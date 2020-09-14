«Три хита»: революция в хоккее, будущее вундеркинда Мичкова, достижения Кучерова в Кубке Стэнли

В авторской рубрике «Три хоккейных хита» обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков делится инсайдерской информацией, обсуждает новости, оперативные матчи КХЛ и высказывает мнение на злободневные темы.

В авторской рубрике «Три хоккейных хита» обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков делится инсайдерской информацией, обсуждает новости, оперативные матчи КХЛ и высказывает мнение на злободневные темы.

Кучеров в плей-офф НХЛ: 86 очков в 82 матчах

Форвард «Тампы» Никита Кучеров после победы в четвертом матче серии с «Нью-Йорк Айлендерс» вышел на первое место среди лучших бомбардиров этого розыгрыша Кубка Стэнли — 25 очков.

Любопытно, что Кучеров провел уже 82 матча в плей-офф. Это полный регулярный чемпионат. И среди тех, кто сыграл меньше или столько же матчей за карьеру во всей истории НХЛ, он уступает только Бобби Орру (92). Понятно, что он — первый среди россиян. Седьмым идет Павел Буре (70). 86 очков Кучерова в плей-офф — это очень прилично.

Если посмотреть на среднее количество очков за матч в плей-офф для россиян, то мы увидим, что лишь четверо набирали больше очка за кубковый матч. Ну, или трое, если не считать Дениса Гребешкова (два матча — два очка).

Никита Кучеров (1,05) — второй в этом списке. Буре (1,09) и Малкин (1,02) — его компания. Ну, и только Джино тут брал Кубок Стэнли, причем три раза.

Может ли Кучеров взять «Конн Смайт Трофи» как самый ценный хоккеист розыгрыша? Легко.

А еще важный показатель. Никита Кучеров (+24) — четвертый среди русских в истории по полезности в матчах НХЛ. Впереди только Сергей Зубов (+28), Павел Дацюк (+34) и Сергей Федоров (+38). А ведь Никите еще играть и играть.

Да, Кучеров творит что-то выдающееся в эти дни с точки зрения бомбардира, и давайте это не забывать.

Мичков: пять голов в шести матчах МХЛ

15-летний Матвей Мичков не просто дебютировал в Париматч МХЛ за клуб СКА-1946, но и забил пять голов в первых шести матчах за карьеру в этой лиге.

Это очень мощно, ведь Мичков забивал каждому сопернику, с кем встречался. Он поражал ворота питерского «Динамо» (голкипер Макар Чуфаров, 19 лет), «Атланта» (Матвей Ботов, 19 лет), СКА-Варяги (Кирилл Герасимюк, 17 лет и Сергей Иванов, 16 лет), и вот теперь снова «Атланта» (Денис Вялушкин, 17 лет). Ценность достижения Мичкова в том, что он не стесняется играть против ребят, которые на четыре года ему старше, — и регулярно забивает в их ворота.

Вообще Мичков здесь не поставил рекорд. Самый молодой в МХЛ? Он родился 9 декабря 2004 года, но вот за «Ладью» (Тольятти) играет Даниил Рангаев, который родился 24 декабря 2004 года.

Самый молодой гол в истории МХЛ? Мичкову было 15 лет 8 месяцев и 27 дней, когда он забил. Но в возрасте 15 лет 8 месяцев и 26 дней забивал Рихардс Букартс.

Букартс в первом сезоне МХЛ за «Капитан» вообще набрал 22 (11+11) очка в 47 матчах. При этом на драфте НХЛ его не выбрали вообще, а теперь вчерашний вундеркинд играет за немецкий «Дюссельдорф». Этап карьеры в юниорских лигах Канады не пошел ему на пользу.

Но Мичков — правильный парень, имеет сумасшедший потенциал. И он развивается в мощной системе СКА с центром «Хоккейный город», где для молодежи делают все. Он сейчас играет против ребят на четыре года старше и выглядит очень хорошо. Можно делать смелый прогноз, что Матвея могут выбрать в тройке драфта НХЛ.

Что этому способно помешать? Во-первых, не самые внушительные габариты (176 см / 71 кг). Но это не великая проблема. Посмотрите на того же Никиту Кучерова (181 см / 81 кг). Тем более Мичков будет еще расти.

Во-вторых, та же система СКА, где могут удержать игрока до 22-23 лет. А вот в клубе НХЛ хотели бы его видеть у себя уже в 18 лет, как Андрея Свечникова.

С другой стороны, без разницы, когда Мичкова выберут на драфте. Главное — в какого хоккеиста он вырастет, как будет играть за сборную России и свой клуб. А тут самые светлые перспективы.

Каким может быть новый международный календарь

Мне сказали, что хоккейный сезон в Северной Америке — речь об НХЛ и АХЛ — может начаться не 1 декабря 2020 года, а позже. Сдвиг возможен чуть ли не до 1 февраля. Это зависит от того, будет ли изобретена и запущена в производство массовая вакцина от коронавируса. Потому что играть хотят однозначно с болельщиками. Причем у НХЛ есть желание провести регулярный чемпионат с 82 матчами и полноценным плей-офф.

Я спросил: «Это что же, Кубок Стэнли будет разыгран в июле?» Мне ответили: «Посмотри, какое сейчас время на дворе, этот Кубок Стэнли могут разыграть даже в октябре».

Да, сейчас в НХЛ кипят такие страсти, что отсутствие болельщиков на трибунах можно и не заметить, когда ты смотришь телетрансляцию. Но это очень заметно, когда сводишь бухгалтерские ведомости по прибыли и убыткам.

Если не ошибаюсь в цифрах, средняя цена билета на матч НХЛ составляет 78 долларов. Один домашний матч приносит от 750 тысяч долларов (малый рынок вроде «Баффало») до трех миллионов долларов («Торонто», «Рейнджерс»). А ведь хоккеисты и хозяева клубов живут на том, что делят прибыль пополам. И львиная доля прибыли зависит от кассовых сборов.

Но тут интересно еще вот что. Уже раздаются голоса, что НХЛ стоит постоянно проводить плей-офф в августе–сентябре. Потому что мало накладок с календарем по американскому футболу (10 сентября — 7 февраля), который вырывает каждое воскресенье. Не мешает НБА, где играют с октября по июнь. И актуален только бейсбол (20 марта — 30 октября), с которым все-таки есть пересечение.

И представьте, каким может быть международный календарь. Январь — молодежный чемпионат мира, стартует сезон НХЛ. Февраль — окно на Олимпиаду. Март — стартует плей-офф КХЛ. Апрель — узнаем обладателя Кубка Гагарина. Май — взрослый чемпионат мира. Август — стартует плей-офф НХЛ. Октябрь — узнаем обладателя Кубка Стэнли.

Плюс в том, что в хоккей будут играть круглый год и не возникнет пауза на все лето, когда жизнь в нашем виде спорта замирает. Минус — на чемпионат мира не будут приезжать игроки НХЛ. Хотя вот Канада не выступала на турнирах ИИХФ до чемпионата мира 1977 года. Зато будет повод регулярно проводить Кубок мира, найдя под него место в декабре. НХЛ вообще может сделать этот турнир ежегодным, привязать к Рождеству и зарабатывать на этом колоссальные деньги. Как вам такая идея?

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