ЦСКА остановил «Магнитку», Сорокин остался «сухим». Видеообзор матча

Армейцы Москвы не дали магнитогорскому «Металлургу» забросить.

2019-01-15T18:53:14+03:00 Армейцы Москвы не дали магнитогорскому «Металлургу» забросить.

ЦСКА на своем льду нанес поражение магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата КХЛ

В середине второго периода Михаил Григоренко открыл счет в матче, отличившись в большинстве

Вторую шайбу красно-синие организовали в ворота Василия Кошечкина за 2,5 минуты до финальной сирены

Иван Телегин поставил точку, отправив снаряд в пустые ворота «сталеваров»

Голкипер москвичей Илья Сорокин в восьмой раз в нынешнем сезоне отыграл «на ноль»

Во вторник прервалась 8-матчевая серия побед «Магнитки»

В первой встрече в сезоне между этими командами ЦСКА одержал победу в Магнитогорске со счетом 2:1

Смотри, как команды готовились к матчу:

Так хозяева забрасывали первую шайбу:

А здесь все три шайбы армейцев и не только:

ЦСКА - Металлург Мг - 3:0. Голы и лучшие моменты

КХЛ. Регулярный чемпионат

ЦСКА (Москва) — «Металлург» (Магнитогорск) — 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Гол: Григоренко, 34:32 (бол.), Вэй, 57:25, Телегин, 58:40 (п.в.)

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