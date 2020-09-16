«Авангард» и СКА дарят нам роскошный матч. Овечкин узнал, кто его будет тренировать в «Вашингтоне»

В авторской рубрике «Три хоккейных хита» обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков делится инсайдерской информацией, обсуждает новости, оперативные матчи КХЛ и высказывает мнение на злободневные темы.

В авторской рубрике «Три хоккейных хита» обозреватель «Матч ТВ» Павел Лысенков делится инсайдерской информацией, обсуждает новости, оперативные матчи КХЛ и высказывает мнение на злободневные темы.

Это был лучший матч сезона КХЛ

Возможно, это был самый крутой матч нынешнего чемпионата КХЛ. И дело не только в афише: «Авангард» против СКА. И не в количестве селебрити на арене, куда вход весьма ограничен по понятным обстоятельствам. Но пришли и певец Шнур, и футболист Дмитрий Сычев, и форвард «Торонто» Илья Михеев, для которого «ястребы» совсем не чужие, и звезда хоккейных эфиров Николай Лемтюгов…

Матч получился классным. «Авангард» уже к 16-й минуте повел 3:0 — дубль сделал Денис Зернов, который выходит на пик формы после тяжелой травмы, с которой он мучился два года, еще одну шайбу забросил Иржи Секач.

Авангард — СКА — 4:3. Голы и лучшие моменты

Казалось, что СКА ждет разгром. И даже Шнур в эфире позволил себе колкую тираду с матом: мол, зачем приезжать в стольный град Балашиху, чтобы так играть?

Однако питерцы заменили вратаря, выпустив Ярослава Аскарова вместо Александра Самонова. В активе Аскарова был до этого лишь один матч в КХЛ, в прошлом сезоне против «Сочи». Но теперь 18-летний парень отлично вошел в игру. Ну а СКА начал забивать со второго периода.

Игорь Ожиганов, Линден Вей и, наконец, Антон Бурдасов, который установил рекорд КХЛ всех времен, отличаясь со старта в шести матчах подряд.

В третьем периоде «Авангард» отбивался (4-21 по броскам). Удаления шли одно за другим. Но так получилось, это было на руку «ястребам». На 44-й минуте в меньшинстве убежал Кирилл Семенов, реализовав выход «2 в 1». В самой концовке еще был удален Зернов, но «Авангард» выстоял. Мощная победа над сильным соперником. И снова первое место в Восточной конференции.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Авангард» (Омская область) — «СКА» (Санкт-Петербург) — 4:3 (3:0, 0:3, 1:0)

Голы: Зернов, 5:47, 15:15. Секач, 12:11. Семенов, 43:02 (мен.). — Ожиганов, 21:48. Вэй, 33:07 (бол.). Бурдасов, 35:34.

Хартли: «Мы увидели три разных поединка в одном»

А вот что после матча сказали тренеры и игроки.

Валерий Брагин, главный тренер СКА: «Первый период остался за соперником. Но дальше мы играли хорошо, сравняли счет. А потом был необязательный гол в меньшинстве. Ошиблись, упустили, но оказалось, момент стал решающим. Хотя самое главное — при 0:3 не опустили руки, продолжили гнуть свою линию. Но ощущения после такой игры неудовлетворительные. Мы два периода имели преимущество, но проиграли. Это огорчает.

Почему в поездку не отправился Магнус Хелльберг? Он приболел. Рекорд Бурдасова? Хорошо работал, правильно использует свои сильные стороны. Игра Аскарова? Очень хорошие два периода с его стороны. Пусть дальше развивается, работает».

Боб Хартли, главный тренер «Авангарда»: «Три разных матча в одном. Три разных двадцатиминутки. Мы начали очень хорошо, повели 3:0. Но в самом начале второго периода отличился соперник, мы нахватали плохих удалений. Плохо, что СКА сравнял счет. Но в третьем периоде Семенов забил решающий гол в меньшинстве. И мы здорово оборонялись в концовке, когда удалился Зернов. Мы блокировали очень много бросков, и я доволен действиями наших ребят. Это только начало сезона, но мы взяли два важных очка.

Можно ли сказать, что матчи против СКА для нас самые принципиальные? Болельщики называют это газпромовским дерби, им это очень интересно. Но мы думаем о месте в таблице. Нам также важны матчи против соперников по дивизиону и конференции. Хотя битвы против такой крутой организации, как СКА (Санкт-Петербург) всегда получаются яркими и увлекательными».

