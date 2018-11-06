Старт Суперсерии Канада – Россия в прямом эфире «Матч ТВ»

Первый матч начнется в 6 утра во вторник.

2018-11-06T03:57:11+03:00 Первый матч начнется в 6 утра во вторник.

Рано утром во вторник в канадском городе Кэмлупс состоится первый матч традиционной Суперсерии между молодежной сборной России и сборными канадских юниорских лиг. В течение десяти дней российская молодежка проведет шесть матчей. За 15 лет этих соревнований наша команда одержала итоговую победу лишь трижды.

Первые две игры соперником команды Валерия Брагина будет сборная Западной хоккейной лиги (WHL).

Прямая трансляция встречи начнется в 6:00 по московскому времени. Смотрите на "Матч ТВ"!

Хоккей. Молодёжные сборные. Суперсерия Россия - Канада. 1-й матч