Команда Брагина – в погоне за реваншем у сборной WHL

Второй матч Суперсерии - в прямом эфире «Матч ТВ».

2018-11-07T04:06:14+03:00 Второй матч Суперсерии - в прямом эфире «Матч ТВ».

В среду рано утром по московскому времени в Ванкувере состоится второй матч молодежной Суперсерии Канада – Россия. Как и в первой игре накануне, соперником команды Валерия Брагина станет сборная Западной лиги (WHL).

Напомним, что в стартовой встрече российская сборная уступила со счетом 1:2, пропустив решающую шайбу в середине третьего периода. В ходе Суперсерии российская молодежка проведет шесть матчей – по два со сборными каждой из трех сильнейших североамериканских юниорских лиг.

За 15 лет этих соревнования российская команда одержала общую победу лишь трижды. В последний раз это случилось в 2014 году.

Прямая трансляция второго матча Суперсерии на телеканале «Матч ТВ» и на Matchtv.ru начнется в 6 утра по московскому времени.

Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия. Россия (U-20) – Канада WHL. 2-й матч