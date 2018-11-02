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«Дедушка пожелал удачи в Канаде». Внук Билялетдинова - в составе молодежной сборной, которая сыграет Суперсерию

11:14
«Дедушка пожелал удачи в Канаде». Внук Билялетдинова - в составе молодежной сборной, которая сыграет Суперсерию
Александр Романов / Фото: © ФХР
Суперсерия Канада - России - уже во вторник.

Молодежная сборная России провела открытую тренировку в Новогорске перед поездкой в Северную Америку на Суперсерию. В составе сборной России, которая в пятницу вылетает в Канаду, защитник Александр Романов, внук знаменитого тренера Зинэтулы Билялетдинова.

- Дедушка пожелал удачи перед Суперсерией, - начал сразу с главного молодой защитник. – Мы с ним часто общаемся. Сказал, чтобы я доказал, что достоин представлять Россию на всех крупных турнирах. В основном мы общаемся как внук с дедом. Он мне все-таки не чужой человек. Хотя после игр он может быть и тренером. Но со мной он не жесткий наставник. Всегда по-доброму общается.

- Ваш отец был нападающим, дед – защитник. Были споры в семье, кем вам стать?

- Я начинал как нападающий. Потом тренер в 12 лет посчитал правильным поставить меня в обороне, и стало получаться. Конечно, и в академии, и в школе все знали, кто у меня дедушка. Надеюсь, это никак не влияло на мою карьеру. Кстати, когда был маленьким, хотел быть вратарем. Считал, что это прикольно.

- В этом сезоне вы играете за ЦСКА.

- Это незаменимый опыт, который я никогда не получу ни в ВХЛ, ни в МХЛ. Против СКА я сыграл семь смен. Но я играл против олимпийских чемпионов. Поэтому отсутствие игрового времени меня не смущает. Тем более тренируюсь я рядом с Никитой Нестеровым. Он мне много подсказывает. На тренировка приходится действовать против Кирилла Капризова. Так что мне все нравится.

- Но временем игровым, наверное, недовольны?

- В среднем 10 минут – нормально для молодого игрока. В большинстве и меньшинстве меня пока не выпускают.

- Теперь вместо того, чтобы получать игровую практику в ЦСКА, вы едете в Америку.

- Вызвали, значит, надо ехать. Честно говоря, очень хотел сыграть против канадцев. Понять, чего я стою на таком уровне. Это будет война, которую я хочу выиграть.

- Вы играли на юниорском чемпионате мира. Завоевали бронзу. Это хорошее подспорье перед МЧМ?

- С одной стороны, мы заняли третье место. С другой, нам показали, к чему надо стремиться, как тренироваться и играть.

https://twitter.com/zesty_canadiens/status/1036911789399781378

- Вы задрафтованы «Монреалем». Следите за командой?

- Смотрю хайлайты НХЛ. За «Монреалем», конечно, слежу в первую очередь. В этой команде играют крутые мастера. С Андреем Марковым не общался. Связь с клубом держу через скаута. 

Телеканал «Матч ТВ» покажет все шесть матчей Суперсерии в прямом эфире. Трансляция первой игры начнется во вторник, 6 ноября, в 5:55

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