Гол Гурьянова отправил «Даллас» в финал Кубка Стэнли. До сегодняшнего дня россиянин не забивал в семи матчах подряд

Обозреватель «Матч ТВ» — о пятом матче финала Западной конференции.

Обозреватель «Матч ТВ» — о пятом матче финала Западной конференции.

«Даллас» обыграл «Вегас» в финале Западной конференции — 4:1

Победный гол в овертайме забил Денис Гурьянов

«Старз» сыграет в финале Кубка Стэнли впервые с 2000 года

Финский ноунейм «Далласа» снова забил в ключевой момент

«Даллас» — в финале Кубка Стэнли. Перед возобновлением сезона клуб мог только мечтать о таком достижении: в регулярном чемпионате команда показывала достаточно блеклый, пусть и приносящий результат, хоккей — по оценкам некоторых специалистов, «Старз» незаслуженно оказался в раунде робин и должен был играть квалификацию в плей-ин.

Но в плей-офф мы увидели совершенно другой «Даллас». Рик Боунесс сумел преобразить команду, сделав ее абсолютно универсальной, способной играть как в мощно-атакующем стиле (как в сериях с «Калгари» и «Колорадо»), так и максимально оборонительном (как в серии с «Вегасом»).

Помимо этого, у команды появился характер, за счет которого «Старз» одержал восемь волевых побед в этом плей-офф — исключением не стала и сегодняшняя игра. До середины третьего периода «Даллас» абсолютно по делу уступал «Вегасу» (0:2), но в течение семи минут неожиданно забросил две шайбы и перевел встречу в овертайм.

Любопытно, что автором второго гола «звезд» стал Йоэль Киваранта — тот самый финн-ноунейм, отметившийся победным хет-триком в решающей игре полуфинала конференции против «Колорадо». В серии с «Вегасом» форвард также никак не проявлял себя в вопросе результативности — вплоть до этой шайбы.

Победный гол Гурьянова и невероятная статистика Худобина

Овертайм продлился чуть меньше четырех минут. Главный защитник-неудачник «Вегаса» в этом плей-офф Зак Уайтклауд заработал малый штраф за выброс шайбы, и через полторы минуты точный бросок Дениса Гурьянова принес «Далласу» первый за 20 лет выход в финал Кубка Стэнли.

Один из лучший снайперов «Старз» подходил к сегодняшнему дню с семиматчевой безголевой серией и четырехматчевой очковой «засухой». По ходу серии, в том числе и в этой встрече, у Гурьянова возникали отличные шансы, но его прорывы никак не заканчивались голами. Сегодня россиянин набрал 2 (1+1) очка, став пятым новичком в истории НХЛ, выведшим свою команду в финал плей-офф победным голом в овертайме.

Эта шайба также поставила жирную точку во вратарском противостоянии Робина Ленера и Антона Худобина. Швед допустил очевидную ошибку, не сумев отразить бросок в ближний угол — ничего подобного россиянин себе не позволял на протяжении всей серии. В очередной раз Худобин стал одним из героев «Далласа», отразив 34 броска и получив звание второй звезды матча.

Финал Западной конференции российский голкипер завершил с сумасшедшими показателями: за 5 матчей он пропустил всего 8 голов, отразив 153 из 161 броска (95,0%). Прямо сейчас Худобин сделал огромную заявку на получение «Конн Смайт Трофи» в случае победы «Далласа» в финале.

Нападающий «Старз» Александр Радулов в сегодняшнем матче набрал 1 (0+1), продлив свою результативную серию до трех матчей.

После традиционного рукопожатия игроки «Далласа» получили Приз Кларенса Кэмпбелла (кубок, вручающийся чемпиону Западной конференции). Как и в случае с «Сент-Луисом» год назад, хоккеисты не стали дотрагиваться до трофея, решив соблюсти обычай.

Уже завтра «Даллас» может узнать своего соперника по финалу Кубка Стэнли. «Тампа-Бэй», лидирующая со счетом 3-1, в 03:00 (мск) встретится с «Айлендерс».

НХЛ. Плей-офф

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс) — «Даллас Старз» (Даллас) — 2:3 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Стивенсон, 8:14. Смит, 40:15. — Бенн, 49:54. Кивиранта, 56:13 (бол.). Гурьянов, 63:36 (бол.).

Счет в серии: 1-4

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