Лидер КХЛ «Автомобилист» в гостях у СКА. Прямая трансляция

Один из центральных матчей всего регулярного чемпионата. Находящийся в фантастической форме коллектив из Екатеринбурга гостит на берегах Невы. Матч начнется в 19:30, а до него будет показан «Континентальный вечер».

2018-11-12T18:07:27+03:00 Один из центральных матчей всего регулярного чемпионата. Находящийся в фантастической форме коллектив из Екатеринбурга гостит на берегах Невы. Матч начнется в 19:30, а до него будет показан «Континентальный вечер». «Авто» победил в 25 матчах этого сезона из 26 и набрал 50 очков. Победная серия длится 7 матчей

СКА потерпел 7 поражений и занимает четвертое место в КХЛ (39 очков)

Из последних пяти матчей между собой екатеринбуржцы выиграли четыре

Еще вчера тренерский штаб и восемь игроков СКА, а также два игрока «Автомобилиста» были в Хельсинки в составе сборной России, которая выиграла Кубок Карьяла

Игроки первого звена СКА Гусев – Дацюк – Якупов в сборную не ездили и тренировались в Петербурге

Лидер екатеринбуржцев Найджел Доус набирает очки 5 матчей подряд (4 гола +7 передач)

Защитник СКА Андрей Зубарев может провести 500-й матч в КХЛ и 400-й в регулярных чемпионатах

Букмекеры считают фаворитом хозяев. На итоговую победу СКА коэффициенты начинаются с 1,6:1. Победа «Автомобилиста» оценивается из расчета 2,3:1 ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Эксперт «Матч ТВ», бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин считает фаворитом гостей: — Встреча получится шикарной, не сомневаюсь. Когда петербуржцы играют против соперника, который бежит, действует в давление, то сами начинают ускоряться. Мы увидим битву. Но, учитывая позицию в турнирной таблице, фаворит – «Автомобилист». Екатеринбуржцы будут учить СКА, как надо тактически правильно играть. Подопечные Андрея Мартемьянова сейчас показывают мастер-классы соперникам. Больше интересного о хоккее: Александр Юдин: «Надо было Ржигу добивать» Взлет «Автомобилиста» и падение «Динамо». Главные итоги старта сезона КХЛ Россия расправилась со Швецией и досрочно выиграла Кубок Карьяла. Как это было Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru