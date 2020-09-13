Худобин отразил 32 броска и вновь стал первой звездой матча. «Даллас» — в одном шаге от финала Кубка Стэнли.

Обозреватель «Матч ТВ» — о четвертом матче финала Западной конференции.

Обозреватель «Матч ТВ» — о четвертом матче финала Западной конференции.

«Даллас» обыграл «Вегас» в четвертом матче серии — 2:1

«Старз» одержали седьмую волевую победу в этом плей-офф

Антон Худобин в третий раз по ходу серии был признан первой звездой встречи

«Даллас» — король камбэков

До начала четвертой игры финала Запада главный тренер «Вегаса» Питер Дебур пообещал, что его команда должна не дать «Далласу» продемонстрировать свой хоккей и загнать его собственной активностью в «более глубокую яму», чем в предыдущих матчах серии. Но затея провалилась.

Ключевой шанс «Голден Найтс» заключался в переориентировании нападения: сделать акцент на качестве бросков, а не их количестве. На деле же мы вновь увидели абсолютно типичную игру для этой серии со стреляющим от всех возможных позиций — преимущественно дальних — «Вегасом» и героически сопротивляющимся «Далласом», ищущим свои редкие голевые шансы прежде всего за счет усилий опытных игроков.

Гол в большинстве защитника «рыцарей» Алека Мартинеса в середине второго периода выглядел абсолютно логичным итогом первого получаса встречи. Дальше от «Вегаса» требовалось повторить свой номер из второго матча: добить еще не опомнившийся «Даллас» в течение ближайших нескольких минут и уверенно довести дело до счета 2-2 в этой серии.

Развить успех «Голден Найтс» не удалось, и «Старз» до конца периода в очередной раз подтвердил звание самой волевой команды этого плей-офф. Две заброшенных шайбы от Павелски и Бенна, уверенная оборонительная игра в третьем периоде, лимитировавшая атаку «Вегаса» до 9 бросков в створ, и «Даллас» — в одном шаге от первого с 2000 года финала Кубка Стэнли.

Попутно «Старз» одержали седьмую победу c камбэком по ходу матча в текущем плей-офф. Примечательно, что рекорд клуба по этому показателю (9 побед) был установлен в 1999 году, когда «Даллас» завоевал свое первое и пока единственное чемпионство в НХЛ.

32 сейва Худобина и передача Радулова

Автор победного гола в предыдущей игре Александр Радулов и в этот раз принял участие в решающей шайбе — он один из ассистентов гола Бенна в большинстве. Всего россиянин провел на льду чуть больше 17 минут, став лидером среди форвардов «Далласа» по количеству форсированных потерь у соперника (3).

В середине второго периода при счете 1:1 в большинстве у Радулова был прекрасный шанс вывести команду вперед, но его бросок в касание шеей отразил голкипер «Вегаса» Робин Ленер — это было единственное попадание нападающего в створ ворот за всю игру.

Вратарь Антон Худобин в очередной раз стал главным героем «Далласа». Он отразил 32 броска из 33, получив от лиги звание первой звезды матча — в третий раз по ходу серии. Россиянин одержал 11 победу в нынешнем плей-офф, выйдя по этому показателю на второе место в рейтинге вратарей — больше викторий только у Андрея Василевского (12).

В четкой, надежной и уверенной работе Худобина нашлось место и ярким спасением, одно из которых случилось после сольного прорыва Вильяма Карлссона во втором периоде. Голкипер успел остановить шайбу на ленточке, удостоившись огромной похвалы со стороны болельщиков «Далласа».

После матча известный бостонский обозреватель Джо Хаггерти написал в твиттере: «Будет очень интересно, когда Антон Худобин выиграет Кубок Стэнли в качестве первого вратаря команды НХЛ раньше, чем Туукка Раск», — в общей сложности россиянин провел в системе «Брюинз» чуть больше четырех сезонов, не пробившись дальше позиции бэкапа основной команды.

Во второй раз по ходу этого плей-офф «Даллас» ведет в серии со счетом 3-1 — в предыдущем раунде «Колорадо» удалось довести дело до седьмого матча. От «Вегаса» потребуются большие усилия и перемены, чтобы переломить ход противостояния. Пятый матч финала Запада — уже послезавтра в 03:00 (мск).

НХЛ. Плей-офф

«Даллас Старз» (Даллас) — «Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)

Голы: Павелски, 31:34. Бенн, 39:01 (бол.). — Мартинес, 27:44 (бол.).

Счет в серии: 3-1

Читайте также: