36 сейвов Варламова помогли «Айлендерс» продлить финал Востока. Кучеров мог принести победу «Тампе», но попал в штангу в овертайме

Обозреватель «Матч ТВ» — о пятом матче финала Восточной конференции.

Обозреватель «Матч ТВ» — о пятом матче финала Восточной конференции.

«Айлендерс» обыграли «Тампу-Бэй» в пятом матче серии — 2:1 (2ОТ)

Вратарь «островитян» Семен Варламов стал первой звездой встречи

Никита Кучеров получил травму во втором периоде, но сумел вернуться в игру

На Западе финалист уже известен — «Даллас», прошедший «Вегас»

Самая закрытая игра финала Востока

По ходу этого плей-офф мы узнали, что и «Тампа-Бэй», и «Айлендерс» в зависимости от ситуации способны качественно использовать различные хоккейные модели. В каждом из матчей финальной серии Востока обязательно находился «агрессор», задававший тон игре, — сопернику, успешно или нет, приходилось под него подстраиваться.

Сегодняшняя встреча стала первой в паре, когда обе команды избрали сугубо оборонительную тактику. «Тампа», во второй раз по ходу серии лишившаяся из-за травмы своего ведущего центра Брэйдена Пойнта, держала в уме счет 3-1 — «островитяне» же, оказавшись на грани завершения сезона, пытались совершить необходимые перемены, поскольку тактика агрессивного нападения с первых минут так и не заработала.

Даже при таком раскладе ощущалось преимущество «Лайтнинг» в мастерстве: «молнии» за 60 минут перебросали «Айлендерс» (25-16). Правда, это не помешало «островитянам» открыть счет в четвертой игре подряд: им наконец-то удалось реализовать большинство в серии — постарался защитник Райан Пулок.

Единственную шайбу «Тампы» в начале второго периода забросил Виктор Хедман. Этот гол стал для шведа восьмым в плей-офф — больше него за один постсезон за всю историю Кубка Стэнли забивали всего четыре защитника: Пол Коффи (12, 1985), Брайан Литч (11, 1994), Брэд Парк (9, 1978) и Бобби Орр (9, 1970).

Кучеров попал в штангу, Варламов прокатился на животе

На протяжении всего овертайма, суммарно длившегося почти 33 минуты, не покидало ощущение приближающейся победы «Тампы». Возможно, «молниям» не хватало остроты в решающей фазе атак, но их территориальное преимущество возрастало с каждой следующей сменой — периодически «Айлендерс» просто закрывались в зоне.

Самый верный шанс принести победу «Тампе-Бэй» упустил Никита Кучеров, получивший травму в столкновении с Нельсоном в середине основного времени, но вернувшийся в третьем периоде. В начале второго овертайма россиянин угодил в штангу в ситуации, когда Семен Варламов уже был полностью отыгран, — впервые в этой серии Кучеров остался без набранных очков.

У «Айлендерс» за все полчаса дополнительного времени было два реальных шанса, и если Барзал свою возможность упустил, то Джордан Эберле воплотил в победный гол разящую контратаку после заблокированного броска Шаттенкирка — ни Сергачев, ни Василевский не смогли спасти «Тампу».

Больше всех этой шайбе обрадовался Варламов, прокатившийся через половину площадки на животе. Именно российский голкипер «Айлендерс», отразивший 36 бросков по своим воротам, был признан первой звездой матча.

Послезавтра в 03:00 (мск) «Тампа-Бэй» предпримет вторую попытку досрочно завершить серию с «Айлендерс» и оформить выход в первый для себя за пять лет финал Кубка Стэнли.

Кубок Стэнли. Финал Востока. 5-й матч

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Голы: Хедман, 24:00 — Палок, 15:41 (бол.). Эберле, 92:30.

Счет в серии: 3-2.

Читайте также: