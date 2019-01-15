ЦСКА остановил «Магнитку», Сорокин остался «сухим». Видеообзор матча
Фото: © Василий Пономарев / Эдгар Брещанов / Sportbox.ru
Армейцы Москвы не дали магнитогорскому «Металлургу» забросить.
- ЦСКА на своем льду нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ
- В середине второго периода Михаил Григоренко открыл счет в матче, отличившись в большинстве
- Вторую шайбу красно-синие организовали в ворота Василия Кошечкина за 2,5 минуты до финальной сирены
- Иван Телегин поставил точку, отправив снаряд в пустые ворота «сталеваров»
- Голкипер москвичей Илья Сорокин в восьмой раз в нынешнем сезоне отыграл «на ноль»
- Во вторник прервалась 8-матчевая серия побед «Магнитки»
В первой встрече в сезоне между этими командами ЦСКА одержал победу в Магнитогорске со счетом 2:1
Смотри, как команды готовились к матчу:Открыть видео
Так хозяева забрасывали первую шайбу:https://twitter.com/hccska/status/1085237644773203973
А здесь все три шайбы армейцев и не только:ЦСКА - Металлург Мг - 3:0. Голы и лучшие моменты
КХЛ. Регулярный чемпионат
ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)
Гол: Григоренко, 34:32 (бол.), Вэй, 57:25, Телегин, 58:40 (п.в.)https://twitter.com/hccska/status/1085248823159603200
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