Ярослав Аскаров, вратарь СКА: «Мне было сложнее, чем год назад против «Сочи». Потому что сейчас я вышел в течение игры, а не сначала. И команда была посильнее в соперниках. Очень здорово, что мы смогли отыграться, поэтому впечатления от матча очень хорошие. Проявили характер. Но упустили победу».

— Вы удивились, что вас сначала взяли в поездку, а теперь выпустили в КХЛ?

— Да все нормально складывается. Ты всегда должен быть готов выйти, если понадобится. Вот я и вышел.

— А в чем сложность вкатываться в такой матч?

— Потому что сначала ты проводишь разминку и ментально понимаешь, что играешь. А тут тебя ставят перед фактом, и ты выходишь под давлением. У меня было волнение. Но несколько раз спас, поймал шайбу — и стало легче.

— В третьем периоде по вашим воротам почти не бросали (4-21). И можно ли было выручить, когда забивал Семенов?

— Тяжело играть, когда мало бросают. Я старался держать максимальную концентрацию. Но игроки «Авангарда» убежали и забили. Тот момент с голом Семенова мы изучим с тренером вратарей, и потом я смогу точно ответить на этот вопрос.

— Вы знакомы с Михаилом Бердиным, который тоже переходит в СКА из системы «Виннипега»?

— Не знаком. До матча только узнал об этой новости.

Питер Лавиолетт — новый главный тренер для Овечкина

Днем прогремела новость, что «Вашингтон» наконец-то определился с кандидатурой главного тренера. Сейчас на рынке много специалистов, но выбор пал не на Жерара Галлана или Майка Бэбкока, а на Питера Лавиолетта, которого в январе этого года уволили из «Нэшвилла».

«Кэпиталз» подписали с Лавиолеттом трехлетний контракт при средней зарплате в $4 млн за год. Сразу же возникла мысль: «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли с Барри Тротцем, но потом пожалел на него денег. Тротц ушел в «Айлендерс», где ему дали $5 млн в год, а первом раунде этого плей-офф выбил «Вашингтон». И сейчас до сих пор играет в розыгрыше, потому что «Тампа» ведет в серии с «Айлендерс» только 3-1.

Так вот, стоило ли «Вашингтону» жалеть денег в 2018 году, чтобы два сезона после этого вылетать в первом раунде, а потом все-таки раскошелиться?

На такие мощные перестановки мы смотрим с российской колокольни. Поэтому порассуждаем о будущем наших игроков в «Вашингтоне».

Вратарь Илья Самсонов должен быть в шоколаде. Потому что во время пресс-конференции генменеджер Брайан Маклеллан обмолвился, что Брэйден Холтби выходит на рынок свободных агентов. И там его, конечно же, заберут. Кстати, было бы интересно, если «Кэпиталз» поборются за Антона Худобина, у которого кончается контракт в «Далласе». Это был бы третий клуб НХЛ с тандемом российских вратарей: после «Рейнджерс» (Шестеркин — Георгиев) и «Айлендерс» (Варламов — Сорокин).

Молодой защитник Александр Алексеев, имеющий контракт с «Кэпиталз», проведет весь сезон в аренде в «Салавате Юлаеве». Опытный защитник Дмитрий Орлов должен будет устранить ошибки из своей игры, потому что Лавиолетт уделяет обороне важное значение, и «Нэшвилл» как раз танцует от своих атакующих, но надежных защитников. Хотя по поводу своих ассистентов Лавиолетт ничего четко не сказал.

Евгений Кузнецов — с ним новый тренер должен поработать с психологической точки зрения, как мотиватор, чтобы вернуть того роскошного Кузю, которого мы видели в плей-офф 2018 года.

Наконец, Александр Овечкин. Нет сомнений, что «Вашингтон» с ним продлит контракт, причем не пожалеет ни денег, ни срока договора. И мало сомнений в том, что Лавиолетт не будет зажимать Ови в его благородной охоте за рекордом Уэйна Гретцки. Тренер не просто так подчеркнул, что Овечкин очень хорошо отрабатывает в обороне, делает блоки и проявляет себя как лидер. Именно такие лидеры и нужны Лавиолетту, поэтому я вообще не жду между ними конфликтов. Наоборот, скорее бы предсказал, что к Овечкину придет новое дыхание, а партнеры вокруг него и глубина состава «Вашингтона» станут только лучше.

Читайте также: