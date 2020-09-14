Новый сезон КХЛ стартовал 12 дней назад. Как обстоят дела в других лигах?

КХЛ возобновила соревнования раньше других топовых европейских лиг.

КХЛ возобновила соревнования раньше других топовых европейских лиг.

Фанаты жили без большого хоккея почти полгода. Еще в середине марта «Динамо» и «Спартак» провели в плей-офф заключительный матч. После чего КХЛ сначала приостановила сезон, а затем и вовсе отменила оставшиеся игры. Долгожданное возвращение состоялось 2 сентября: в этот день ЦСКА и «Ак Барс» разыграли Кубок Открытия.

Спустя два дня «Звезда» и «Динамо» из Санкт-Петербурга открыли сезон ВХЛ. А 5 сентября стартовал чемпионат в МХЛ. Пусть и с некоторыми ограничениями, но российский хоккей вернулся.

Белорусский чемпионат тоже возвращается. Сергей Большаков, в межсезонье перешедший из «Рязани» в «Юность», за неделю оформил два шатаута.

Многие клубы еще только готовятся к новому сезону. В чемпионате Казахстана первый матч пройдет 19 сентября. Отметим, что «Сарыарка», «Номад» и усть-каменогорское «Торпедо», ранее выступавшие в ВХЛ, тоже сыграют в Pro Hokei Ligasy. Календарь рассчитан на 13 команд.

В ожидании находятся и немецкие зрители. Еще летом руководство DEL перенесло старт сезона с сентября на ноябрь. Впрочем, «Мюнхен» уже сейчас входит в игровой ритм через товарищеские матчи: недавно парни Дона Джексона дважды встретились с «Ред Буллом» из Зальцбурга. Акцентируем внимание на мюнхенском клубе, поскольку ему осенью играть в 1/16 Лиги чемпионов против финского «Ильвеса». В прошлом розыгрыше ЛЧ Дон Джексон зажег.

В Швейцарии команды начали предсезонную подготовку гораздо раньше. Еще в середине августа «Рапперсвиль» и «Цюрих» устроили эксперимент и провели контрольный матч в масках.

Из-за действующих в Швейцарии ограничений лига отложила старт сезона. Сейчас он запланирован на 1 октября. Добавим, что клубы смогут заполнять стадионы аж на 66%.

В этот же день ХПК и «Кярпят» откроют сезон в Финляндии. В финском первенстве чуть пристальнее нужно следить за ТПС. Туда в межсезонье перешли Андрей Кареев, Тимур Ибрагимов и Руслан Исхаков. Кстати, наши хоккеисты неплохо себя проявили в контрольной встрече с «Йокеритом». Ибрагимов и Исхаков отметились заброшенными шайбами.

На товарищеских матчах «Кярпята» присутствовали даже юные зрители.

В Швеции регулярный чемпионат среди женских команд стартовал в субботу. Мужчины же только заканчивают подготовку к новому сезону, участвуя в проверочных играх.

Все 14 клубов, заявленные в SHL, свой первый матч проведут 19 сентября. Завершится регулярка 11 марта. Своей команде точно не поможет в борьбе за трофей Себастьян Карлссон. Старожил «Линчепинга» недавно завершил карьеру. Это решение побудило фанатов к ответным действиям. Карлссона эффектно проводили из профессионального хоккея.

Старт чешской экстралиги назначен на 17 сентября. А во второй по силе лиге соревнования уже начались. Несмотря на ограничения, болельщики активно поддерживают своих кумиров и вывешивают баннеры. Вот такой перфоманс подготовили фанаты «Дуклы».

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