-2018 и ЧМ-2019, видимо, это будет приоритетным вариантом.

Самая главная позитивная новость в том, что ИИХФ пытается спасти турнир. Потому что главная кошмарная новость была бы в том, если бы ИИХФ просто отменила бы чемпионат мира. Второй год подряд. Вот это стало бы страшным ударом.

Но, похоже, в конце мая мы все-таки увидим большой международный хоккей.

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