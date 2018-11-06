Старт Суперсерии Канада – Россия в прямом эфире «Матч ТВ»

РПЛ Новости Видео Трансляции МАТЧ ПРЕМЬЕР Прямой эфир Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
live
04:10 Фабрика футбольных хулиганов. [16+]
04:10
Фабрика футбольных хулиганов. [16+]
05:50
Этот день в футболе. [12+]
06:00
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. 1-й матч. Прямая трансляция из Канады. Россия - Канада
08:25
Новости.
08:30
Все на Матч!.
10:15
Новости.
10:20
Футбол. Российская Премьер-лига. [0+]
12:10
Тотальный футбол. [12+]
13:10
Новости.
13:15
Все на Матч!.
13:45
Хоккей. Молодежные сборные. Суперсерия. [0+]
16:15
Новости.
16:20
Все на Матч!.
16:55
Футбол. Юношеская лига УЕФА. Прямая трансляция. "Порту" (Португалия) - "Локомотив" (Россия)
18:55
"Тает лёд" с Алексеем Ягудиным. [12+]
19:25
Новости.
19:35
Идеальная гимнастика. [12+]
19:55
Все на футбол!.
20:45
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Монако" (Франция) - "Брюгге" (Бельгия)
22:50
Футбол. Лига чемпионов. Прямая трансляция. "Порту" (Португалия) - "Локомотив" (Россия)
00:55
Все на Матч!.
01:35
Пляжный футбол. Межконтинентальный Кубок. Трансляция из ОАЭ. Россия - Таити [0+]
02:40
Футбол. Лига чемпионов. "Атлетико" (Испания) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) [0+]
04:40
Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из Москвы. А. Олейник - М Хант [16+]
РПЛ
Новости
Видео
Трансляции
МАТЧ ПРЕМЬЕР
Прямой эфир
Телепрограмма
Виды спорта
Футбол Бокс/ММА Формула 1 Теннис Волейбол Баскетбол Зимние виды Летние виды Легкая атлетика Биатлон Шахматы Фигурное катание Лыжные гонки Хоккей Киберспорт
Темы
Кокорин-Мамаев Конор VS Хабиб Чемпионат мира по футболу Лучшее за две минуты Допинг Формула-1 в Сочи HYPEMETER Фитнес Голый спорт Цифровой футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Франция
Футбольные трансферы
Хоккей

Старт Суперсерии Канада – Россия в прямом эфире «Матч ТВ»

03:57
Старт Суперсерии Канада – Россия в прямом эфире «Матч ТВ»
Валерий Брагин / Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко
Первый матч начнется в 6 утра во вторник.

Рано утром во вторник в канадском городе Кэмлупс состоится первый матч традиционной Суперсерии между молодежной сборной России и сборными канадских юниорских лиг. В течение десяти дней российская молодежка проведет шесть матчей. За 15 лет этих соревнований наша команда одержала итоговую победу лишь трижды.

Первые две игры соперником команды Валерия Брагина будет сборная Западной хоккейной лиги (WHL).

Прямая трансляция встречи начнется в 6:00 по московскому времени. Смотрите на "Матч ТВ"!

Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч
О канале ТВ-программа Настройся на «Матч»
Аккредитация СМИ Размещение рекламы Обратная связь Контакты
Каналы Матч:
МАТЧ ПРЕМЬЕР Футбольные каналы Тематические каналы
© 2018 «ООО «Национальный спортивный телеканал»
Пользовательское соглашение
Средство массовой информации сетевое издание «www.matchtv.ru» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 - 72390 от 28.02.2018. Название — www.matchtv.ru.
Учредитель (соучредители) СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: ООО «Национальный спортивный телеканал», главный редактор СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: Гранов Д.И., номер телефона редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»: +7 (495) 653 84 19, адрес электронной почты редакции СМИ сетевого издания «www.matchtv.ru»:
18+