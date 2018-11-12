Лидер КХЛ «Автомобилист» в гостях у СКА. Прямая трансляция

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
18:50 Континентальный вечер.
18:50
Континентальный вечер.
19:20
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. СКА (Санкт-Петербург) - "Автомобилист" (Екатеринбург)
21:55
Новости.
22:00
Тотальный футбол.
23:00
Тренеры. Live. [12+]
23:30
Все на Матч!.
00:00
Кибератлетика. [16+]
00:30
Футбол. Чемпионат Англии. "Челси" - "Эвертон" [0+]
02:30
Команда мечты. [12+]
03:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 4-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
05:30
Безумные чемпионаты. [16+]
06:00
Заклятые соперники. [12+]
06:30
Жестокий спорт. [16+]
07:00
Новости.
07:05
Все на Матч!.
08:55
Новости.
09:00
Футбол. Российская Премьер-лига. "Краснодар" - "Енисей" (Красноярск) [0+]
10:50
Тотальный футбол. [12+]
11:50
Новости.
11:55
Все на Матч!.
12:30
"ЦСКА - "Рома". Live. [12+]
12:50
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. Ч. Сунг Юнг - Я. Родригес. Д. Серроне - М. Перри [16+]
14:50
"Спартак" - "Рейнджерс". Live. [12+]
15:10
Новости.
15:15
Все на Матч!.
16:00
Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. 1/4 финала. Трансляция из США. М. Бриедис - Н. Гевор. М. Власов - К. Гловацки [16+]
18:00
Новости.
18:05
Все на Матч!.
18:50
Хоккей. КХЛ. Прямая трансляция. "Ак Барс" (Казань) - "Слован" (Братислава)
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

Лидер КХЛ «Автомобилист» в гостях у СКА. Прямая трансляция

18:07
Лидер КХЛ «Автомобилист» в гостях у СКА. Прямая трансляция
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко
Один из центральных матчей всего регулярного чемпионата. Находящийся в фантастической форме коллектив из Екатеринбурга гостит на берегах Невы. Матч начнется в 19:30, а до него будет показан «Континентальный вечер».
  • «Авто» победил в 25 матчах этого сезона из 26 и набрал 50 очков. Победная серия длится 7 матчей
  • СКА потерпел 7 поражений и занимает четвертое место в КХЛ (39 очков)
  • Из последних пяти матчей между собой екатеринбуржцы выиграли четыре
  • Еще вчера тренерский штаб и восемь игроков СКА, а также два игрока «Автомобилиста» были в Хельсинки в составе сборной России, которая выиграла Кубок Карьяла
  • Игроки первого звена СКА Гусев – Дацюк – Якупов в сборную не ездили и тренировались в Петербурге
  • Лидер екатеринбуржцев Найджел Доус набирает очки 5 матчей подряд (4 гола +7 передач)
  • Защитник СКА Андрей Зубарев может провести 500-й матч в КХЛ и 400-й в регулярных чемпионатах
  • Букмекеры считают фаворитом хозяев. На итоговую победу СКА коэффициенты начинаются с 1,6:1. Победа «Автомобилиста» оценивается из расчета 2,3:1

ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Эксперт «Матч ТВ», бывший защитник СКА и сборной России Александр Юдин считает фаворитом гостей:

— Встреча получится шикарной, не сомневаюсь. Когда петербуржцы играют против соперника, который бежит, действует в давление, то сами начинают ускоряться. Мы увидим битву. Но, учитывая позицию в турнирной таблице, фаворит – «Автомобилист». Екатеринбуржцы будут учить СКА, как надо тактически правильно играть. Подопечные Андрея Мартемьянова сейчас показывают мастер-классы соперникам.

Больше интересного о хоккее:

Александр Юдин: «Надо было Ржигу добивать»

Взлет «Автомобилиста» и падение «Динамо». Главные итоги старта сезона КХЛ

Россия расправилась со Швецией и досрочно выиграла Кубок Карьяла. Как это было

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко, Эдгар Брещанов / Василий Пономарев / Sportbox.ru

О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+